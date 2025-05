Meta aangeklaagd in VS wegens omzeiling App Tracking Transparency in iOS

Enkele Facebook-gebruikers hebben een collectieve rechtszaak aangespannen tegenover Meta bij een Amerikaanse federale rechtbank. Ze menen dat het socialemediabedrijf App Tracking Transparency-maatregelen in iOS omzeilt door gebruikers te tracken via de in-app-browser.

Volgens Bloomberg wordt er in de rechtszaak verwezen naar de recente ontdekking van ontwikkelaar Felix Krause. Die stelde vorige maand vast dat de iOS- en Android-apps van Instagram, Facebook en Messenger in sommige gevallen code injecteren in de in-app browsers waardoor gebruikers getracked kunnen worden. Via de toegevoegde code, de Meta Pixel, kan Meta bijvoorbeeld bijhouden welke tekst gebruikers selecteren, hoe ze scrollen en welke advertenties te zien zijn. Volgens de Facebook-gebruikers overtreedt het Amerikaanse bedrijf door deze code-injectie zowel de lokale als de Amerikaanse federale wetgeving.

Meta heeft gereageerd op de aanklacht en stelt aan Engadget dat deze 'ongegrond' is. Het bedrijf claimt dat het de privacy-voorkeuren respecteert die de gebruiker heeft aangegeven, ook in de in-app browser. Het is volgens Engadget nog niet zeker dat de rechtszaken zullen overgaan tot een collectieve rechtszaak.

Apple introduceerde App Tracking Transparency in april 2021. Via deze functie in iOS 14.5 kunnen gebruikers voor iedere app toestemming geven om hun activiteiten te tracken. Dat gebeurt via een pop-in, die wordt getoond wanneer een app voor het eerst wordt geopend. Gebruikers kunnen via het instellingenmenu er ook voor kiezen dat trackingverzoeken standaard worden geweigerd. Facebook heeft kort na de aankondiging van de privacyfunctie openlijk kritiek op geuit op de maatregel. Het bedrijf publiceerde vorig jaar een open brief in verschillende Amerikaanse kranten met daarin zijn klachten.