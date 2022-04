Google verbiedt apps voor gespreksopname op Android

Google verbiedt apps voor de opname van telefoongesprekken op Android. Alleen apps van Google zelf en apps die fabrikanten meeleveren in de firmware blijven toegestaan. Apps van derden gebruiken nu een Toegankelijkheids-optie en dat vindt Google onacceptabel.

Google Call Recording

De regel gaat in per 11 mei, zo staat op een pagina van Google en zegt een medewerker in een mondelinge toelichting. De regel kan zo snel ingaan, omdat het volgens Google gaat om een verduidelijking van een al bestaande regel. Het advertentiebedrijf ziet het gebruik van de Toegankelijkheids-api voor gespreksopname als misbruik van die optie.

Google heeft het apps voor gesprekopnames afgelopen jaren al steeds moeilijker gemaakt. Zo is sinds Android 10 het gebruik van Toegankelijkheid de enige manier om apps van derden te laten werken als 'callrecorder'. Het opnemen van gesprekken is een belangrijke functie voor diverse beroepsgroepen.

Sommige telefoons hebben een gespreksopnamefunctie in de firmware zitten, maar die werken niet in alle landen. Daardoor is de mogelijkheid om gesprekken op te nemen beperkt. Het is onbekend wat er na 11 mei gebeurt. Google zou de apps bijvoorbeeld uit de Play Store kunnen halen als zij in overtreding blijven.