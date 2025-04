Deepfakeporno maken en verspreiden kan in VK celstraf gaan opleveren

De Britse overheid stelt het maken en verspreiden van deepfakeporno strafbaar. Het maken ervan kan leiden tot een boete met onbeperkte hoogte. Bij het verspreiden ervan gaat het om een mogelijke celstraf onder het nieuwe voorstel.

Het gaat om een aanpassing van de Criminal Justice Bill en bouwt voort op het strafbaar stellen van upskirting jaren geleden, meldt het Britse kabinet. "De nieuwe wet houdt in dat als iemand een seksueel expliciete deepfake maakt, zelfs als die persoon niet de intentie heeft om deze te delen, maar alleen paniek, vernedering of leed bij het slachtoffer wil veroorzaken, diegene een strafbaar feit pleegt."

De wijziging is volgens het kabinet nodig, omdat sprake is van een nieuwe manier van mishandeling van vooral vrouwen en meisjes, en het kabinet ziet dat als speerpunt in zijn beleid. "De regering heeft ook geweld tegen vrouwen en meisjes opnieuw geclassificeerd als een nationale dreiging. Dat betekent dat de politie prioriteit moet geven aan haar reactie hierop, net zoals ze doet met dreigingen als terrorisme, evenals aan de lopende werkzaamheden om beeldgerelateerd misbruik aan te pakken."

Daarbij zijn het maken van deepfakeporno en het delen ervan onder de wet twee aparte strafbare feiten, waardoor de straf op het overtreden van beide regels hoger is. In Nederland is het maken van deepfakeporno nu al strafbaar en er is al een dader veroordeeld.