OM heeft 'rampzalige' IT-problemen en begint taskforce om die te verhelpen

Het Openbaar Ministerie heeft te maken met aanhoudende IT-problemen. Medewerkers van Justitie hebben daardoor geen toegang tot belangrijke diensten, meldt NRC. Het OM begint een taskforce om de problemen op te lossen.

Volgens bronnen van NRC hebben werknemers bij Justitie onder andere problemen met hun e-mailaccounts. Ze kunnen steeds vaker geen e-mails ontvangen, versturen of openen. Aanklagers zouden ook geen toegang hebben tot dossiers, die tegenwoordig allemaal digitaal zijn, zo schrijft het dagblad. Ook de systemen voor het plaatsen van digitale handtekeningen onder gerechtelijke bevelen hebben problemen. Een bron waarschuwt dat dit kan leiden tot vertragingen bij het verlengen van taps op communicatielijnen, met mogelijk voortijdige beëindigingen als gevolg.

De IT-problemen doen zich landelijk voor, op alle rechtbanken en in alle regio's, en veroorzaken ‘grote achterstanden’ bij Justitie. Volgens bronnen die met NRC spraken, doen de problemen zich al jaren voor en worden ze steeds erger. Ze zorgen volgens Justitie voor 'veel frustraties en productieverlies', schrijft NRC. "Op strafzittingen staan we als officieren van justitie te improviseren omdat we tijdens de behandeling van de strafzaak vaak onze eigen stukken niet kunnen consulteren", zegt een officier van justitie tegen het dagblad.

In een intern bericht op het intranet van het OM staat te lezen dat er een speciale taskforce wordt opgericht, aldus NRC. De zogenoemde ‘digitale reddingseenheid’ heeft als taak om de problemen op te lossen. Een leidinggevende bij Justitie noemde het probleem echter een ‘veelkoppig monster’. Ook het OM zelf erkent aan NRC dat het probleem zeer complex is. Een woordvoerder van het OM zegt dat 'met man en macht gewerkt [wordt] aan vernieuwing en vervanging van software en hardware'.