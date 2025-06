Nederlandse politie arresteert man om maken van deepfakeporno van BN'er

De politie heeft onlangs een 38-jarige Amersfoortse man opgepakt omdat hij een deepfakeporno zou hebben gemaakt van de NPO-presentatrice Welmoed Sijtsma. De man is volgens de politie verhoord en inmiddels weer vrijgelaten.

De 38-jarige man wordt ervan verdacht dat hij foto- en filmmateriaal van Sijtsma gebruikte om de deepfakeporno te maken, zegt het Openbaar Ministerie tegen het AD. Het OM zegt verder de zaak te onderzoeken. Het is niet direct duidelijk welke straf de man zou kunnen krijgen.

Sijtsma zegt vorig jaar via sociale media te zijn benaderd over de video, waarin haar hoofd is 'gemonteerd op het lichaam van een pornoactrice'. Ze deed daarna aangifte en zocht met hulp van experts naar de maker van de video. Met die maker heeft ze een chatgesprek gevoerd. Dat gesprek komt donderdagavond op tv, als onderdeel van de laatste aflevering van een docuserie van Sijtsma over deepfakeporno.