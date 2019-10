Twitter vraagt feedback voor beleid bestrijding van deepfakes

Twitter werkt aan beleid om de verspreiding van deepfake-video's en -foto's tegen te gaan. Het sociale netwerk wil optreden tegen 'synthetische en gemanipuleerde media' waarmee evenementen worden verzonnen of gemanipuleerd.

Twitter wil nieuw beleid gaan opstellen, maar daarvoor wel eerst feedback van gebruikers horen. Wat voor feedback dat is zegt Twitter nu nog niet. In 'de komende weken' komt het bedrijf met een feedbackmethode en -periode waarbij iedereen kan bijdragen aan het beleid. Twitter kondigde de veranderingen op een techconferentie in Californië aan. Ook werd het plan via Twitter zelf bekend gemaakt.

Twitter zegt dat het het beleid in het leven roept omdat 'online gedrag verandert'. Het nieuwe beleid gaat over gemanipuleerde media zoals foto's, video's en audio die via het medium worden verspreid, maar ook om volledig verzonnen of gecreëerde media. Het gaat volgens Twitter om media die 'significant veranderd of gemaakt zijn op een manier waarop ze de originele betekenis veranderen, of waarin het lijkt alsof er bepaalde evenementen plaats hebben gevonden die helemaal niet zijn gebeurd'. Twitter zegt dat het vooral optreedt tegen media als iemands fysieke veiligheid in gevaar komt.

Het sociale netwerk treedt daarmee in de voetsporen van andere techgiganten zoals Facebook en Microsoft. Ook die hebben beleid om deepfakes te stoppen. Bij Facebook heerst de angst dat deepfakes worden gebruikt in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dergelijke media kan dan worden ingezet in nepnieuwscampagnes om lezers te manipuleren. Daarnaast is deepfake-porno in opkomst. Daarbij worden gezichten van bekende actrices in pornovideo's geplaatst. Het is ook niet de eerste keer dat Twitter tegen dergelijke content optreedt. In februari maakte het bedrijf al bekend deepfake-porno te weren. Andere sociale media zoals Reddit doen hetzelfde.

Naast Twitter werkt ook Amazon aan een plan om deepfakes tegen te gaan. Het bedrijf zegt dat het samen gaat werken met Facebook en Microsoft aan de Deepfakes Detection Challenge. Dat is een wedstrijd waarbij wetenschappers en programmeurs prijzen kunnen krijgen als zij een technologische oplossing voor deepfakes kunnen verzinnen. Amazon zegt dat het een miljoen dollar aan Amazon Web Services als prijs bijdraagt.