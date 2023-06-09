RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales

Een waterstof fabriek op basis van electrolysers zie ik als pakhuis vol met hele straten parallel geschakelde "apparaten" waarbij met stroom waterstof wordt gemaakt en deze waterstof centraal wordt verzameld.
Wat ik ervan heb begrepen is dat moderne electrolysers regelbaar zijn. De meeste tussen de 5 en 100% of 15 en 100%. Helemaal afschakelen kan ook. Een electrolyser kent een warme- of een koudestart. Bij deze eerste blijft het systeem op druk en kan binnen 30 seconden tot een aantal minuten, afhankelijk van het type electrolyser, weer worden opgestart. Bij een koude start duurt dit langer, namelijk van 5 minuten tot 2 uur.
Als je je dus richt op electrolyseres met een grote regelbare range en een korte warme- en koudestart tijd, dan krijgt je een fabriek welke dus eigenlijk zeer goed geschikt is voor het afvangen van overproductie naast een kerncentrale. Je kunt snel schakelen en door meerdere electrolysers toe te passen in een waterstof fabriek is het afgenomen vermogen heel snel en nauwkeurig te doseren. Dit regelen heeft wel effect op de levensduur van de electrolyser, maar door ze niet zon/wind te laten volgen, maar juiste de traagheid van een kerncentrale regelen laten gebruiken is dit veel minder grillig en zou dit tot lagere slijtage moeten leiden.
Je kunt dus je kerncentrale op een ideaal vermogen laten draaien en de beschikbaarheid van energie op het grid vanuit die locatie sturen door ter plekke meer of minder energie te verbruiken en om te zetten in iets "nuttigs".
Om de een of andere reden wordt bij een kerncentrale heel erg naar geld gekeken. Alles moet goedkoop en flexibel etc... Bij windparken gebeurd dit nauwelijks. Dat een windmolen relatief vaak stil moet staan voor onderhoud is ook gewoon bekend, maar daar is het plots geen probleem.
Nu met electrolysers hetzelfde. Ze kunnen perfect schalen, maar als ze op 5% draaien, brengen ze te weinig op. Zo is het toch met alles. Een zonnepaneel in de schaduw doet ook bijna niets. Heel vervelend, maar die wolk kunnen we niet regelen of sturen. De wind ook niet en daar zit nou wel het grootste probleem.
We hebben wel een constante toevoer van energie nodig. Straks met tienduizenden warmtepompen die huizen warm moeten houden en elektrische auto's die geladen moeten worden zodat de volgende ochtend weer naar het werk gereden kan worden, moet er toch "iets" zijn waar we echt van op aan kunnen. Dat zijn nu tientallen kolen en gascentrales aangevuld met wind. Zon is alleen "misschien" overdag. Je kunt er dus niet op bouwen terwijl dat, naar mijn bescheiden mening, wel het meest belangrijke aspect zou moeten zijn.
Ik denk dus dat we naar een energie voorziening toe moeten waarbinnen het overgrote deel van de mix (rond de 75%) uit super betrouwbare en CO2 neutrale kernenergie komt. Dit aangevuld met snelle gascentrales (15%) en de rest wind en zon om de gaten te dichten en tot bijv. 125% te geraken.
Met export en waterstof fabrieken kun je die 25% overproductie afromen tot exact wat er op dat moment nodig is. Die gascentrales laat je uit en de kerncentrales kun je iets terugregelen als het een hele winderige en/of zonnige dag is. Op dagen met veel wolken ga je gewoon spelen met je waterstof productie.
Misschien dat bij particulieren thuis nog een thuisbatterij een oplossing kan zijn om de grilligheid van zon productie af te vlakken. Ipv bij iedere wolk een dikke dip en daarna grote piek, vlakt dit dit helemaal af. Ook pieken in de afname worden afgevlakt.
[Reactie gewijzigd door smartsys op 23 juli 2024 01:55]