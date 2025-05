Man die deepfakeporno maakte van NPO-presentatrice wordt vervolgd

De 39-jarige man die een deepfakepornovideo van NPO-presentatrice Welmoed Sijtsma maakte, wordt vervolgd. Hij wordt verdacht van 'het voorhanden hebben van en het vervaardigen van beelden met een seksuele aard'.

De man werd in november van vorig jaar gearresteerd vanwege de video. Hij monteerde het gezicht van de NPO-presentatrice op een pornoactrice. Naar aanleiding hiervan maakte Sijtsma een documentaireserie over deepfakeporno. Daarin sprak ze via een chat ook met de maker van het filmpje en haar onderzoek zou ook hebben geholpen bij het opsporen van de man.

De verdenking wordt genoteerd door onder andere Shownieuws, die ook bevestiging hiervan van het OM wist te krijgen. Wanneer de zaak voor de rechter komt, is niet bekend. Wat voor straf hij zou kunnen krijgen evenmin.