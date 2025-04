'Meta werkt aan chatbot die antwoordt voor influencers op Instagram'

Instagram werkt aan een chatbot voor influencers. Die kan het vele antwoorden op vragen van volgers deels automatiseren, meldt The New York Times. Het bedrijf traint de chatbot op het taalgebruik van de influencer.

Vervolgens kan die chatbot in DM's en later ook in reacties antwoorden geven voor de influencer, meldt The New York Times. De krant heeft van vijf bronnen gehoord over de plannen, ook al laat Meta daar vooralsnog niets over los. Het bedrijf doet sinds anderhalf jaar zijn best om generatieve AI op veel manieren in te zetten in zijn apps en diensten. Er zal bij staan dat het gaat om door AI gegenereerde antwoorden.

Influencers hebben volgens de krant hun bedenkingen bij het plan. Ze hebben onder meer zorgen dat de chatbot antwoorden genereert waar ze het niet mee eens zijn. Anderen hebben twijfels dat een chatbot de interacties met fans kunnen vervangen, omdat het contact met een mens ontbreekt. Daardoor is het onbekend of influencers erop zitten te wachten. Veel grote accounts nemen wel mensen in de arm die namens de influencer berichten beantwoorden.