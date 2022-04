Google gebruikt accupark in Belgisch datacenter voor reservestroomvoorziening

Google heeft een accupark in gebruik genomen voor de reservestroomvoorziening van zijn datacenter in de Belgische gemeente Saint-Ghislain. Wanneer het accupark niet wordt gebruikt voor stroomvoorziening, kan die naar verluidt het Belgische elektriciteitsnetwerk ondersteunen.

Google kondigde de ontwikkeling van de reservestroomvoorziening op basis van accu’s in 2020 al aan. Nu is het systeem volgens het bedrijf volledig geïnstalleerd en ook getest. Het accupark moeten volgens de Amerikaanse zoekgigant traditionele dieselgeneratoren vervangen die tot voor kort elektriciteit opwekten voor het datacenter in het geval dat er zich een stroomonderbreking voordeed. Het bedrijf is blij met de ontwikkeling, maar benadrukt ook het potentieel van de gebruikte batterijtechnologie. Die zou schaalbaar, en hierdoor ook toepasbaar zijn, in andere Google-datacenters in de wereld.

Het is voor het eerst dat een accupark de noodgeneratoren in een van Googles datacenters vervangt en het Belgische datacenter in de Waalse gemeente Saint-Ghislain heeft de primeur te pakken. Dat is niet toevallig volgens de Amerikaanse zoekgigant. "Het team in België had al heel wat goede ideeën rond energie geïmplementeerd. Het was ook het eerste Google-datacenter ter wereld dat zonder mechanische koelelementen draaide."

Google deelde niet mee wat de capaciteit van het accupark is in het Belgische datacenter. In een blogpost uit 2020 schatte het bedrijf wel dat er wereldwijd meer dan 20 gigawatt aan dieselgeneratoren in gebruik waren in de datacenterindustrie.