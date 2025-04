Meta Quest Pro duikt op in videobeelden uit hotelkamer

Een video van de Meta Quest Pro is online verschenen. Een gebruiker postte die op Facebook en beweert dat iemand het apparaat in een hotelkamer heeft laten liggen. Inmiddels zouden de headset en controllers weer opgehaald zijn door hun eigenaar.

De beelden bevestigen de benaming Meta Quest Pro; dat valt op de verpakking te lezen. Daarnaast valt het ontwerp van de headset en de controllers goed te bekijken. De head-mounted display heeft drie camera's aan de voorkant en lijkt ook op wat Facebook zelf vrijgaf in de vorm van teasers, zo tekent The Verge aan. Het ontwerp van de controllers is soortgelijk aan dat van bestaande vr-bedieningsapparatuur, behalve dan dat de open ring aan de bovenkant nu gesloten is.

Meta is van plan zijn nieuwe high-end-vr-bril te onthullen op 11 oktober, zo lijkt het. Op deze datum houdt het moederbedrijf van Oculus en Facebook een groot, eendaagse evenement genaamd Meta Connect. Op een aankondigingsplaatje van dat evenement is Mark Zuckerberg te zien met de Meta Quest Pro op zijn hoofd.

Mixed reality en sociale features moeten een belangrijke rol gaan spelen bij deze headset, zo liet Zuckerberg weten bij de Joe Rogan Experience-podcast. Oog- en gezichtstracking zullen aanwezig zijn en moeten helpen bij zaken als vergaderen in virtual reality. Ook zal color passthrough mogelijk zijn, waardoor gebruikers met de frontcamera's hun omgeving kunnen zien, in kleur, zonder de headset af te zetten. In de Quest 2 was dit beperkt tot een zwart-witbeeld.

Screengrabs uit de video, gepost op Facebook, via The Verge