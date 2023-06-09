RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales

Het Duitse energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van het accupark in Dilsen-Stokkem, Vlaanderen. Het bedrijf doet dit omdat de Belgische regering eerder dit jaar besloot om twee kerncentrales in de regio open te houden.

Een render van hoe het accupark eruit zou komen te zien.

Bron: RWE

Omdat de kerncentrales tien jaar langer operationeel blijven dan oorspronkelijk gepland, denkt RWE dat een accupark voorlopig niet nodig zal zijn, zo schrijft de Vlaamse krant De Tijd. Het bedrijf sluit toekomstige projecten niet uit, maar het specifieke accuproject in Dilsen-Stokkem gaat in elk geval niet meer door.

Sofie Vandeweerd, de burgemeester van Dilsen-Stokkem, zegt tegenover VRT dat de beslissing al te verwachten was; het zou niet economisch interessant zijn voor RWE om op dit moment door te gaan met het energieproject. Vandeweerd uit daarnaast kritiek op de Belgische federale overheid: "Het bedrijf moest een hele lange periode bijsturen en afwachten. Als men op hoger niveau sneller beslist, is het makkelijker voor bedrijven om te investeren en naar de toekomst te kijken."

Het accupark in de Vlaamse stad moest met een capaciteit van 800MWh en een vermogen van 200MW een van de grootste van Europa worden. Met die configuratie zou het park een half miljoen huishoudens gedurende vier uur van stroom kunnen voorzien. Een accupark is een mogelijk hulpmiddel wanneer er veel overtollige wind- en zonnestroom beschikbaar is die op andere momenten pas nodig is, bijvoorbeeld gedurende piekuren. Een kerncentrale kan daarentegen binnen een uur afgestemd worden op huidige stroomvereisten, wat in combinatie met nog dynamischere output van gas- en kolencentrales een accupark in theorie minder interessant maakt.