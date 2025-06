Instagram test reclames die niet overgeslagen kunnen worden

Instagram test reclames die gebruikers niet kunnen overslaan en waar ze niet voorbij kunnen scrollen. Gebruikers moeten een paar seconden wachten voordat ze de app weer kunnen bedienen.

De toevoeging van reclames die niet overgeslagen kunnen worden, werd ontdekt door verschillende gebruikers op X en Reddit. Een woordvoerder van Meta bevestigt aan TechCrunch dat het bedrijf aan deze functie werkt. "We testen voortdurend formats die waarde kunnen toevoegen voor adverteerders. Als deze test leidt tot formele productveranderingen, zullen we updates verstrekken".

Volgens de gebruikers kunnen deze reclames tussen zowel Stories als reguliere posts voorbijkomen. Na een bepaalde tijd verschijnt er een advertentie in beeld en kunnen gebruikers niet meer verder scrollen. Er verschijnt dan een timer in beeld die na zes seconden afloopt. Het is onduidelijk hoe grootschalig de test is.