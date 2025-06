Mark Zuckerberg sprak veto uit over voorstel om filters Instagram weg te halen

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg sprak in 2019 persoonlijk een veto uit over het voorstel om schoonheidsfilters weg te halen van sociaal medium Instagram. Dergelijke filters promoten een schoonheidsideaal en dat zou schade veroorzaken, vooral bij jonge, vrouwelijke gebruikers.

Veel topmensen bij Meta, toen Facebook, hadden er op basis van expertise van buitenaf en onderzoek naar het effect van de filters voor gepleit om ze te verwijderen uit Instagram. Zuckerberg schoot dat persoonlijk af, meldt CNN op basis van een ongecensureerde versie van de aanklacht. In de versie die openbaar online staat, zijn passages over dit voorval weggelakt. Amerikaanse staten klaagden Meta onlangs aan om de schadelijke effecten van Instagram op tieners.

Twee jaar later negeerde Zuckerberg voorstellen om het welzijn van gebruikers op Instagram te verbeteren door diverse tools in te bouwen. Dat gebeurde vlak voordat bekend werd dat Meta, toen Facebook, al jaren wist dat Instagram grote psychische schade veroorzaakt bij jonge gebruikers.

De voorvallen tonen ook aan dat Zuckerberg als oprichter en houder van een meerderheid van de aandelen nog altijd alle macht binnen Meta in handen heeft en dat zijn persoonlijke beslissingen invloed hebben op honderden miljoenen tot miljarden gebruikers. Omdat hij de controle heeft, zijn er geen aandeelhouders die hem kunnen laten vervangen bij wanbeleid of die hem kunnen overrulen.

Meta zegt in een reactie op deze voorvallen dat filters bij meer online diensten in gebruik zijn. "Hoewel er filters bestaan op elk belangrijk sociaal platform en op elke smartphonecamera, verbiedt Meta die filters die rechtstreeks cosmetische chirurgie, veranderingen in huidskleur of extreem gewichtsverlies promoten. We geven duidelijk aan wanneer een filter wordt gebruikt en we werken eraan om effecten proactief te toetsen aan deze regels voordat ze live gaan."