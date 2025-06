Meta gaat AI vanaf eind juni ook op data van Europeanen trainen

Meta lijkt zijn AI-systemen ook op data van Europese gebruikers te gaan trainen. Dat gebeurt vanaf eind juni, blijkt uit mails die verschillende gebruikers hebben ontvangen. Meta zegt daarvoor een 'gerechtvaardigd belang' te hebben.

Meta schrijft dat in een mail naar gebruikers, waaronder een aantal tweakers. "We bereiden ons erop voor om onze AI bij Meta-ervaringen uit te breiden naar jouw regio", schrijft het bedrijf. Die 'Meta-ervaringen' zijn in de praktijk chatbots en andere generatieve AI die in diensten als Instagram, WhatsApp en Facebook worden verwerkt. Die diensten worden getraind op zichtbare data van gebruikers, zoals posts en comments. Dat gebeurde al in andere landen, maar vanwege de strengere privacyregels nog niet in Europa.

Dat verandert nu, waarschuwt Meta. Het bedrijf verwijst naar een nieuw privacybeleid, dat op 26 juni van dit jaar actief wordt. Daarin staat dat Meta ook data van Europeanen gaat gebruiken om AI-modellen te trainen.

Meta beroept zich daarbij op het gerechtvaardigd belang, een van de grondslagen die bedrijven kunnen gebruiken om data te verwerken onder de AVG. Dat is opvallend, want Meta is meer dan eens op de vingers getikt door toezichthouders vanwege die grondslag. Het bedrijf gebruikte die jarenlang om data te verzamelen voor bijvoorbeeld advertentiedoeleinden, maar na diverse boetes en andere sancties besloot het vorig jaar zich te gaan beroepen op toestemming in plaats van gerechtvaardigd belang. Bij het gebruik van data voor generatieve AI heeft het bedrijf alsnog gekozen voor die controversiële grondslag.

Meta schrijft wel dat gebruikers bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van hun data. Dat is een verplichting onder de AVG. Het bedrijf schrijft dat zowel in het privacybeleid als in een mail naar gebruikers. Daarvoor moeten gebruikers een formulier invullen waarbij ze een reden moeten opgeven waarom ze niet willen meewerken.