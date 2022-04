Meta Quest 2 krijgt Ghostbusters VR-game, Boneworks-opvolger en Moss: Book II

Er wordt gewerkt aan een Ghostbusters VR-game voor de Meta Quest 2 en een opvolger van Boneworks VR voor de Quest 2 en Steam VR. Daarnaast komt de voormalige PSVR-exclusive Moss II: Book komt deze zomer ook naar de Quest 2.

De nieuwe VR-games zijn aangekondigd tijdens de Meta Quest Showcase. Mark Zuckerberg kondigde bijvoorbeeld een nieuwe Ghostbusters VR-game aan. In dit 'nieuwe Ghostbusters-hoofdstuk' gaan spelers op spokenjacht in San Francisco. Het virtualrealityspel speelt zich af in firstpersonperspectief. Het spel kan alleen gespeeld worden, maar spelers kunnen ook met drie andere spelers het verhaal doorlopen.

Er zijn verder nog weinig details bekend over de game. In de komende maanden moet meer informatie gedeeld worden. Het spel komt op termijn exclusief beschikbaar voor de Meta Quest 2. Het lijkt erop dat de eerste Quest niet wordt ondersteund, omdat die headset niet wordt genoemd bij de ondersteunde platforms. Wanneer het spel precies uitkomt, is nog niet bekend.

Stress Level Zero werkt daarnaast aan een opvolger voor Boneworks, genaamd Bonelab. In een trailer worden de eerste gameplaybeelden van de titel getoond. Volgens de ontwikkelaar borduurt Bonelab verder op het uitgebreide physics- en interactiesysteem van zijn voorganger, maar krijgt het een nieuw verhaal, nieuwe speelvelden en nieuwe personages. Bonelab komt later dit jaar beschikbaar voor de Meta Quest 2 en Steam VR. De voorgaande titel Boneworks was alleen beschikbaar voor pc's via platforms als Steam VR, maar de nieuwe versie komt dus ook naar het VR-platform van Meta.

Ook maakt Meta bekend dat indietitel Moss: Book II deze zomer beschikbaar komt voor de Quest 2. Deze game kwam enkele weken geleden exclusief uit voor PlayStation VR. Innersloth toonde daarbij een nieuwe trailer voor Among Us VR, die ook later dit jaar moet verschijnen. Daarnaast krijgt Resident Evil 4 VR een nieuwe The Mercenaries-spelmodus, krijgt Beat Saber een nieuwe mixtape en komt NFL Pro Era ook later dit jaar uit.