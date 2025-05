Delta- en Caiway-klanten hebben problemen met Google-diensten door storing

Providers Delta en Caiway hebben last van een grote storing. Klanten kunnen daardoor problemen ervaren met diensten van Google. Het is niet bekend wanneer de storing naar verwachting is opgelost.

Delta en Caiway bevestigen op sociale media dat ze te maken hebben met een 'centrale storing'. De eerste gebruikers meldden dat rond 18.15 uur op de website Allestoringen.nl. Inmiddels zijn er ruim 5000 meldingen binnengekomen. Ook verschillende Gathering of Tweakers-leden melden problemen in topics over Delta en Caiway, vooral bij het gebruik van Google-diensten.

Delta bevestigt tegenover Omroep Zeeland dat het momenteel een storing heeft. "Er is een probleem in de verbinding tussen Google en onze servers", zegt woordvoerder Mariska van der Hulst. "De technische collega's zijn hard op zoek naar de oorzaak." De mate van problemen zou verschillen per klant. Sommige klanten zouden alleen last hebben van vertraging, terwijl anderen last hebben van uitval. Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies last hebben van de storing.