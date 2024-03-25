Politie haalt kindermisbruikcontentsite uit de lucht, 44-jarige man aangehouden

De Nederlandse politie heeft een website met kindermisbruikmateriaal uit de lucht gehaald. Op de website werden pornografische beelden van jongens tussen de 10 en 18 jaar oud gedeeld. Een 44-jarige man uit de Brabantse gemeente Halderberge is aangehouden.

Het Openbaar Ministerie schrijft dat de man ervan wordt verdacht een van de beheerders van de misbruikwebsite te zijn. Hij zou diverse accounts gebruikt hebben en zelf ook strafbare beelden hebben gedeeld. De man zit twee weken in voorlopige hechtenis. Volgens het OM konden gebruikers tegen betaling toegang krijgen tot een afgeschermd gedeelte van de website. Er moest met cryptovaluta worden betaald.

De website werd gehost vanuit Hongarije. Tijdens het onderzoek verkreeg de politie toegang tot de website en onderschepte zij onder meer de inlognamen en IP-adressen van gebruikers. In totaal waren er meer dan 2500 accounts actief, waaronder zowel Nederlandse als buitenlandse gebruikers. Het gaat om zowel Nederlandse als niet-Nederlandse slachtoffers.

Het OM zegt dat sommige gebruikers vermoedelijk minderjarige jongens hebben misleid om ontuchtige handelingen vast te leggen met een webcam. Voor fysiek contact tussen de minderjarige jongens en de gebruikers zijn geen aanwijzingen. De politie probeert de slachtoffers, gebruikers en beheerders van de site te identificeren. In twee gevallen is er aangifte gedaan door minderjarige slachtoffers.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 19:38 194

25-03-2024 • 19:38

194

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Reacties (194)

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Luchtbakker 25 maart 2024 19:57
Dit is echt het topje van de ijsberg vrees ik. Als je alleen al kijkt hoe ongelofelijk makkelijk het is dit soort zaken op het tor netwerk te vinden. Evenals andere zaken die zwaar illegaal zijn. Maar waar er 1 iemand opgepakt wordt, staan er 2 weer op vrees ik.
Sicos @Luchtbakker25 maart 2024 20:04
Helemaal in de "begintijd" van het internet (toen het een beetje main-stream begon te worden rond het jaar 2000) ... zat ik heel veel op irc kanalen via Mirc ... toen werd je constant lastig gevallen met dit soort rotzooi. Je kreeg het gewoon aangeboden of je het nu wilde of niet.

Helaas zal zoiets als dit nooit weg gaan zolang er vraag en aanbod is en de politie kan ook niet alles oplossen hoe goed ze hun best ook doen.

En met de fop strafjes in Nederland zet het zeker geen zoden aan de dijk.

[Reactie gewijzigd door Sicos op 22 juli 2024 23:25]

oltk @Sicos26 maart 2024 07:49
En met de fop strafjes in Nederland zet het zeker geen zoden aan de dijk.
Als je iets minder de Telegraaf leest -die als verdienmodel ophitsende chocoladeletters heeft- zou je weten dat de straffen in NL hoog zijn in vergelijking met andere landen. In Europa is het aantal straffen alleen in Roemenie, Hongarije en Frankrijk hoger. En " Vergeleken met de buurlanden kent Nederland met 15% van het aantal opgelegde straffen bij volwassenen een hoog percentage gevangenisstraffen (alleen in Frankrijk is dit percentage hoger, namelijk 19%), een laag percentage boetes (31%) en meer overige onvoorwaardelijke straffen (zoals taakstraffen)".

gewoon een kwestie van zelf gaan nadenken, en niet klakkeloos nablaten ;)
Tonkie1967 @oltk26 maart 2024 09:37
En vergeet ook niet dat je in Nederland gemiddeld effectief langer vastzit dan in omringende landen bij straffen van bepaalde tijd. Zat voorbeelden waar je na 1/3, 1/2 of als je pech hebt 3/4 van de uitgesproken straf de bajes kan verlaten. De VI in Nederland is veel kariger dan meeste andere Europese landen terwijl uitgesproken straffen niet korter zijn. Resultaat: straffen in Nl zijn pittiger dan vele andere landen
mjtdevries @Orgel27 maart 2024 12:49
Wat wil je dan? Die handlanger martelen om m te stoppen met zwijgen?
Die kant wil je toch hopelijk niet op???

Er is wel voldoende aan te merken op situaties waarbij meerdere mensen samen een misdaag plegen.
Twee jongeren die vanaf een viaduct stenen gooien op de snelweg en dan is er gebrek aan bewijs omdat niet bekend is wie bij de fatale steen het langste de steen vasthield, dat is ronduit belachelijk.
Daar kan iets aan gedaan worden waarbij de basis van de rechtstaat niet geschonden word.

(Ik heb het process van Mallorca niet gevolgd, dus daar kan ik niks over zeggen)
Orgel @mjtdevries28 maart 2024 11:26
Joh... het is toch allemaal één groot spel laten we wel wezen. Het is niet voor niks dat al die advocaten miljonair zijn. Op een bepaalde manier martelen zou helemaal niet verkeerd zijn maar nu worden ze met fluwelen handschoentjes aangepakt en weten ze precies de mazen in de wet voor een strafvermindering.

En betreft die twee jongeren die stenen gooien. Geef ze allebei gewoon 15 jaar tenzij de ene de andere verraad en dan in aanmerking komt voor strafvermindering. Mij zal het niet boeien want ik haal het niet in m'n hoofd om stenen te gaan gooien van een viaduct.
n4m3l355 @oltk26 maart 2024 08:57
Interessante bron, let wel dat deze 18 jaar oud is en enkel naar Europa kijkt. Het zou interessant zijn om naar vandaag te kijken en dan ook naar bijvoorbeeld de VS.

Ook is herhaling veel belangrijker, wat toont de duur van een straf aan, als bij een lange straf men misschien veel sneller weer terugvalt en zeker voor pedo's.
kiang @n4m3l35526 maart 2024 10:43
Het zou interessant zijn om naar vandaag te kijken en dan ook naar bijvoorbeeld de VS.
De VS heeft veel meer criminaliteit, hogere recidive, en het hoogste aantal mensen in de gevangenis per capita ter wereld.

Misschien ga je wel zien dat de VS zwaarder straft, maar het totale plaatje bewijst dat we er totaal geen voorbeeld aan moeten nemen.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 23:25]

Stoney3K
@kiang26 maart 2024 12:29
Vergeet ook niet dat de gevangenissen in de VS commerciële instellingen zijn. Het verkopen van cellen is hun product. Dus die hebben er baat bij om zo zwaar mogelijk te straffen want dat levert geld op.

Dat is ook één van de drijfveren achter hun zware drugsbeleid, samen met institutioneel racisme.
Aldy @Stoney3K26 maart 2024 16:41
Vergeet ook niet dat de gevangenissen in de VS commerciële instellingen zijn.
Niet alle gevangenissen in VS zijn commercieel!
Dus die hebben er baat bij om zo zwaar mogelijk te straffen want dat levert geld op.
Knap om in één zin jezelf tegen te spreken. De rechter legt de straffen op en de overheid moet de gevangenissen betalen. 1. De rechter is geen verlengstuk van de gevangenissen en 2. Het kost de overheid alleen maar veel geld.
kiang @Aldy27 maart 2024 12:50
Je laatste paragraaf slaat de plank volledig mis: gezien de VS zo goed als geen regels heeft omtrent de financiering van politieke campagnes heeft de private sector HEEL VEEL invloed op politici. Hier ook al, maar de VS is sinds citizens united (een rechtszaak waar bepaald werd dat private bedrijven recht hebben op vrije meningsuiting in de vorm van het financieren van de politieke campagnes van politici) echt een grootte orde erger dan Nederland.

Wat je ziet is dat de lobby van de gevangenisindustrie politici steunen die ineffectieve populistische "we moeten ze hard straffen door ze lang op te sluiten!" campagnes voeren. Politici die inzetten op reïntegratie van gevangenen? Daar voeren ze campagne tegen. En zaken zoals legaliseren van softdrugs? Daar gooien ze ook miljoenen tegenaan om te voorkomen.

Het gevolg is duidelijk: de VS heeft de grootste gevangenispopulatie ter wereld.
Aldy @kiang27 maart 2024 14:26
Enerzijds heel cynisch wat je schrijft, anderzijds kan ik mij helemaal voorstellen dat dit juist is. Je verwacht vaak dat de rechterlijke macht in een land als VS op dezelfde manier gevormd is als in Nederland, maar het zijn vaak politieke functies.
kiang @Aldy27 maart 2024 14:27
het is best een fucked up situatie, hier meer info https://www.washingtonpos...-no-one-is-talking-about/

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 23:25]

mjtdevries @kiang27 maart 2024 12:33
In de VS en Nederland zitten criminelen voor hetzelfde vergrijp ongeveer even lang in de gevangenis.
Maar het lijkt dat de VS strenger is omdat de gerechtelijke uitspraak een langere straf oplegt.
Echter in de VS kom je normaal gesproken vrij na het uitzitten van 1/3 van de straf, terwijl dat in Nederland 2/3 is.

(Ik heb helaas de link naar het onderzoek waar dit uit naar voren kwam niet bewaard)
LaTiNo156 @oltk26 maart 2024 10:58
Maar dat de straffen in NL hoger zijn in vergelijking met andere landen maakt de nederlandse straffen toch niet per definitie streng?

Hoogstens minder slap.
trisje @LaTiNo15626 maart 2024 12:24
Nou een paar jaar in de gevangenis is niet niets hoor, sommige mensen hebben blijkbaar helemaal geen besef wat gevangenisstraf is. geloof me in Nederland zit je niet als in een hotel. zoals sommige het voorstellen en dan nog stel u zelf is voor, 4 jaar lang in een hotel die je niet mag verlaten. waar de avond klok geld. voor 18:00 op je kamer. je badkamer is net zo lux als de 50 jaar oude kleedkamers op het voetbal veld en als je geluk hebt zit je wc achter een deur in je kamer in plaats van een schot. dan kom je vrij en wat dan ?
LaTiNo156 @trisje26 maart 2024 13:01
Nou, het is natuurlijk wel de bedoeling dat het niet leuk is.
Maar belangrijker dan het strafelement vind ik dat je iemand zo lang mogelijk van de straat houdt.

En vaak eindigt het met hele korte strafjes, voorwaardelijke straffen of taakstraffen waar je eigenlijk voor je gevoel zo iemand van de aardbodem wil laten verdwijnen.
Aldy @LaTiNo15626 maart 2024 16:50
Volgens mij weet je helemaal niet waar je het over hebt. Weleens met een ex-gedetineerde gepraat over hoe het was in de gevangenis en nu hij/zij eruit is wat die verder met zijn/haar leven aan moet?
trisje @LaTiNo15626 maart 2024 13:06
nou bij misbruik van een persoon zit men toch al gauw mistens 4 to 12 jaar vast. naar gelang leeftijd an het slachtover en de duur van het misbruik en natuurlijk zijn er meer slachtoffers. dat noem ik geen korte strafjes.
trisje @LaTiNo15626 maart 2024 13:30
hij is veroordeeld voor een slachtoffer, wel bij de feiten blijven. hoe vreselijk het ook is.
trisje @LaTiNo15626 maart 2024 17:45
ik ben van mening dat 5 jaar wat is opgelegd, geen fop strafje is. ook 3,5 jaar is dat niet, dat zijn forse straffen. ook al lijkt het niets. zijn straffen van 15 jaar dan wel normaal ? (let wel dat is 20% van iemands leven) en wie bepaald dat dan wel, wat normaal is? en geen fop strafje.
Vinnie.1234 @oltk26 maart 2024 09:11
Sorry hoor, maar dat andere landen blijkbaar nog lagere straffen hebben betekent niet dat we geen fop strafjes hebben... Het betekent dat blijkbaar heel veel andere landen nog veel erger zijn.
Kheos @Vinnie.123426 maart 2024 09:40
Dus je zegt dat alle rechters, magistraten, gerechtspsychiaters, onderzoekers... in al die landen het fout hebben en dat jij kunt bepalen hoe zwaar een straf moet zijn vanwege 100% buikgevoel?
Reucht @Vinnie.123426 maart 2024 12:30
Ik ben vooral blij dat jij geen rechter bent, want zo snel en gemakkelijk een oordeel vellen is echt gevaarlijk.

Reuzegom was een scheef gegroeide situatie in heel Belgie en al decennia bezig, dopingsrituelen worden al jaren gedaan. Als Sanda Dia niet dood had gegaan, had hij het jaar daarop gezellig mee gedaan (zoals zijn moeder zelf heeft gezegd). Moeten we dan iedereen die ooit gedoopt is of gedoopt heeft, dan maar in de gevangenis steken? Of enkel diegenen waarbij het slecht afloopt?

Als een hardrijder een kind dood rijdt, moet er gekeken worden naar de omstandigheden en zijn strafblad. Ik weet trouwens niet waarom het relevant is dat hij een Pool is?

Met het laatste stuk ben ik het wel eens, kindermisbruikers moeten gewoon harder gestraft worden. Is echt belachelijk zwak in Belgie, maar dan kom ik tot mijn uiteindelijke punt:

Als een rechter dagelijks 100 misdadigers heeft, gaande van kindermisbruikers, hardrijders, overvallers en moordenaars, maar hij mag er maar 1 in de gevangenis steken dan is elke keuze verliezen. Daar gaat het over.
Stoney3K
@Reucht26 maart 2024 14:06
Reuzegom was een scheef gegroeide situatie in heel Belgie en al decennia bezig, dopingsrituelen worden al jaren gedaan. Als Sanda Dia niet dood had gegaan, had hij het jaar daarop gezellig mee gedaan (zoals zijn moeder zelf heeft gezegd). Moeten we dan iedereen die ooit gedoopt is of gedoopt heeft, dan maar in de gevangenis steken? Of enkel diegenen waarbij het slecht afloopt?
De hele zaak rond Sanda Dia vind ik wel het andere uiterste. Dat dopingsrituelen (ontgroeningen zoals we die in Nederland noemen) al heel lang zo gebeuren betekent niet dat ze juist zijn of dat er geen strafbare zaken gebeuren. Zelfs als ie het overleefd had, dan was het een gevalletje zware mishandeling geweest.

Maar de reden waarom deze jongens er met een tik op de vingers vanaf zijn gekomen en niet in de cel zijn beland voor doodslag heeft een heel andere oorzaak, namelijk dat ze familie zijn van grote advocaten en ze zelf ook onderweg waren om advocaat te worden, of anderszins groot in de zakenwereld. Het had dus met geld en invloed te maken, als je daar maar genoeg van hebt dan kom je met een hoop weg.

Dat heeft toch de schijn van rechtsongelijkheid, en doet me denken aan de zaak van Brock Turner in de VS, die min of meer is vrijgesproken terwijl hij op heterdaad was betrapt tijdens het verkrachten van een klasgenootje, met de argumentatie van de rechter "hij heeft nog een veelbelovende sportcarrière voor zich". Dat zou geen argument moeten zijn wat invloed heeft op de strafmaat.
mjtdevries @Reucht27 maart 2024 12:43
Als een hardrijder een kind dood rijdt, moet er gekeken worden naar de omstandigheden en zijn strafblad. Ik weet trouwens niet waarom het relevant is dat hij een Pool is?
Dat laatste is uiteraard gezegd omdat je dan zelf wellicht de situatie kan herinneren vanuit het nieuws toendertijd.
Niet meteen suggereren dat hij discrimineert naar Poolse mensen!
Als een rechter dagelijks 100 misdadigers heeft, gaande van kindermisbruikers, hardrijders, overvallers en moordenaars, maar hij mag er maar 1 in de gevangenis steken dan is elke keuze verliezen
Is dat de situatie in België? Dat de gevangenissen vol zitten en rechters daar rekening mee moeten houden en dan maar straffen verzinnen waarbij iemand niet de gevangenis in gaat?

Dat zou belachelijk zijn. Een rechter moet bepalen of iemand wel of niet een celstraf moet krijgen.
Als er dan te weinig cellen zijn dan moet iemand anders maar gaan bepalen hoe dat opgelost moet worden. (meer cellen bouwen)
Maar de constatering dat die persoon een celstraf verdient, die moet blijven.
Anders krijg je een situatie dat het cellentekort blijft. Want er worden immers minder uitspraken gedaan met een celstraf. Dus dan lijkt het minder urgent om meer cellen te bouwen.
Kheos @Vinnie.123426 maart 2024 11:16
als je terug wil naar volksgerichten en lynchpartijen moet je toch echt een eind terug in de tijd.
gelukkig doen we daar in deze tijd niet aan.
lenwar
@Bolletje_boos26 maart 2024 15:54
Oké daar komt wat gegil en bloed bij kijken maar het is wel een passende straf.
Wat maakt marteling en verminking van een lichaam een passende straf in jouw beleving?
Left @Sicos25 maart 2024 21:00
Nou, ik denk dat een half jaar als pedo in de gevangenis geen pretje is hoor. Ze weten daar wel raad met je. Los daarvan verlies je je baan, vrienden, familie. Dat heb je natuurlijk allemaal aan jezelf te wijten, maar denk niet dat het nut heeft om de afschrikkende werking nog groter te maken. Deze mensen zijn letterlijk ziek en doen het toch wel.
mijsk1974 @Left26 maart 2024 09:16
Ik wil best meegaan in de gedachte dat men ziek is. Rot en verziekt. Maar kijken we er puur vanuit een klinisch standpunt naar dan is het een sexuele voorkeur. Eén die maatschappelijk absoluut onacceptabel is.
Hier zijn niet veel oplossingen voor:
Chemische castratie / Fysieke castratie / Levenslange isolatie of opsluiting of nog radicaler dmv euthanasie.

Ga je liberaler dan dat met de materie om dan kom je in de sferen als... "therapie" en "begeleiding", "reclassering", "toezicht". Leuke termen voor iets wat in essentie niet te behandelen is, men is immers wat men is maar wacht maar tot je eigen kind slachtoffer wordt van types zoals Benno L. die onlangs in Duitsland opnieuw voor de rechter is gebracht.
Stoney3K
@mijsk197426 maart 2024 09:41
Ik wil best meegaan in de gedachte dat men ziek is. Rot en verziekt. Maar kijken we er puur vanuit een klinisch standpunt naar dan is het een sexuele voorkeur. Eén die maatschappelijk absoluut onacceptabel is.
Hier zijn niet veel oplossingen voor:
Chemische castratie / Fysieke castratie / Levenslange isolatie of opsluiting of nog radicaler dmv euthanasie.
Vergeet niet dat veel misbruik-plegers dat niet doen vanuit hun seksuele geaardheid maar juist omdat ze macht over een kind willen uitoefenen. Het grootste deel van het misbruik gebeurt óf door antisociale plegers (dan is dus de antisociale persoonlijkheidsstoornis de oorzaak) of in huiselijke kring. De pedofiel die 'uit de bosjes' een wildvreemd kind pakt omdat ie zijn driften niet meer kan beheersen komt vrij weinig voor, alleen ligt er een extreme nadruk op vanuit de media.

Wanneer je gaat pleiten dat iemand die pedofiele gevoelens heeft maar onherroepelijk aan de hoogste boom moet hangen, dan stigmatiseer je het nog harder dan nu al gebeurt en gaan die mensen geen ondersteuning zoeken (uit angst dat ze dan direct worden 'gepakt'). Bovendien is het gedachtenpolitie - iemand die zijn handen thuis houdt, hoort geen straf te krijgen maar hulp.

Het feit dat je roept "Wacht maar tot je eigen kind..." geeft al aan dat je vanuit de onderbuik reageert.
mijsk1974 @Stoney3K28 maart 2024 09:26
Tuurlijk reageer ik vanuit de onderbuik. De onderbuik is de reden voor het feit dat we objectieve wetgeving hebben geïntroduceerd. Dat waren eerst geboden gebaseerd op een geloof... maar dat was toch nog iets te onderbuikerig en daarna hebben veel rechtstaten gekozen voor scheiding van staat en geloof en een seculiere wetgeving geïntroduceerd.
Mijn onderbuik zegt alleen in dit geval dat we dit soort overtredingen dus op deze wijze moeten bestraffen. Ongeacht welke zielige pathos aan de basis ligt van die overtreder.

En dat "ondersteuning zoeken" geloof ik geen ene moer van. Mensen schamen zich al om met aambeien naar de huisarts te gaan, laat staan dat ze naar een psycholoog of psychiater gaan omdat ze zo graag kindjes willen misbruiken.

Ergo... de mens is zoals hij is...
Stoney3K
@mijsk197428 maart 2024 09:34
Mijn onderbuik zegt alleen in dit geval dat we dit soort overtredingen dus op deze wijze moeten bestraffen. Ongeacht welke zielige pathos aan de basis ligt van die overtreder.
Alleen gaan "overtredingen" over gedrag en niet over het al dan niet hebben van bepaalde gevoelens/fantasieën. Want anders krijg je precies waar ik het over had: Gedachtenpolitie, en wat je nu al ziet gebeuren is dat mensen zonder enig bewijs voor eigen rechter gaan lopen spelen.

Het misbruik-gedrag gaat niet over het wel of niet aangetrokken zijn tot kinderen, maar om het niet hebben van ethisch besef. Op dezelfde manier dat ik als hetero niet aan wildvreemde vrouwen ga zitten, of een homo dat niet bij wildvreemde mannen doet. Zoiets wordt niet veroorzaakt door geaardheid maar door zaken als onderliggende trauma's (veel misbruikers zijn als kind zelf ook misbruikt) en een moreel kompas wat niet functioneert.
lenwar
@mijsk197426 maart 2024 11:10
Als we het onder een geaardheid-achtig-iets zouden zetten, dan is het gewoon lastig. Moet je je voorstellen dat je gevoelens hebt, die maatschappelijk gezien onwenselijk zijn en het maatschappelijk verwerpelijk is en wettelijk verboden is om er op te handelen.
Dus puur vanuit de persoon geredeneerd, alsof je bijvoorbeed homoseksueel bent op sommige plaatsen van de wereld.

Ik ben persoonlijk iemand die inderdaad zegt "begeleiden, enzovoorts". Ik zou echter niet weten hoe ik zou handelen als mijn kinderen slachtoffer worden van zo iemand.

Het bestraffen van iemand die iets heeft gedaan is natuurlijk altijd lastig. Wat is een 'passende straf'. Ik ben persoonlijk tegen iedere vorm van lijfstraffen. Ik vind dat barbaars en getuigen van zuivere onmacht of haantjesgedrag van een overheid. Een vrijheidsstraf is in Nederland een relatief veel voorkomende straf. Dit soort straffen zijn gebaseerd op bescherming en bezinning.
- De maatschappij wordt beschermd tegen de veroordeelde
- De veroordeelde wordt beschermd tegen de maatschappij (we willen ten slotte niet dat iemand vogelvrij wordt verklaard)
- De veroordeelde kan tot bezinning en inzicht krijgen komen van hetgeen waar die persoon voor veroordeeld is

Dit werkt in de praktijk voor heel veel mensen. Echter zien we helaas ook voor heel veel mensen niet. Zoals jouw voorbeeld Benno Larue. Voor hem blijkte het tot bezinnen komen niet voldoende, met desastreuze gevolgen.
n4m3l355 @Sicos26 maart 2024 01:17
Ik denk eerder dat straffen op zich aantonen dat het weinig verschil maakt, zij het dat men een zware straf of lichte straf krijgt. Het probleem is dat dit soort mensen ziek zijn, letterlijk. En zolang ze geen fatsoenlijke hulp krijgen terug zullen vallen in hun gewoontes. In dit geval heb ik meer vertrouwen in Nederland waar ondersteuning tenminste bestaat dan bijvoorbeeld de VS waar men zwaar straft en daarna weer laat gaan.
trisje @n4m3l35526 maart 2024 12:31
Nou in amerika, kom je niet zomaar vrij en dan blij, nee je komt eerst een aantal jaar onder toezicht laten zien dat je het kan, probeer niet romgelijk ergens te zijn waar het niet mag. je moet je elke keer weer melden, zomaar verhuizen kan niet. Op een website staat je foto en naam. Iedereen in de beurt weet wie je bent. nieuw werk zoeken is gewoon niet te doen. dat betreft heeft een serie moordenaar meer rechten.

[Reactie gewijzigd door trisje op 22 juli 2024 23:25]

Orky Rulez @n4m3l35526 maart 2024 08:13
In dit geval heb ik meer vertrouwen in Nederland waar ondersteuning tenminste bestaat dan bijvoorbeeld de VS waar men zwaar straft en daarna weer laat gaan.
Als ik de tv mag geloven moeten ze in de VS vaak bij ieder huis binnen x km gaan aanbellen om zich kenbaar te maken. En het is natuurlijk nog de vraag in hoeverre je iemands seksualiteit kan onderdrukken met therapie
Stoney3K
@Orky Rulez26 maart 2024 09:47
In de VS is de 'registered sex offender' lijst ook naar het andere extreme uiterste doorgeschoten omdat je er al op staat en je een meldplicht hebt als je ooit een keer een boete hebt gehad voor wildplassen.
BLACKfm @Stoney3K27 maart 2024 10:04
Wildplassen of 'schennispleging'? Want ik mag toch hopen dat als je ergens in een verlaten bos (waar dit dan niet zou mogen) je plasje doet of 'om de hoek' bij een winkelcentrum (met een veel groter risico op dat je gezien wordt) nog wel een groot verschil zit.

Maar aan de andere kant is het de VS, en daar ben je voor het minste of geringste al de sjaak natuurlijk.
RazorMaron @Sicos26 maart 2024 10:30
Laat het nou net zo zijn dat lichtere straffen niet per se gelijk hoeft te staan met meer criminaliteit, noch vice versa. In de wetenschap is er geen consensus of zwaardere straffen criminaliteit verlaagt. De ene studie is het er mee eens, de andere studie debunket het. Het flink verhogen van straffen (en het sneller opleggen van vrijheidsontnemende straffen) heeft in ieder geval in enkele Amerikaanse staten niet geresulteerd in een stagnatie of vermindering van criminaliteit.

Het is een stuk complexer dan het onderbuikgevoel dat men heeft dat het aanpakken van slecht gedrag simpel is: strenger (en publiekelijk) optreden.

Oftewel Adam Fine van de Arizona State University: "As long as we let our gut feelings about punishment prevail over a rational weighing of the scientific evidence of what works, we will continue to support policies that simply do not work, and thus sometimes make the tings worse." - fragmentje uit The Behavorial Code: The Hidden Ways the Law Makes us Better....or Worse

En nee, dit boek gaat niet alleen over de US, er wordt ook gekeken naar o.a. Nederland en Denemarken.
pdxnet96 @Sicos27 maart 2024 14:39
Er wordt altijd TBS toegepast...
nalufrank @Luchtbakker25 maart 2024 20:03
Precies dit. Gelukkig zijn er mensen als Ryan Montgomery die zijn levensmissie heeft gemaakt van het opsporen/hacken/exposen van dit soort mensen. Erg goede docu: https://www.youtube.com/watch?v=qjz_07-DvE0

[Reactie gewijzigd door nalufrank op 22 juli 2024 23:25]

Droxal @nalufrank26 maart 2024 09:24
Tot dat ze het leven van een onschuldige persoon verpesten.
Laat het opsporen maar aan de politiediensten over.
nalufrank @Droxal26 maart 2024 09:35
Verdiep je even in Ryan Montgomery ;-)
Droxal @nalufrank26 maart 2024 10:17
Ik veronderstel dat het niet de zanger is? :+
Online vind ik er helaas niet zoveel over en de docu van bijna 3 uur ga ik zeker niet bekijken. Zeker niet als het over kindermisbruik gaat want die verhalen kan ik psychisch niet aan.
Maar zolang het geen officiële staatsdienst is kan ik zoiets nooit goedkeuren.
Agree to disagree.

... edit...
Na het lezen van de beschrijving van deze docu vind ik het nog verontrustender. Hij zit zelf op deze onmenselijke websites op the darkweb. Wat hij doet is wel degelijk illegaal dus hier is niet veel etnisch aan. Dan kan letterlijk elke pervert dit als excuses gaan gebruiken. Dit maakt het de politiediensten extra moeilijk om de schuldigen te berechten denk ik.

[Reactie gewijzigd door Droxal op 22 juli 2024 23:25]

BLACKfm @Droxal27 maart 2024 09:59
Volgens mij was er zelfs een keer een aflevering van 'catching a predator' (die van 'Why don't you take a seat over there') waarbij iemand alsnog binnenloopt met een briefje ofzo van 'Ja, ik wist dat dit ging gebeuren, maar ik ben doorgegaan vanuit onderzoeks oogpunt' of iets in die richting.

Dat is dus een beetje hetzelfde als zoals je hier beschrijft. Onder het mom van onderzoek, op eigen houtje, 'ondercover' gaan en hopen dat je zelf eerder informatie aanlevert dan dat je gepakt wordt door de politie. Want ik verwacht dat je in het laatste geval niet zo snel weg komt met 'Ja, ik was al maanden onderzoek aan het doen en heb een dossier opgebouwd, kijk maar....'
phray @Luchtbakker25 maart 2024 20:30
Ik durf al niet meer op twitter of reddit te sorteren op nieuw omdat je al zoveel rare dingen tegenkomt tegenwoordig.
rmk_ 25 maart 2024 20:00
Tijdens het onderzoek verkreeg de politie toegang tot de website en onderschepte onder meer de inlognamen en IP-adressen van gebruikers.
Hoe komt de politie aan de IP-adressen? Je zou toch denken dat die gebruikers zich allemaal wel schuilhouden achter een VPN.
kvdveer @rmk_25 maart 2024 20:12
Ipadressen plus tijdstippen zijn genoeg info om bij een Vpn provider een dwangbevel neer te leggen om te vertellen welke gebruiker daar achterzit.

De meeste providers houden gewoon logbestanden bij. Zelfs de providers die privacy beloven.
DarkMatter @kvdveer25 maart 2024 20:54
Een fatsoenlijke Vpn provider zal een no log beleid hanteren. Als je privacy verkoopt, dan moet je dat ook wel leveren imo. Wat ze volgens mij dan nog wel kunnen doen is een dwangbevel geven dat er voortaan iets specifieks in de gaten moet worden gehouden. Daar geven die providers dan wel gehoor aan, valt te lezen in hun voorwaarden.
Vogel666 @DarkMatter25 maart 2024 21:14
Een fatsoenlijke VPN provider wordt dan vanzelf gesloten door de autoriteiten.
Het is namelijk een wettelijke verplichting.
Coolstart @Vogel66625 maart 2024 21:50
Dus deze no-log claims zijn vals?
https://nordvpn.com/features/strict-no-logs-policy/

Mss met een bron afkomen om uw claim te staven.
renegrunn @Coolstart25 maart 2024 22:44
Inderdaad geen logging, maar als het moet geeft ook NordVPN netjes hetgeen wat ze wel hebben aan de autoriteiten.

https://www.pcmag.com/new...enforcement-data-requests
jdh009 FP ProMod @renegrunn25 maart 2024 23:01
In het algemeen zijn VPN-aanbieders in Nederland onderworpen aan Nederlandse en Europese wetgeving. Dit kan betekenen dat onder bepaalde omstandigheden, zoals een geldig bevel van een rechtbank of in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, een VPN-provider wettelijk verplicht kan worden om gebruikersgegevens te verzamelen of te bewaren. Wat betekend dat een eventuele gebruiker van het IP (en dus de VPN) zonder het door te hebben meer info prijs gaat geven dan ie eigenlijk zou willen. De vraag is dan wel of dit IP altijd bij dezelfde gebruiker hoort en vervolg onderzoek zou dan nodig zijn.

De praktische uitvoerbaarheid van het afdwingen van logging bij een VPN-bedrijf met een no-loggingbeleid kan echter gecompliceerd zijn. Technische implementaties en bedrijfsstructuren kunnen zo ontworpen zijn dat het technisch (bijna) onmogelijk is om gebruikersgegevens bij te houden. In zulke gevallen zou een wettelijke verplichting om logs bij te houden een significante verandering in de bedrijfsvoering vereisen.

Rechtsmacht speelt ook een belangrijke rol in dit 'spel'. VPN-bedrijven die buiten Nederland of zelfs buiten de Europese Unie zijn gevestigd, hoeven niet direct onder Nederlandse of EU-wetgeving te vallen, wat het voor Nederlandse autoriteiten moeilijker maakt om dergelijke eisen af te dwingen.

Edit: dit moest een reactie zijn op @Coolstart

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 23:25]

Gubbel @Coolstart25 maart 2024 23:56
Ja, vooral goed lezen wat ze nou echt beloven. Ze liggen van alles, alleen niet wat je doet op de verbinding. Dat wordt echter wel gemonitord, want ze blokkeren accounts die torrenten op de verkeerde servers.
oef! @Coolstart26 maart 2024 12:34
Algemene voorwaarden van Nord: https://my.nordaccount.com/nl/legal/terms-of-service/

We gebruiken tools om verboden activiteiten te identificeren, zoals webscraping, en misbruik van onze Diensten te minimaliseren. Deze tools zoeken naar onregelmatige patronen wanneer nieuwe sessies worden gestart en als dergelijke patronen worden opgemerkt, kan dit leiden tot opschorting van het Account.

TOS van NordVPN: https://my.nordaccount.co...terms-of-service/nordvpn/

Ter herinnering: jouw gebruik van en toegang tot NordVPN-diensten is ook onderworpen aan de Algemene voorwaarden, inclusief de bepalingen over Verboden en beperkt gebruik. We behouden ons het recht voor om, op elk moment, naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving, de Accounts en/of NordVPN-diensten op te schorten en/of te beëindigen van gebruikers die toepasselijke wetten of deze Voorwaarden schenden, of het nu gaat om herhaalde schending of een enkele keer. Het betekent dat we onder andere NordVPN-accounts en/of NordVPN-diensten van gebruikers die in bepaalde omstandigheden herhaaldelijk inbreuk maken, kunnen beëindigen. Het voorgaande beperkt geen andere rechten of rechtsmiddelen die ons krachtens deze overeenkomst, in de wet of in billijkheid ter beschikking staan.

Ze houden geen logs bij maar tegelijkertijd heb je geen enkele garantie dat je anoniem blijft en niet vervolgd zult worden. Die laatste zin zet alles op losse schroeven.
Coolstart @oef!26 maart 2024 13:25
Als ze onder druk worden gezet moeten ze idd plooien. Ze hebben geen logs dus ze kunnen er ook geen verzinnen maar ze moeten mogelijk wel alle info over dat account lossen als er een gerechtelijk onderzoek loopt.

De zwakke schakel zijn uw betaalgegevens als uw kredietkaart gekoppeld is aan uw adres dan kan het alsnog mislopen. Daarom gebruiken veel mensen een dubbele VPN. Bijvoorbeeld Onion Browser + een gewone VPN.
"Een fatsoenlijke VPN provider wordt dan vanzelf gesloten door de autoriteiten.
Het is namelijk een wettelijke verplichting."
De Claim van @Vogel666 lijkt dat onwaar omdat de no-log policy wel degelijk bestaat met uitzondering van mensen die gevolgd worden door justitie. Ook de claim van @kvdveer dat VPN providers altijd log bijhouden, ook die dat niet beweren lijkt me onwaar.

Er gaan wat mij betreft veel cowboyverhalen de ronde.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 23:25]

DarkMatter @Vogel66625 maart 2024 21:34
Niet overal. Zowel NordVPN als Cyberghost hebben een no log beleid. Van andere providers weet ik het niet.
marc574 @DarkMatter25 maart 2024 22:03
In het programma Hunted gebruikte een deelnemer ook NordVPN, hij werd gepakt mede doordat NordVPN de nodige info gaf. Volgens mij was dat 2 of 3 seizoenen geleden.
bytemaster460 @marc57425 maart 2024 22:12
Hunted is gescript en wordt geregisseerd om het spel interessant te maken. Dat is niet hoe het in werkelijkheid allemaal gaat.
renegrunn @bytemaster46025 maart 2024 22:42
https://www.pcmag.com/new...enforcement-data-requests

Inderdaad geen logging, maar wel wat ze wel hebben.
bytemaster460 @renegrunn25 maart 2024 22:48
Zo werkt het bij iedere provider. No logging geldt alleen voor gebruikers die geen onderdeel zijn van een justitieel onderzoek.
Svennie @bytemaster46026 maart 2024 07:47
dus als ik het goed begrijp zetten de logging aan als er een onderzoek loopt? Dus als justitie iets wil weten van een week geleden kan dat niet maar wel alles vanaf dat ze een gerechtelijk bevel overleggen?
bytemaster460 @Svennie26 maart 2024 22:06
Dat klopt inderdaad. Hier zijn al verschillende zaken van en daarin werd dat ook uitgelegd hoe het werkt.
svane @bytemaster46026 maart 2024 12:59
Dan zou ik wel heel graag een bron willen zien dat Mullvad dingen logt op hun ram-only systemen.

De Zweedse wet verplicht loggen voor VPN's niet:
Swedish law doesn’t require VPN services to log either their customers or their traffic.
Swedish law also means the police can’t pressure us. They aren’t allowed to twist our arms to make us secretly begin logging traffic. Swedish law also means that no other country can step in and ask for information without going through the Swedish legal apparatus and Swedish laws.
Klinkt geloofwaardig, en op hun site hebben ze genoeg uitleg en referenties naar deze wetten staan.

Als je wil beweren dat ELKE provider dingen logs, dan is dat wel een zware beschuldiging die wat mij betreft met bronnen onderbouwd mag worden.
bytemaster460 @svane26 maart 2024 22:14
Ik beweer nergens dat elke provider dingen logt. Ik zeg dat een provider moet meewerken met justitie als die eist om logging. Wat je vaak ziet is dat statements zoals in jouw citaat zodanig zijn opgesteld dat er toch nog justitiële logging mogelijk is zonder die statements te overtreden. Wat ik in het citaat zie is dat er expliciet staat dat de politie hen niet kan dwingen. Er zijn echter meer opsporingsdiensten dan alleen de politie.
Daarnaast staat er dat andere landen geen informatie mogen opvragen “zonder door het justitiële apparaat te gaan”. Ook daar neemt men dus een voorbehoud. Men zegt niet dat het niet kan.
Stoney3K
@bytemaster46026 maart 2024 10:25
En op het moment dat je wel onderdeel bent van een onderzoek, dan zijn ze (volgens mij) verplicht om te melden dat je onderzocht wordt voor een strafbaar feit. Ik geloof niet dat ze dat "heimelijk" mogen doen.
bytemaster460 @Stoney3K26 maart 2024 22:06
Dat mag zeker heimelijk.
marc574 @bytemaster46026 maart 2024 11:26
Weet ik, maar er zal toch wel een kern van waarheid inzitten hoe het in het echt zou gaan?
bytemaster460 @marc57426 maart 2024 22:01
Nee, totaal niet. Het is gewoon een spel om de vorm van opsporing. Het heeft al vaker tot discussie geleid met mensen die paranoïde over de overheid zijn. Die verwijzen steeds naar Hunted als argument dat je constant overal gevolgd wordt of kan worden.
AW_Bos @marc57425 maart 2024 22:32
Die aanvraag werd gesimuleerd. Waarschijnlijk speelde de cameraman off-screen even voor de VPN-dienst richting het onzichtbare recherche-teampje van Hunted. Dacht je nou echt dat diverse instanties alles wat maar beschermt wordt door privacy even aan een tv-programma doorgeven?
CyBeR @marc57425 maart 2024 22:30
Hunted is 100% nep lollercopter.
The Realone @Vogel66625 maart 2024 21:18
Voor alle landen ter wereld?
Vogel666 @The Realone25 maart 2024 21:20
Als je in de EU of de VS je diensten wil aanbieden dan in ieder geval wel.

[Reactie gewijzigd door Vogel666 op 22 juli 2024 23:25]

The Realone @Vogel66625 maart 2024 21:25
Maar is het niet zo dat je dat actief aan moet bieden, en niet dat het slechts mogelijk is voor die klanten om het aan te schaffen?
Vogel666 @The Realone25 maart 2024 21:37
Correct. Een kantoor openen in Amsterdam met een inschrijving bij de KvK zit er dus niet in voor de provider, maar inderdaad kan je als klant (in beperkte mate) wel een dienst kopen in een buitenland.
lodu @Vogel66625 maart 2024 21:20
Mullvad draait toch al zeker 10+ jaar.
bytemaster460 @Vogel66625 maart 2024 22:13
Nee, het is een wettelijke verplichting om mee te werken als er een gerechtelijk bevel ligt. Het no log beleid geldt voor klanten waar geen strafrechtelijk onderzoek naar loopt.
bytemaster460 @DarkMatter25 maart 2024 22:10
Zo werkt het niet. Een provider moet altijd meewerken met justitie. Ze kunnen wel een no log policy hanteren maar dat geldt alleen voor abonnees waar geen onderzoek naar loopt. Justitie kan via een gerechtelijk bevel eisen dat voor een specifieke gebruiker wel alles gelogd wordt.
DarkMatter @bytemaster46025 maart 2024 22:12
Dat is ook wat ik schreef.
bytemaster460 @DarkMatter25 maart 2024 22:21
Klopt inderdaad, heb op de verkeerde gereageerd.
svane @bytemaster46026 maart 2024 13:06
Maar hoe weet bijvoorbeeld Mullvad (VPN provider) wie ik ben?

De justitie kan wel zeggen: "geef mij de gegevens van @svane". maar wat dan? Ik heb enkel en alleen een account-nummer van 16 getallen. Mullvad heeft van mij geen: email-adres, postadres, naam, telefoonnummer, geen betaalgegevens (bitcoin betaling) etc.

Justitie kan hooguit zeggen: geef mij alle ip-adressen van gebruikers die site X hebben bezocht. Maar dat is dan weer onmogelijk tenzij iedereen gelogd wordt.
bytemaster460 @svane26 maart 2024 22:00
Justitie kan gewoon vragen om een een bepaald IP-adres te loggen, het IP-adres dat bij jouw internetprovider bekend is.
svane @bytemaster46027 maart 2024 10:35
En hoe weet justitie welk ip-adres ik heb? Als ik een VPN gebruik komt mijn IP-adres niet in de buurt van schimmige sites.

Maar ook al weten ze mijn IP. Mullvad legt hier uit welke wetten wel, en niet relevant zijn.
Tenzij je een wet kan noemen die Mullvad dwingt om voor bepaalde klanten logging aan te zetten, is het pure speculatie wat je zegt.
Ik ben geen expert in (Zweedse) wetten, maar de bewijslast ligt toch echt wel bij de persoon die beweert dat Mullvad moet meewerken aan het aanzetten van logs :)
bytemaster460 @svane28 maart 2024 22:23
Als jij onder een vergrootglas van justitie ligt kan bij je provider worden opgevraagd welk publiek IPadres jij gebruikt. Vervolgens wordt bij de VPN provider aangegeven dat dat IP-adres moet worden gemonitord.

Wat ik bij Mullvad lees is wat veel VPN providers roepen: in principe werken ze nergens aan mee, behalve als er juridische gronden zijn waarbij ze worden gedwongen. Dat is wat er in juridische termen staat.
In situations where we receive communication from the Swedish or foreign authorities requesting disclosure of information, we will never disclose any information before we have investigated the request.
Met de laatste zes woorden kunnen ze alle kanten op.
JeroenED @DarkMatter25 maart 2024 21:42
Zelfs al is het een fatsoenlijke provider die een no log beleid verkoopt en hanteert. Persoonlijk ben ik van mening dat dan nog steeds beter af bent zonder VPN in europa/europese unie. Met de AVG hebben we een van de strengste privacy wetgevingen ter wereld. De politiediensten zijn niet zo corrupt als in Rusland of zelfs de VS. Scheiding der machten is nog steeds een ding hier. Allemaal zaken die je met Tunnelbear of NordVPN of Mulvad opgeeft.
Shadow_Fokx @JeroenED25 maart 2024 22:34
mulvad is gebaseerd in zweden wat dus binnen de eu valt dus die zullen ook moeten voldoen aan eu wetgeving.
JeroenED @Shadow_Fokx25 maart 2024 23:02
Waarmee je dus aangeeft dat mullvad geldverkwisting is want ze moeten aan dezelfde regels voldoen als ziggo. Wat dan ook betekend dat het makkelijker is voor de politie om de nologs policy te omzeilen. Binnen de EU kan dat makkelijker geregeld worden dan met pakweg Nicaragua.
bytemaster460 @JeroenED25 maart 2024 23:09
Dat weet je niet. Dat een land niet binnen de EU ligt betekent nog niet dat ze per definitie de hakken in het zand zetten als er een verzoek vanuit de EU komt. Het kan even goed zijn dat zo’n land nog gemakkelijker meewerkt dan een EU-land.
JeroenED @bytemaster46025 maart 2024 23:22
Dat is niet wat ik zeg. Ik zeg alleen dat het makkelijker binnen de EU. En dat is alleen omdat er een samenwerking is via europol. Met andere landen zijn er verdragen nodig (wat europol eigenlijk ook is) en die ga je vooral strategisch inzetten omwille van het werk dat er in zit. Het heeft geen nut om een verdrag te hebben voor datauitwisseling met een land waar de maximale uplink 5megabit is.

[Reactie gewijzigd door JeroenED op 22 juli 2024 23:25]

bytemaster460 @JeroenED26 maart 2024 22:23
Dan is mijn reactie nog steeds van toepassing. Er is helemaal geen verdrag nodig. In een verdrag regel je zaken op voorhand. Als er geen verdrag is wordt op op basis van de waan van de dag gehandeld. Dat kan enorm bureaucratisch zijn maar ook heel soepel, soepeler dan binnen de EU.
Stoney3K
@JeroenED26 maart 2024 12:53
Niet als je die VPN provider alleen maar gebruikt om geo-locking restricties te omzeilen.
Skywalker27 @DarkMatter26 maart 2024 07:51
Nee de shady ones doen dat en je wil niet weten wat die met je info doen ;)
MrFax @kvdveer26 maart 2024 03:50
Ja en als ze daarachter ook nog Tor gebruiken? Ik hoop dat ze gepakt worden, maar de kans is zeer klein. Alleen de domme pedofielen worden gepakt. Tor is zonder ander gelekte informatie (zoals via Javascript) vrijwel ontraceerbaar

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 23:25]

C6DL @rmk_25 maart 2024 21:37
Vanuit tor is je ipadres als het goed is niet te achterhalen
bytemaster460 @C6DL25 maart 2024 22:20
Er zijn gewoon loksites waarvoor JavaScript aan moet staan. Mensen kennende zijn ze gemakkelijk over te halen om JavaScript in te schakelen als er iets tientallen valt. JavaScript kan je ware IP gewoon doorsturen.
Lagonas @C6DL26 maart 2024 00:23
Vanuit tor zelf niet, maar er zijn echt talloze verhalen te vinden online van hackers en viezeriken die niet correct met TOR omgingen waardoor alsnog ip adressen makkelijk achterhaald werden.

https://www.youtube.com/watch?v=eQ2OZKitRwc
Dit is een erg leuke maar ook informatieve video van DEFCON conference die hier op in gaat met meerdere voorbeelden. Kan ik zeker aanraden, al is het enkel maar omdat je je verveeld.
GertMenkel
@C6DL26 maart 2024 08:18
Daar zijn de nodige exploits voor gevonden, zowel in het netwerk (exit nodes en entry nodes hosten en pakkettiming in de gaten houden) als in de client (via fouten in het privacysysteem). Vaak moet je hier wel Javascript voor aanzetten, maar als mensen uit zijn op vieze plaatjes willen ze nog wel eens veiligheidswaarschuwingen negeren. Het is ook niet alsof de waarschuwingen van NoScript goed te lezen zijn voor leken. Tegenwoordig staat de meeste JS zelfs gewoon aan.

Als je goed voorbereid bent, je browser zo draait dat die niet buiten Tor om kan verbinden, en vaak van route/identiteit wisselt, kun je je IP redelijk beschermen. Dat is alleen niet heel makkelijk te doen.
downtime @rmk_25 maart 2024 20:38
Reken daar maar niet teveel op. Dit is vaak verschrikkelijk dom volk. Veel worden nog steeds gepakt doordat ze helemaal niets doen om hun handelingen te verbergen. Denk aan mensen die gewoon hun PC naar een winkel brengen voor reparatie en dan aangegeven worden door het winkelpersoneel.
kevinsean91 @downtime25 maart 2024 21:09
Precies ik ben dus een monteur die echt van alles tegenkomt op het werk.
Ik heb elk jaar wel iemand te pakken die onzuivere koffie op de schijf heeft staan.
Maar goed politie komt altijd snel die kant op en neemt de spullen in beslag.
Gelukkig daardoor al 2 personen voor redelijk wat jaren achter slot en grendel.
Het voordeel is dat de politie naast inbeslagname ook nog een huiszoeking doet.
P_Tingen @kevinsean9125 maart 2024 21:32
Even uit interesse, zeker niet als aanval, maar hoe kom jij er dan achter dat er in "c:\data\mijn videos" filmpjes staan die niet door de beugel kunnen? Of vind jij dan andere aanwijzingen?
kevinsean91 @P_Tingen25 maart 2024 21:46
Met het overzetten van data komen er veel bestandsnamen voorbij gevlogen en als ik iets in mijn ooghoek zie waar ik over twijfel of mij niet bevalt ga ik gericht kijken. Daarnaast doe ik ook na het overzetten een controle of de data succesvol is overgezet dit doe ik meestal met grote thumbnails en het openen van een aantal willekeurige bestanden.

Wanneer ik dan bepaalde benamingen zie ga ik ook dan gericht kijken. En nee wat je soms ziet daar word je echt heel erg naar van. Vaak is het ook wel onderbuik gevoel of een klant die heel erg vaak contact opneemt of het al "klaar" is.

Ik hoop wel dat we software krijgen die zoiets automatisch kan "scannen" dus een soort AI waar ik of collega tussen kan zitten als een eindcontrole. Je wilt immers geen false-positive situatie creëren. Overheden zullen deze software zeker al in huis hebben maar dit is voor een normale reparateur niet haalbaar.
cracking cloud @kevinsean9125 maart 2024 22:42
Natuurlijk heel edel maar niemand verplicht je om als reperateur door andermans bestanden te snuffelen, dus een AI heb je ook niet nodig. Gewoon een simpele CRC check zou moeten voldoen.
trisje @cracking cloud26 maart 2024 12:49
inderdaat, dat is precies hoe ie het ondekt, men hoeft bij het overzetten niet de ooghoeken te gebruiken en zeker niet te controleren of alles wel is overgezet door bestanden te scrollen want hoe zie je of alles is overgezet ? ga je dat per bestand bekijken? Dat doet het overzet programma gratis voor je. U zit gewoon te snuffelen in andermans data.
honey @kevinsean9126 maart 2024 08:12
Ik vind het een grove schending van de privacy dat jij in persoonlijke data kijkt. Heel erg raar. Het is mooi dat je incidenteel een viezerik kunt pakken, maar dat maakt het niet juist dat je ook onterecht in persoonlijke gegevens neust van onschuldigen. Jij bent geen opsporingsambtenaar. Er zijn genoeg apps die geheel geautomatiseerd en anoniem data kan kopiëren.
delphium @kevinsean9126 maart 2024 09:41
Ik hoop dat je beseft dat je feitelijk strafbaar bezig bent. Zelf heb ik talloze computers gefixed voor mensen, maar bewust nooit gekeken naar de bestandsnamen die voorbij kwamen, laat staan gericht gekeken als er iets interessants voorbij kwam.

Je hebt gewoon het recht niet om die bestanden te bekijken. Persoonlijk zou mijn computer nooit meer naar jouw werkgever brengen voor reparatie, als ik wist dat de werknemers steeds lekker aan het grasduinen zijn, door mijn bestanden.
bytemaster460 @kevinsean9125 maart 2024 23:12
Ik denk dat de verdediging van de persoon in kwestie heel gemakkelijk kan aandragen dat het bewijs op illegale wijze is verkregen. Als je onvermijdelijk iets ziet zal het acceptabel zijn maar als je bewust bestanden gaat openklikken wordt het een lastig verhaal voor de aanklager.
voske @bytemaster46025 maart 2024 23:35
Als bewijs illegaal is verkregen door een burger, zal dat niet snel leiden tot bewijsuitsluiting, maar hooguit tot strafvermindering.
Bewijsuitsluiting kan volgens de Hoge Raad namelijk alleen als “een onrechtmatige handeling door een andere persoon dan een opsporingsambtenaar, (…) van bepalende invloed is geweest op het verloop van het opsporingsonderzoek naar en/of de (verdere) vervolging van de verdachte voor het tenlastegelegde feit” én:
- “bewijsuitsluiting noodzakelijk is om een schending van het in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) bedoelde recht op een eerlijk proces te voorkomen”, of
- “ een opsporingsambtenaar direct of indirect betrokken is bij een onrechtmatige handeling door een andere persoon dan een opsporingsambtenaar en het gebruik van de resultaten, mede gelet op de wijze waarop die zijn verkregen, een ernstige schending van een strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel zou opleveren. Van zo’n betrokkenheid van een opsporingsambtenaar kan sprake zijn als een opsporingsambtenaar het gedrag van de betreffende persoon heeft geïnitieerd of gefaciliteerd, daaronder mede begrepen dat een opsporingsambtenaar het onrechtmatige gedrag van die persoon welbewust heeft laten begaan en/of voortduren.”
bytemaster460 @voske26 maart 2024 22:20
Bedankt, maar ik bedoelde ook geen bewijsuitsluiting, maar dat de advocaat er alles aan zal doen om de illegale handeling van het snuffelen in andermans data te gebruiken in de verdediging.
JeroenED @bytemaster46025 maart 2024 23:37
Vandaar de huiszoeking. Die geld als rechtmatig bewijs. En dit klinkt voor mij hetzelfde als "Ik vermoed dat mijn buurman op zijn vrouw timmert". @kevinsean91 heeft geen bewijs. Dat meisje ziet er misschien 12 uit, maar ze kan perfect 18 zijn of het kan een AI video zijn. De politie maakt een melding en gaat er met specialisten mee aan de slag.
bytemaster460 @JeroenED26 maart 2024 22:18
Het ging hierboven even over een een computerdeskundige die in bestanden van klanten ging kijken waar die feitelijk niets te zoeken heeft. Niet over het geval van het artikel.
P_Tingen @kevinsean9126 maart 2024 08:14
Ik kan me een beeld vormen van hoe dat moet gaan; zeker als je bij het kopieren "gekke" bestandsnamen voorbij ziet komen. Toch denk ik dat je op het randje, misschien wel óver het randje opereert door gericht te gaan kijken. Als ik eigen legitieme filmpjes opsla onder een "gekke" naam zit ik er niet op te wachten dat een laptopreparateur die gaat zitten bekijken, ook al is het omdat die vanuit een ooghoek "my sweet little girl.mp4" voorbij ziet komen. Zoals @cracking cloud zegt: CRC zou genoeg moeten zijn.
trisje @P_Tingen26 maart 2024 13:04
Over het randje ? Het is gewoon kompleet not done. Er is geen enekle reden te bedenken om te kijken in andermans data. ook niet bij rare namen die je "toevallig" voor bij zag komen. hoe zie je dat eigenlijk. ?
P_Tingen @trisje26 maart 2024 21:49
Ik wilde het wat vriendelijk houden, we zijn vaak al direct genoeg in onze reacties, dus ik dacht: doeslief.

Over hoe je dat ziet: dat is niet zo ingewikkeld. Als je een grote zooi bestanden kopieert zie je een venstertje waar heel snel heel veel bestandsnamen in staan. Sommige namen staan er iets langer en soms heeft je oog aan een fractie van een seconde genoeg
trisje @P_Tingen27 maart 2024 12:59
Ik ben totaal niet onvriendelijk, ik geef gewoon aan hoe het is. want let wel wat hij doet is onaanvaarbaar. Er is geen enekle reden om bestanden te bekijken, wat voor bestands naam men ook maar tegen komt. Hij kijkt ook naar de tumbnails zegt hji zelf, er is geen enkle reden dat te doen. dat is prive. want bedenk wel 99,9 % van de klanten hebben niets iligaals, maar toch zit hij door de prive foto's en films te grasduinen let wel op zoek of er iets niet door de beugel kan. Sommige foto's kunnen heel erg prive zijn. Lijkt me kompleet not done en geheel overbodig om dit te doen en is eigenlijk gewoon strafbaar.
Jerie @kevinsean9126 maart 2024 16:05
Hoe heet het bedrijf waar jij werkt? Lijkt me geen goede reclame namelijk.
trisje @kevinsean9126 maart 2024 12:59
Mag ik weten wie uw werknemer is dan weet ik en alle andere hier al vast waar men vooral een computer niet heen moet sturen ter reparatie. van andermans data blijf je gewoon af. Er is geen enkele reden om door andersmans data te grasduinen. Natuurlijk is het oliedom om uberhoud een computer met illegal data naar een bedrijf te sturen en die toegang geven tot alle data.
YouGotLittUp @rmk_25 maart 2024 20:08
Ik gok dat niet alle gebruikers een VPN gebruikte. Ook kan je WebRTC gebruiken om je echte IP te achterhalen.
apeklootje @rmk_26 maart 2024 02:31
Ik zou me er eerder druk over maken dat dit soort criminelen meestal snel weer vrijkomt...
Yalopa @rmk_26 maart 2024 06:44
Het zou me niet verbazen dat er genoeg volk is wat daar helemaal niet over nadenkt...
trisje @rmk_26 maart 2024 13:16
je moet inloggen, ergens moet je een account krijgen en betalen. Dus ook een e-mail address.
en men zou is moeten weten hoeveel mensen zonder vpn of Tor dit soort dingen doen.
er zijn facebook groepen, whatchapp groepen zelfs op twitter(X) komt het voor. betalen met credit kaart noem maar op.
De echte boeven hier in zijn veel moeilijker te pakken, zeker op het darknet, die weten precies hoe ze moeten opereren, echter die maken ook wel is foutjes. die heel soms fataal kunnen zijn.
YouGotLittUp 25 maart 2024 19:50
Volgens Google is de website meer dan 10 jaar geleden geïndexeerd door Google. Het is echt belachelijk dat dit soort rotzooi zo lang heeft kunnen bestaan zonder enig probleem. Ik hoop dat de politie zo veel mogelijk beheerders en gebruikers kan oppakken en ze een passende straf + psychische hulp gaan geven.
fevenhuis @YouGotLittUp25 maart 2024 19:54
Geïndexeerd betekend nog niet dat mensen er vanaf weten.
kodak
@fevenhuis25 maart 2024 20:12
Indexeren is gewoonlijk niet al te ingewikkeld. Het is dus zeer begrijpelijke kritiek dat het dan 10 jaar kost dit soort criminaliteit aan te pakken, en dus in het ergste geval zo lang ongemoeid te laten met alle onnodige 'extra' slachtoffers tot gevolg. Dat soort kritiek is er niet omdat de aanpak zo goed lijkt te gaan bij het belang dat veel mensen er aan hechten.
Empo @YouGotLittUp25 maart 2024 19:55
Alle bezoekers net zo hard vervolgen als de beheerder. Vies volk!
Vagax @Empo25 maart 2024 19:57
Als ze kunnen achterhalen wat voor verkeer op af ging weet ik wel zeker dat ze het ergens noteren. Kan me herinneren dat niet zo lang geleden dat de politie een groot aantal mensen een waarschuwing gaf omdat ze kinderporno sites bezochten.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 22 juli 2024 23:25]

vickypollard @YouGotLittUp25 maart 2024 20:59
Het verbaast mij dan vooral dat dit op 'het publieke internet' staat (afgaande op je opmerking over indexeren door Google). Je zou zoiets eerder op het darkweb verwachten lijkt me?
FullMetalPanic @YouGotLittUp26 maart 2024 14:58
Het probleem is waarschijnlijk hetzelfde als waar bijvoorbeeld de NSA mee te maken heeft. Ze halen heel erg veel informatie op maar het verwerken van dat soort grote hoeveelheden is echter lastig. De CSAM scanner van Microsoft genaamd PhotoDNA kan gelukkig wel helpen en vele tech bedrijven gebruiken die ook.
graceful 25 maart 2024 20:04
Kids meer leren dat dit gebeurd en dat je geen random persoon kan vertrouwen online die je niet kent. Helaas zijn er nog steeds ouders zwaar van overtuigd dat hun kind nooit zoiets zou doen en/of kind te jong is om daar nog mee bezig te zijn.

Door niet te praten over puberale gedachtes, gaan ze online op zoek en vinden mensen die ze vertrouwen. Zo krijg je dat dit soms mensen zijn die niet helemaal zijn wie ze zeggen dat ze zijn.

Die route is de enige juiste aanpak, deze mensen blijven bestaan, deze websites blijven terug komen, deze gedachtes ga je nooit bij mensen weg halen. Je kan er zoveel haat en vuur tegen-op gooien als je wil, je moet zorgen dat kids zichzelf beter kennen.

Dit was toen ik puber was al een ding, toen had je ook vriendjes die gingen webcammen met een meid, die achteraf geen meid bleek te zijn.
Jerie @graceful25 maart 2024 20:23
Sexting is ondanks de risico's geen zeldzaamheid meer onder jongeren
Een op de acht jongeren doet aan sexting en stuurt seksueel getinte berichtjes, foto's of video's naar anderen. De grote onlinemisbruikzaak tegen Gianni de W. laat zien welke risico's daaraan kleven. Online misbruik is volgens de rechtbankvoorzitter een maatschappelijk probleem.

Van alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar verstuurt 13 procent weleens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf, blijkt uit het rapport Seks onder je 25e. [...]
Het is normaal gedrag voor jongeren. Zoiets dat zo privé is, delen met derden is daarentegen niet normaal en hoeven we als maatschappij niet te accepteren.
In veel gevallen reageren ouders verkeerd als hun kind om hulp vraagt, weet De Blécourt. "Uit bezorgdheid veroordelen ouders onbewust hun kind met opmerkingen zoals: 'Waarom ben je dan ook zo dom geweest om foto's te sturen?'"

Het slachtoffer krijgt daardoor een extra schuldgevoel. Dat wordt victimblaming genoemd.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 22 juli 2024 23:25]

phray @Jerie25 maart 2024 20:32
En die 13 procent is maar het gedeelte wat het toegeeft.
downtime @graceful25 maart 2024 20:45
Kids meer leren dat dit gebeurd en dat je geen random persoon kan vertrouwen online die je niet kent.
Dat is helaas niet beperkt tot "random personen online die je niet kent". Ook scholieren naaien elkaar er zo bij. Dan denk je iets moois te hebben met een meisje uit je klas en die zet het dan later ergens online omdat ze jou bij nader inzien toch niet zo leuk vindt. En wat eenmaal online staat verdwijnt nooit meer.
graceful @downtime25 maart 2024 20:57
En die verkopen het weer door aan oude mannen en vrouwen op instagram voor extra zakcentje. Zo is de cirkel weer rond.
dj.verhulst 25 maart 2024 20:17
gelukkig die is plat en hopelijk pakken ze de klanten ook , die mensen moeten dringend aangepakt worden , of behandeld worden als dat kan.

Dit is zo ontzettend ziek en walgelijk
JohanNL @dj.verhulst25 maart 2024 20:55
De politie had laatst nog een landelijke actie waarbij ze bij mensen aanbelde die ze hadden betrapt van het kijken van kinderporno.
Denk dat dit wel een effectieve maatregel is, zeker als er ook nog partner/kinderen aanwezig zijn, dan heb je wel wat uit te leggen...
dj.verhulst @JohanNL25 maart 2024 21:38
ik denk dat dit idd zeer effectief is, dit zou meer prioriteit moeten hebben dan 3 km te hard rijden of Halsema belachelijk maken
trisje @dj.verhulst26 maart 2024 13:23
Door te hard rijden gaan veel al mensen dood, sterker nog het is doodoorzaak nummer een 1 in het verkeer. Bij drie km rijd je al 7 km. te hard en dan hebben we het nog niet eens wat er op de teller van Uw auto stond. want die is ook hoger dan de echte snelheid. ook is het wat makkelijker om snelheid te controlleren dan iemands internet activiteiten na te lopen.
dj.verhulst @trisje27 maart 2024 12:43
die doden door snelheid is zelden door die 3 km , maar meestal 20 a 30 km te veel al dan niet in combinatie met drank, slecht weer, over grote overschatting van het eigen kunnen .
trisje @dj.verhulst27 maart 2024 13:06
Ook hier heeft U het mis, het is ten eerste niet 3 km maar zonder correctie 7 km te hard. ook bij 57 km per uur kan een aanrijding dodelijk zijn. en ja, dat kan die halve meter meer rem weg net even het verschil maken. overschatting van eigen kunde heeft u nu toch ook. want u praat harder rijden gewoon goed hier.
dj.verhulst @trisje28 maart 2024 09:41
als jou voertuig met 7 km spontaan gaat slippen en als je die niet onder controle kan houden is er wat anders aan de hand.

Snelheid binnen bepaalde kaders is niet gevaarlijk , hooguit de gevolg schade.
je krijgt echt niet sneller een ongeluk als je wat te hard rijd, alleen als je betrokken raakt is het mogelijk dat de schade groter kan zijn.

Wat ik wel als een serieus veiligheid risico is dat mensen te veel afgeleid worden door mobiels, gadgets in voertuigen, nodeloos complexe bediening van dingen als richtingaanwijzers of ruitenwissers

je vergeet dat veel wegen zijn aangelegd voor een bepaalde snelheid en men puur om politieke redenen de snelheid verlaagd heeft, de auto's zijn 1001 x veiliger en beter te controleren dan oude voertuigen.

ik heb het over milde snelheid overtredingen niet over artikel 5 misdrijven.
trisje @dj.verhulst2 april 2024 10:23
U begint uit het niets over de snelheid van auto's niet ik en ja het is niets te vergelijken.
U heeft geen gelijk, het gaat bij lage snelheden niet om de gene in de auto zit, maar om de gene buiten de auto, de gene die aangereden wordt. Dat maakt een beetje snelheid verschil wel degelijk uit. Men praat en doet ook, niet voor niks over de snelheid verlagen naar 30 km. per uur in de bebouwde kom. Dat is niet om meer bekeuringen uit te schrijven, maar voor de veiligheid van de voetgangers en de fietsers.
cariolive23 @JohanNL26 maart 2024 01:55
De politie gaat op huisbezoek? Ik mag toch hopen dat ze aanbellen met een arrestatiebevel in de hand, om iemand op te pakken voor een misdrijf.

Beetje raar verhaal, heb er wat moeite mee om dit te geloven.
ninjazx9r98 @cariolive2326 maart 2024 12:41
https://www.politie.nl/ni...nografisch-materiaal.html
Roel1966 25 maart 2024 23:13
Altijd afgevraagd wat mensen daar nou in zien in kinderporno en vooral met in het achterhoofd van het zal je eigen kind maar zijn. Nu heb ik zelf geen kinderen maar evenzogoed moet ik er echt niet aan denken mij met dit soort dingen bezig te houden. In elk geval prima dat ze die site opgerold hebben maar ja, ik denk dat er toch zo weer ergens een nieuwe in de lucht zit.
WildemanM @Roel196626 maart 2024 08:33
Iedereen die dit leest heb aub een neutrale mening. Neem judgement weg.

Ik weet dat dit onderwerp heel erg gevoelig is maar om je vraag te beantworden is dat dit soort mensen hun hersenen op een bepaalde manier gewired zijn. Het is hetzelfde als jij of iemand anders 18 jarige, 30 jarige, 40 jarige, of 50/60+ mooi vindt. Die mensen die dit soort porno aantrekkelijk vinden zijn helaas niet goed gewired... en kunnen er helaas vaak niks aan doen.

Nog een voorbeeld is, dat mensen er niks aan kunnen doen dat ze op mannen of vrouwen vallen. Er zijn veel faktoren die er toe doen. Vaak is het genetisch, maar het kan ook zijn door dat die persoon vroeger mishandelt is en inplaats van er tegen te gaan en het niet te doen, hetzelfde doen als zijn mishandelaar(s).

Wat er ook nog bij komt is dat, het is 1 ding dat je het denkt, het is totaal iets anders als je het omzet in een actie..

Helaas wordt er met heel veel van dit soort onderwerpen in zwart wit gedacht. Veel mensen proberen het niet te begrijpen. Maar het begrijpen is juist wat je zou moeten doen.

Ik vind het ook niet goed hoor, want het maakt de hersenen kapot van het kind en daar ook de volwassen persoon.. En krijgt veel psychologische moeilijkheden als die persoon volwassen is..

[Reactie gewijzigd door WildemanM op 22 juli 2024 23:25]

Roel1966 @WildemanM26 maart 2024 19:46
Helaas wordt er met heel veel van dit soort onderwerpen in zwart wit gedacht. Veel mensen proberen het niet te begrijpen. Maar het begrijpen is juist wat je zou moeten doen.
Echt zwart/wit denken doe ik met dit soort dingen niet maar ik blijf het wel moeilijk vinden om echt begrip te tonen voor dit soort mensen. Of ja, vooral dan begrip tonen voor mensen die kinderen dan ergens toe dwingen en mishandelen. En ja in dit geval dat die persoon er geld mee verdient vind ik dan al zeer kwalijk want wie weet, misschien boeit hem kinderporno geeneens. Kan best dat die er gewoon een handeltje in gezien heeft en wel weet dat mensen met die 'kinder tik' erin trappen.
geerttttt @WildemanM26 maart 2024 20:27
Een afwijkende seksuele voorkeur hebben kun je niet iets aan doen inderdaad.

Of je er wel of niet naar handelt wel. Het is niet strafbaar om afwijkende gedachten te hebben, maar zodra je er naar handelt is dat het wel, en met goede reden. Er zijn weinig delicten (behalve dodelijke) waar een slachtoffer zo kwetsbaar is en zo veel psychische schade oploopt als met deze zaken.
FullMetalPanic 26 maart 2024 14:53
Elke website met dat soort gore zooi die wordt opgedoekt is er toch weer 1tje minder. Als er "nieuw" materiaal op de website stond kan dat mogelijk toegevoegd worden aan de CSAM scanning toolset die het internet afzoekt voor Hashes die in die database staan (de versie van Microsoft heet PhotoDNA). Mogelijk worden er dan meer mensen opgespoord die dit soort nare dingen verspreiden of downloaden.

Ook hoop ik dat mogelijke slachtoffers geholpen kunnen worden.
JohanNL @tijgetje5725 maart 2024 20:50
Rustig, ik snap je woede maar laten we ons niet verlagen tot regimes als Rusland.
Zover ik heb begrepen zijn de meesten binnen deze groep passief en stiekem bezig, het zou dus in theorie zelfs je buurman kunnen zijn waar je goed contact mee hebt.
Alleen hebben ze dus een soort van geheim.
Een manier van aanpak is door deze mensen te betrappen zodat ze weten dat ze niet anoniem zijn, zoals de politie laatst nog had gedaan met een landelijke actie.
Deze mensen komen dan mogelijk tot de conclusie dat ze hulp nodig hebben en zoeken deze dan op.
Ik weet niet hoe dat eruit ziet, maar het lijkt mij dat een (chemische) castratie echt niet nodig is.
Jorissie87 @JohanNL25 maart 2024 22:31
Laten we hopen dat de meeste gebruikers dit niet vanuit een kick maar vanuit nieuwsgierigheid hebben bekeken. Immers, bij de meeste kinks kun je gewoon wat googlen en bekijken of het wat voor je is. Voor dit soort onderwerpen zit er vanwege het verboden aspect een extra adrenalinefactor achter wat ik me kan voorstellen. Misschien dat die extra adrenaline meer doet voor sommige mensen dan de content zelf. Misschien ben ik naief.
YouGotLittUp @Jorissie8726 maart 2024 01:06
Helaas denk ik dat je naïef bent. Misschien dat een super klein percentage van de gebruikers een keer de website heeft bezocht uit morbide nieuwsgierigheid maar het gros is gewoon mentaal ziek.
Obfzk8R @YouGotLittUp26 maart 2024 06:24
gewoon mentaal ziek.
Kort door de bocht oordeel, vind ik.


Als ik alle "gezonde" mensen die ik doordeweeks tegenkom - die dingen doen die vreemd of schadelijk zijn voor henzelf of anderen - mental ziek zou willen noemen, dan wordt dat een lange lijst.
YouGotLittUp @Obfzk8R26 maart 2024 06:38
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pedophilia
Pedophilia (alternatively spelled paedophilia) is a psychiatric disorder in which an adult or older adolescent experiences a primary or exclusive sexual attraction to prepubescent children.
Ik denk dat mentaal ziek een prima beschrijving is.
Obfzk8R @YouGotLittUp26 maart 2024 07:37
Je hoeft mij niet te overtuigen dat Pedofilie een ziekte is, dat staat buiten kijf.
Ik reageerde op jouw stelling dat "het gros mentaal ziek is en de rest uit morbide nieuwsgierigheid dat soort websites bezoekt". Ik vind die conclusie van jou kort door de bocht.
Persoonlijk vind ik mensen die anderen in elkaar timmeren ook mentaal niet OK, zacht gezegd. Ik vind bijvoorbeeld het percentage hooligans met een afgeronde HBO opleiding, die regelmatig anderen bij voetbal willen vernederen, in elkaar timmeren of vermoorden als het even kan, schokkend en de daders niet getuigen van mentaal gezonde personen. Maar nogmaals, dat is mijn mening en maar één voorbeeld van gedragingen van onze prachtige mentaal gezonde medemens.
YouGotLittUp @Obfzk8R26 maart 2024 10:20
Sorry, ik kon niet uit je tekst opmaken waar het precies over ging dus ik deed aannames.

Met je voorbeeld erbij ben ik het wel eens dat het te kort door de bocht is. Al zou ik niet weten hoe ik het dan wel zou verwoorden. Bedankt in ieder geval!
cariolive23 @tijgetje5725 maart 2024 22:38
Lijfstraffen moet je niet willen, daar komt niks goeds uit voort. En wraak is van een nog lager niveau. De Middeleeuwen hebben we inmiddels achter ons gelaten.

Dat je de samenleving moet beschermen tegen dit soort criminaliteit, dat staat buiten kijf.
nemesis2212 @tijgetje5726 maart 2024 09:42
Ik zeg chemisch castreren die lui, zodat ze geen behoefte meer hebben aan kleine kinderen of sex op wat voor manier dan ook.

Het is zo vies dit soort gedachten en het zou in de ban moeten op een vrij harde manier.
Dit is iets mentaals (ziekte) dit heeft niks met je balzak te maken.
tijgetje57 @nemesis221231 maart 2024 10:24
dat chemische castreren veranderd je hormonale huishouding waardoor je er geen lust meer kan ervaren.

Als je zoiets mee hebt gemaakt van dichtbij, dan hoor ik je later wel weer.
Jerie @Cobalt25 maart 2024 20:19
Cybercriminaliteit heeft alles met Tweakers te maken. Ik zou het graag vaker belicht willen zien.
The Zep Man
@Jerie25 maart 2024 20:21
Behalve dat dit (tot zover het artikel noemt) niets met cybercriminaliteit te maken heeft. Cybercriminaliteit richt zich expliciet op computers en netwerkinfrastructuur (computervredebreuk, etc.). In dit geval lijkt enkel digitale infrastructuur gebruikt te zijn. Dat is niet voldoende om iets aan te merken als cybercriminaliteit.

Dit even onafhankelijk van of T.net dit artikel wel of niet zou moeten plaatsen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 23:25]

Jerie @The Zep Man25 maart 2024 20:25
Ah, dus Cyberbunker had ook niets te maken met cybercriminaliteit? Natuurlijk wel. Dit heeft alles te maken met cybercriminaliteit. Dat is namelijk criminaliteit die plaatsvind m.b.v. computers en/of internet. Zonder computers of internet heb je geen websites.
YouGotLittUp @The Zep Man25 maart 2024 20:29
https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime
Cybercrime encompasses a wide range of criminal activities that are carried out using digital devices and/or networks. These crimes involve the use of technology to commit fraud, identity theft, data breaches, computer viruses, scams, and expanded upon in other malicious acts.
Waar haal je vandaan dat het alleenmaar computers en netwerkinfrastructuur is?
bytemaster460 @The Zep Man25 maart 2024 22:26
Cybercrime wordt ook gedefinieerd als misdaad waarbij ICT als hulpmiddel wordt gebruikt. Kinderporno valt gewoon onder cybercrime, net zoals phishing.
cariolive23 @Jerie25 maart 2024 20:36
"cyber" wordt zo wel heel erg breed. In ons dagelijks leven is er vrijwel niets waar geen computer en/of netwerk bij komt kijken. Ik kan geen pak koffie kopen in de supermarkt, zonder dat daar een heel Cyber-traject aan vooraf is gegaan.
Jerie @cariolive2325 maart 2024 20:49
@YouGotLittUp heeft de definitie gequote, waarvoor dank.

Onze samenleving raakt inderdaad steeds meer vervlochten met techniek.

In geval je een pak koffie steelt bij de supermarkt dan is daar in de regel geen sprake van cybercrime. Want dan maak je gebruik van bijvoorbeeld je tas of de draagdoek van je baby (:+).

Ook niet als er wel gebruik werd gemaakt van een computer zoals een PIN terminal, de winkel wel een camerasysteem gebruikt. Tenzij je bijvoorbeeld het camerasysteem had gehackt, of de PIN terminal zelf.

The Pirate Bay was ook cybercrime. Distributie verliep via internet, vandaar. Zo ook hier. Al is dit vele graadjes ernstiger wat mij betreft.
jimh307 @Jerie25 maart 2024 22:36
En of je hier blij mee mag zijn betwijfel ik. Er wordt meer bijgehouden dan je lief is en uitspraken zoals "ik heb niets te verbergen" zijn niet steekhoudend. Ze kunnen zeer veel en ergens is het goed "kinderporno oprollen" en anderzijds is het benauwend.

Een VPN is in mijn ogen heel belangrijk om zoveel als mogelijk anoniem te blijven zodat ik zelf bepaal wat er te zien is/valt. Echter ga ik niet te buiten aan porno in welke vorm dan ook, maar anderzijds snap ik dat het terug te traceren valt. De politie zal hier eerst een aanleiding voor moeten hebben want ze mogen niet ongegeneerd in jouw internetgeschiedenis rommelen. Ben dan ook niet zo stom om een misdrijf te begaan want dan weet je gewoon dat je privacy geschonden wordt; ter bescherming van het kind. Wil je correct een VPN gebruiken? Hou je dan aan de regels. :/
YouGotLittUp @jimh30726 maart 2024 01:01
Het enige wat een VPN doet is dataverkeer versleutelen. Hoe maakt dat je dan zo veel anoniemer? Als ze willen kunnen ze bij "VpnProviderBv" gewoon logs in zien. Je legt dan al je data bij een partij neer die zich aan minder regels hoeft te houden dan de overheid.

Ik gok dat je nogsteeds gebruik maakt van Google, YouTube, Amazon, Bol.com of whatever grote service en de data die daar uit komt is met of zonder VPN gewoon naar jou terug te herleiden.
samety @Cobalt25 maart 2024 20:22
Ik zie termen als, website, crypto, ip-adressen, inlognamen en accounts. Prima nieuws voor Tweakers.
YouGotLittUp @Cobalt25 maart 2024 20:07
Volgens mij is Tweakers al heel lang geen website meer voor puur hardware, software of het tweaken aan een van die twee.

Nieuws over cybercrime vind ik interessant. Ik hoop dat Tweakers erover blijft posten.
kuurtjes @YouGotLittUp25 maart 2024 20:24
Zonder technische details over het cyber gedeelte is het helemaal niet interessant.
Woodsnaps @YouGotLittUp25 maart 2024 20:22
Ah dat doet de naam “Tweakers” mij anders niet doen lijken, misschien moet de naam van deze website dan ook maar aangepast worden…
Left @Woodsnaps25 maart 2024 21:03
Je moet voor de aardigheid eens opzoeken wat 'tweakers' tegenwoordig betekent in de VS.
Clubbtraxx @Left25 maart 2024 22:22
Tweaker, or alternate spelling tweeker, an individual addicted to methamphetamine.

Hmm...

[Reactie gewijzigd door Clubbtraxx op 22 juli 2024 23:25]

lenwar
@Woodsnaps26 maart 2024 16:01
Het klopt inderdaad dat Tweakers anders begonnen is. Voornamelijk over het tweaken van hardware en software.

Tegenwoordig gaat het over 'technologie' in z'n algemeen. Er zijn inderdaad zat zaken die ik ook vreemd vind. De enige link met technologie is dat het hier een website betrof. Maar goed. Het is wel technologie.

Onder aan de streep zijn er natuurijk zo veel bedrijven die over de jaren heen een verschuiving hebben gehad van hun diensten, maar wel hun oorspronkelijke naar hem gehouden.

KPN : De P staat voor PTT, wat weer staat voor Post Telefoon Telegraaf. Zover ik weet doen alleen nog maar de eerste T.
bol.com Books Online. Tegenwoordig is het meer een marktplaats voor alles en nog wat dan een boekenwinkel.
MTV - Music TeleVision. Er komt geen clip meer voorbij
enzovoorts.
YouGotLittUp @Woodsnaps25 maart 2024 20:28
Ja heb je helemaal gelijk in. Amazon heeft ook niks te maken met het amazonegebied, instagram kan je niet meteen een grammetje kopen. TikTok gaat niet over klokken. YouTube gaat niet over buizen. xhamster staan geen hamsters op.
Je reactie is echt onzin.
Woodsnaps @YouGotLittUp26 maart 2024 10:52
Ah sorry joh, wist niet dat je meteen zo boos zou worden.

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