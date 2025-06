Meta stopt in 2025 met AR- en gezichtsfilters van externe ontwikkelaars

Meta sluit in januari volgend jaar zijn augmentedrealityplatform Meta Spark. Daardoor zijn AR-filters en gezichtsfilters van derden niet langer te gebruiken in de apps van het bedrijf. De techgigant zou zich meer willen richten op AI en AR-toepassingen zoals slimme brillen.

Het Meta Spark-platform houdt per 14 januari 2025 op te bestaan, meldt het bedrijf in een verklaring. Vanaf die datum is het niet langer mogelijk om digitale filters van derden te gebruiken in Instagram, Facebook en Messenger. De AR- en gezichtsfilters werden in 2017 geïntroduceerd en zijn vergelijkbaar met de filters die in apps als Snapchat en TikTok beschikbaar zijn. De AR-effecten die Meta zelf gecreëerd heeft, blijven wel beschikbaar in zijn apps.

De techgigant zegt prioriteit te willen geven aan investeringen in andere bedrijfsactiviteiten, waaronder 'een nieuwe generatie van ervaringen' in 'nieuwe formfactors zoals een bril'. Hoewel de metaversetak van het bedrijf al jaren verlies lijdt, blijft het investeren in mixed reality. Naar verluidt presenteert Meta volgende maand een goedkopere Quest 3S-bril en een nieuw prototype van zijn Orion-AR-bril. Meta zei begin dit jaar ook meer te willen investeren in kunstmatige intelligentie.