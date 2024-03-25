Politie haalt kindermisbruikcontentsite uit de lucht, 44-jarige man aangehouden

De Nederlandse politie heeft een website met kindermisbruikmateriaal uit de lucht gehaald. Op de website werden pornografische beelden van jongens tussen de 10 en 18 jaar oud gedeeld. Een 44-jarige man uit de Brabantse gemeente Halderberge is aangehouden.

Het Openbaar Ministerie schrijft dat de man ervan wordt verdacht een van de beheerders van de misbruikwebsite te zijn. Hij zou diverse accounts gebruikt hebben en zelf ook strafbare beelden hebben gedeeld. De man zit twee weken in voorlopige hechtenis. Volgens het OM konden gebruikers tegen betaling toegang krijgen tot een afgeschermd gedeelte van de website. Er moest met cryptovaluta worden betaald.

De website werd gehost vanuit Hongarije. Tijdens het onderzoek verkreeg de politie toegang tot de website en onderschepte zij onder meer de inlognamen en IP-adressen van gebruikers. In totaal waren er meer dan 2500 accounts actief, waaronder zowel Nederlandse als buitenlandse gebruikers. Het gaat om zowel Nederlandse als niet-Nederlandse slachtoffers.

Het OM zegt dat sommige gebruikers vermoedelijk minderjarige jongens hebben misleid om ontuchtige handelingen vast te leggen met een webcam. Voor fysiek contact tussen de minderjarige jongens en de gebruikers zijn geen aanwijzingen. De politie probeert de slachtoffers, gebruikers en beheerders van de site te identificeren. In twee gevallen is er aangifte gedaan door minderjarige slachtoffers.