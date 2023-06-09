RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales

Het Duitse energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van het accupark in Dilsen-Stokkem, Vlaanderen. Het bedrijf doet dit omdat de Belgische regering eerder dit jaar besloot om twee kerncentrales in de regio open te houden.

Accupark België RWE
Een render van hoe het accupark eruit zou komen te zien.
Bron: RWE

Omdat de kerncentrales tien jaar langer operationeel blijven dan oorspronkelijk gepland, denkt RWE dat een accupark voorlopig niet nodig zal zijn, zo schrijft de Vlaamse krant De Tijd. Het bedrijf sluit toekomstige projecten niet uit, maar het specifieke accuproject in Dilsen-Stokkem gaat in elk geval niet meer door.

Sofie Vandeweerd, de burgemeester van Dilsen-Stokkem, zegt tegenover VRT dat de beslissing al te verwachten was; het zou niet economisch interessant zijn voor RWE om op dit moment door te gaan met het energieproject. Vandeweerd uit daarnaast kritiek op de Belgische federale overheid: "Het bedrijf moest een hele lange periode bijsturen en afwachten. Als men op hoger niveau sneller beslist, is het makkelijker voor bedrijven om te investeren en naar de toekomst te kijken."

Het accupark in de Vlaamse stad moest met een capaciteit van 800MWh en een vermogen van 200MW een van de grootste van Europa worden. Met die configuratie zou het park een half miljoen huishoudens gedurende vier uur van stroom kunnen voorzien. Een accupark is een mogelijk hulpmiddel wanneer er veel overtollige wind- en zonnestroom beschikbaar is die op andere momenten pas nodig is, bijvoorbeeld gedurende piekuren. Een kerncentrale kan daarentegen binnen een uur afgestemd worden op huidige stroomvereisten, wat in combinatie met nog dynamischere output van gas- en kolencentrales een accupark in theorie minder interessant maakt.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-06-2023 11:52
292 • submitter: J_C

09-06-2023 • 11:52

292

Submitter: J_C

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Reacties (292)

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Christiaan676 9 juni 2023 11:55
Een kerncentrale kan daarentegen relatief snel afgestemd worden op huidige stroomvereisten, wat een accupark in theorie minder interessant maakt.
Dit verbaast mij, heb altijd begrepen dat kerncentrale traag zijn. En vooral goed zijn in het voorzien in de base load. Maar dat we daarnaast bijvoorbeeld gas centrales nodig hebben omdat die snel kunnen reageren op wisselende net belasting.
Skyaero @Christiaan6769 juni 2023 12:01
Ja en nee. Het primaire proces (de kernreactie) waarbij warmte vrij komt is een langzaam regelend proces. Deze warmte wordt vervolgens overgedragen aan water, waarmee stoom wordt gegenereerd. De stoom gaat vervolgens een stoomturbine in waarop ook de generator is aangesloten.

Een kerncentrale kan daardoor maar langzaam opregelen, omdat hiervoor meer warmteproductie voor nodig is. Het opregelvermogen wordt dus beperkt tot de regelsnelheid van de kernreactie.

Afregelen daarentegen is niet zo moeilijk. Kwestie van de stoom dumpen in plaats van naar de turbine leiden. Omdat kerncentrales doorgaans op nominaal vermogen draaien, regelen zij in principe niet op, alleen af. En dat kan dus vlot.

Daar hangt vanzelfsprekend wel een kostenplaatje aan, maar dat kostenplaatje zal zeker lager liggen dan bij het gebruik van accu's.
laurxp @Skyaero9 juni 2023 12:33
Daar komt ook nog eens bij dat reactors last hebben van "neutron poisoning".

Kort samengevat: reactors produceren bij het splijten van uranium een aantal verschillende stoffen, en sommige daarvan remmen de reactie af. Als je een reactor afschaalt, heb je ineens relatief gezien veel te veel van deze remmende stoffen, waardoor het praktisch onmogelijk is om de reactor weer op te schalen. Je moet eerst wachten tot deze remmende stoffen afgebroken zijn, en dat kan rustig uren of zelfs dagen duren.
naftebakje @laurxp9 juni 2023 13:45
De ´xenon pit´ dus.
blahenazo @naftebakje9 juni 2023 18:36
queue : Chernobyl , waar ze snel effe wouden schakelen en in de problemen kwamen , door dit fenomeen

[Reactie gewijzigd door blahenazo op 23 juli 2024 01:55]

naftebakje @blahenazo9 juni 2023 18:50
Het was net wat complexer dan dat.
De geplande test werd uitgesteld en door een onervaren crew gedaan, die niet wist wat de uren ervoor was gedraaid én ze mochten niet veel weten van kernfysica want top-secret. Daardoor herkenden ze het probleem niet en vochten ze hard om het vermogen op te krikken.
Voeg daarbij de ´fouten´ in het ontwerp, zoals dat koken van water de reactie aanmoedigt, en dat het neerlaten van de regelstaven initieel een piek in thermisch vermogen gaf.

Teveel regelstaven uitgetrokken, plots komen ze uit de ´xenon pit´ (de neutronen breken de Xenon af, als dat ver genoeg gaat komen de neutronen weer vrij om aan fissie te doen) en schiet het vermogen omhoog, noodstop indrukken (regelstaven terug) geeft initieel een extra boost voor het vermogen zakt, water verdamt dus een enorme piek in vermogen en het boeltje klapt.
blahenazo @naftebakje9 juni 2023 19:38
Ik reageer enkel op 'xenon pit'. Met 'chernobyl waar...' . Ik had niet door dat dit een 'met voorbedachte rade geplaatste' valkuil was

Idd miminum 30 regelstaven design spec en er waren er slechts 6 op gegeven moment.
Piek bij het terug plaatsen van regel staven doordat de top van de regelstaven grafiet was etc....

Edit: ik twijfel nu over mijn vertaling , van de top van de regelstaaf ,ik herinner mij wel dat de top , het net erger maakte.

[Reactie gewijzigd door blahenazo op 23 juli 2024 01:55]

naftebakje @blahenazo10 juni 2023 08:49
Klopt, grafiet werd gebruikt als moderator, en zat ook in de top van de staven als smeermiddel. Extra grafiet dus extra moderatie, et voila
CyBeR @blahenazo10 juni 2023 13:22
Edit: ik twijfel nu over mijn vertaling , van de top van de regelstaaf ,ik herinner mij wel dat de top , het net erger maakte.
De 'tip' in het engels, is de 'voorkant', eigenlijk. De regelstaven gaan van boven naar beneden bij RBMK's, en dat deel grafiet zit dus in deze situatie onderaan.
naftebakje @Skyaero9 juni 2023 12:36
En voor wie een (groot puzzelstuk in) dit proces wil beter snappen, ga even op zoek naar de "xenon pit". Door het draaien van de kernrectie onstaat telluur, wat snel vervalt naar jodium en uiteindelijk (halfwaardetijd 6.5 uur) naar xenon; en die laatste absorbeert flink neutronen (kan de reactie enorm vertragen tot zelfs helemaal stoppen, was een flink element in wat misging in het welbekende ongemakje in Pripyat).
Blijf je stabiel draaien, dan komt er een evenwicht (voldoende neutronen worden door xenon omgenomen waardoor dit vervalt); maar bij omlaagregelen piekt de xenon en heb je moeite om je reactie op gang te houden (vandaar dat na een noodstop de centrale vaak vele uren lang niet kan opgestart worden). Bij omhoog regelen krijg je meer neutronen, dus zakt hoeveelheid Xenon waardoor je plots veel sneller omhoog gaat in thermisch vermogen, en na 6.5 uur begint de Xenon weer te pieken.

Je moet bij een kerncentrale dus altijd rekening houden met wat je seconden, minuten, uren en dagen geleden hebt gedaan als je wil regelen zonder stil te vallen of omhoog te pieken.
JPK1960 @naftebakje9 juni 2023 16:13
Dank je voor de heldere uitleg. Weer wat geleerd op een hete vrijdagmiddag ;-)
naftebakje @JPK19609 juni 2023 18:51
Tnx. Best interessantte materie, maar wordt snel enorm complex.
Gwaihir @Skyaero9 juni 2023 12:12
Stoom dumpen is het equivalent van windmolens of zonnepanelen domweg uit zetten. Ja, er is minder stroom, maar er wordt (nagenoeg) niets bespaard.

Laat je een kerncentrale stoom dumpen omdat een zonnepaneel flink levert, dan is dat pure greenwashing: het hele systeem was beter af, als dat zonnepaneel er niet stond.

Pas wanneer het primaire proces wordt terug geregeld, gaat de splijtstof langer mee. Maar dan nog: de grootste kosten van zo'n centrale zitten in dat het ding er is neergezet (en ooit weer opgeruimd wordt), dus 'm minder dan voluit laten draaien is nog steeds niet bijster interessant.
Robbierut4 @Gwaihir9 juni 2023 12:32
Laat je een kerncentrale stoom dumpen omdat een zonnepaneel flink levert, dan is dat pure greenwashing: het hele systeem was beter af, als dat zonnepaneel er niet stond.
Dat is een beetje kort door de bocht natuurlijk.
Ja, die paar momenten per jaar dat er een overschot is aan groene energie is het zonde van de potentiele stroom die verloren gaat bij de kerncentrale.

De rest van het jaar is het alleen maar fijn dat de zonnepanelen er staan, scheelt een hoop uitstoot.
Geekomatic @Robbierut49 juni 2023 13:56
Jep, maar 's nachts, bij bewolking en bij windstilte
levert de (echt) groene energie dus (bijna) niets op.
En er zijn geen accu's genoeg om dit landelijk op te vangen,
zeker niet als je industrie ook meerekent.
.
Dus graag nog een paar kerncentrales er bij voor
de (relatief) meest schone en betrouwbare, continue energie...
.
(Ook al vindt men het spannend.)

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 23 juli 2024 01:55]

killercow @Geekomatic9 juni 2023 14:12
En ook meteen de duurste schone techniek.
bzuidgeest
@killercow9 juni 2023 14:36
Met wat extra investering zou dat wel eens kunnen veranderen.

De centrales die er staan zijn duur in bouw en onderhoud. Maar de meeste die er hier staan zijn ook bejaard. De rest van de wereld bouwt nieuwe en hippere ontwerpen. Veiliger, goedkoper etc.... India bijvoorbeeld zet dik in op zon en wind. maar bouwt ook kerncentrales. Zo ook china en een hoop anderen. Behalve de EU, want wij hebben de bange groenen.

Als we breed zouden kunnen inzetten op dingen als thorium en SMR en slow breeders en wat voor varianten al niet dan zou de prijs per stuk gewoon zakken via economies of scale.
kidde @bzuidgeest9 juni 2023 17:10
De centrales die er staan zijn duur in bouw en onderhoud. Maar de meeste die er hier staan zijn ook bejaard. De rest van de wereld bouwt nieuwe en hippere ontwerpen. Veiliger, goedkoper etc
Wat een disinformatie! Het omgekeerde is natuurlijk waar.

Doel en Borssele zijn goedkoop, want allang afgeschreven.

Olkiluoto 4 is €5 miljard duurder dan begroot, dat betaalt de Franse belastingbetaler (€80 per Fransoos voor een centrale die dus in Finland staat).

In South Carolina in de Verenigde Staten is de bouw van 2 stuks stil gelegd want niet meer rendabel door kosten overstijgingen. De fundaties, kosten enkele miljarden, worden betaald door degenen die daar andere stroom kopen; maar daar krijgen ze dus geen kern-stroom voor terug.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nukegate_scandal

Stroom van Hinkley C zal gegarandeerd verkocht worden voor £0,94 per kWh. Ver boven het prijsplafond dat we hier hebben, en onderhand 2x zo duur als zonnecellen met batterijen.

Op thorium en weet ik veel wat voor onzin de kernlobbie ons beloofd, is 40 jaar ingezet en het heeft nooit ook maar iets geleverd.

Het enige dat aantoonbaar het meeste zakt door 'economy of scale' is zonne en wind energie en batterij-opslag.

En kernenergie van Russische of Chinese leveranciers. Ik denk dat Rosatom er best eentje goedkoop wil bouwen in uw achtertuin ;)

Bange groenen is allang het probleem niet meer, het probleem is gewoon in strategisch opzicht dat we zelf in het Westen niet meer goedkoop en op tijd betrouwbare kerncentrales kunnen bouwen.

Areva is failliet, Toshiba ook. Allen de Zuid Koreanen kunnen nog van betekenis zijn, voor de rest handelt de kernlobbie al 30 jaar in gebakken lucht van thorium, pebble reactoren en al die andere onzin die ze nooit daadwerkelijk afleveren. Je hoeft echt geen 'Groene' te zijn om je te beseffen dat in een vrije markteconomie kernenergie niet rendabel is, iedereen die voorstander is van een vrije markteconomie en tegenstander van subsidies en Melkert-banen is tegen kernenergie.

Kernenergie werkt inderdaad prima met een communistische dictatoriale partij met 5 jaren plannen en een sterke leider. In een liberale markteconomie niet, zoveel heeft het faillissement van Toshiba en Areva wel aangetoond.

[Reactie gewijzigd door kidde op 23 juli 2024 01:55]

Mushy @kidde9 juni 2023 20:01
Dit is allemaal wel heel gekleurd bekeken hoor, een aantal tegenvallers door politiek falen die keer op keer worden uitgelicht veranderen de zaak niet.
Zon en Wind verkoopt ook alléén als de stroom overvloedig is en is daarmee helemaal niet zo goedkoop als je ook de periodes van krapte meerekend. Er moet immers gewoon een constante aanvoer zijn en juist daar is kernenergie al tijden de beste oplossing.
Terracotta @Mushy9 juni 2023 21:49
De keuze is voor het Westen relatief simpel:
- investeringen in deftig geïnterconnecteerde stroomnetten (heavily ongoing)
- investeringen in groene stroom (heavily ongoing)
- investeringen in andere batterijtechnologie dan Li-ion voor de basisload wanneer er geen zon of wind is
- investeringen in Li-ion parken om de heel korte responstijden op te vangen (millisecond reactie-pieken), daar helpt vehicle2thegrid technologie voor (er moeten gewoon voldoende voertuigen aan het net hangen, zij voelen die pieken van een paar seconden niet.

Momenteel draaien de kerncentrales nog waardoor de tekorten kunnen opgevangen worden, er nu nog nieuwe bijbouwen is in Europa gewoon duurder dan hetgeen hierboven beschreven is.

In 2003 toen ze de wet stemden was ik vierkant tegen het afsluiten van kerncentrales, wat in mijn ogen nog altijd een stomme wet was, ze hadden er toen moeten bijbouwen omdat dat toen de goedkoopste optie was en omdat er in Europa toen nog meer dan voldoende ervaring en kennis was om dit veilig te doen.

Er nu nog bijbouwen is gewoon duurder dan het alternatief en dan nog eens risicovoller tegelijkertijd ook, daar moeten ze nu niet hier meer mee afkomen. China en India hebben heel goedkope labor en duwen het er gewoon door, good for them, hun vervuiling is veelal door ons veroorzaakt (om ons goedkoop producten te kunnen leveren), of we hen moeten kopiëren is een andere vraag.
Mushy @Terracotta10 juni 2023 09:18
Een Europees stroomnet gaat ons hier niet helpen. Er zal gewoon een grote hoeveelheid betrouwbare/contstante productie moeten zijn. Binnen de kortste keren zitten we met een overvloed aan zonnestroom wanneer de zon schijnt en daar kun je op zo'n moment hoogstens een beetje waterstof mee maken want elk land heeft dan meer dan genoeg panelen.
Batterijen en vehicle-to-grid werken niet op die schaal of slechts voor enkele minuten.
Terracotta @Mushy10 juni 2023 14:24
Daarom dat er vijf nodige elementen opgesomd werden.
een stroomnet helpt om te gaan met pieken op bepaalde locaties en is niet voldoenden
Mushy @Terracotta10 juni 2023 16:12
Ja het zal een mix worden van al die zaken maar ik geloof niet dat daar een oplossing voor de lange periode in de winter bij zit. Batterijopslag moet extreem grootschalig om daar echt een rol in te spelen.
Dus dan moet je toch altijd nog behoorlijk wat gas, biomassa, kool of nuclear gebruiken. Óf waterstof moet echt doorbreken maar daar is nuclear ook weer een mooie schone bron voor.
JanJeen @Mushy9 juni 2023 21:19
Kun je dan om het te nuanceren een voorbeeld geven van een recent succesvol kerncentrale project in het Westen?
Mushy @JanJeen10 juni 2023 09:19
Recentelijk zijn er vooral gesloten maar alle draaiende reactoren zijn zo ongeveer een succes.
Coolstart
@kidde10 juni 2023 10:04
Klopt dat onze oude centrales eerder ‘cheap’ zijn en de huidige 1500MW centrales te complex en duur met bouwfouten en kosten die uit de hand lopen.
Kernenergie werkt inderdaad prima met een communistische dictatoriale partij met 5 jaren plannen en een sterke leider. In een liberale markteconomie niet, zoveel heeft het faillissement van Toshiba en Areva wel aangetoond.
Mss iets te snelle conclusie want dat zijn er nog voorbeelden van de bulky en oude generatie.

Small modular reactors lossen dit probleem op.

Het voordeel is dat de compacte SMR reactors in een productielijn gebouwd worden.

Dit is goedkoper, sneller en gestandaardiseerde productie. De kopers zijn dan niet enkel overheden maar bijvoorbeeld havens, industriegebieden of energieleveranciers. Een beetje zoals nu gascentrales gebouwd en geëxploiteerd worden.

Een ander voordeel is dat next gen reactoren ook waterstof kunnen splitsen met hun restwarmte. Dan heb je twee vliegen in 1 klap want bijv staalindustrie, scheepvaart heeft ook nood aan waterstof.

Ook het IPPC heeft in zijn conclusie opgenomen dat we best kernenergie meenemen in de energiemix om de kans op een co2 neutrale economie te vergroten tegen 2050. (Binnen dat timeframe passen de SMR’s).

Voor de volledigheid: We zullen ook offshore en solar nodig hebben, en batterijen. Maar die produceren niet afhankelijk van de weersomstandigheden.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 01:55]

ejabberd @kidde10 juni 2023 07:32
De gebruikelijke kerncentrales zijn peperduur door de steeds strengere regels. Als de regels tijdens de bouw of wanneer de centrale actief is steeds strenger worden, dan loopt de kostprijs sterk op. Dat is ook de reden waarom de lopende onderhandelingen tussen Engie en de Belgische overheid zo lang blijven aanslepen. Men wil langs beide kanten van de tafel bikkelharde garanties wat betreft onder meer de bergingsfactuur.

De kostprijs zal geen probleem blijven met nieuwe gestandaardiseerde SMR´s.
Terracotta @ejabberd10 juni 2023 14:36
Zal? Natuurwet? Waar is die zekerheid op gebaseerd?
Promofilmpjes van spinofs van universiteiten die geld proberen in te zamelen om een proof of concept te realiseren?
Pas wanneer er massaproductie is kan je dat met zekerheid stellen, kernenergie tot nu toe is echter altijd duurder geweest dan voorspeld. Het is tricky engineering waarbij een oopsie gigantische gevolgen heeft, dat is per definitie altijd duurder dan een technologie waarbij een grote fout maar beperkte gevolgen heeft. Al was het maar dat je bij kernenergie ook problemen moet oplossen en voorzien die wss niet gaan voorkomen, je kan het gewoon niet riskeren dat het da' fout gaat.

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 23 juli 2024 01:55]

ejabberd @Terracotta10 juni 2023 21:28
Zal? Natuurwet? Waar is die zekerheid op gebaseerd?
De economische logica: niemand wil nog een centrale uitbaten waarvan de kosten niet onder controle zijn.
Het is tricky engineering waarbij een oopsie gigantische gevolgen heeft, dat is per definitie altijd duurder dan een technologie waarbij een grote fout maar beperkte gevolgen heeft.
?!? Het is eerder tricky dat traditionele kolen- en gascentrales niet dezelfde voorwaarden zijn opgelegd wat betreft hun afval. Het is dáár waar we nu in de shit zitten. Men had net zoals bij kerncentrales moeten opleggen dat er geen afval mocht worden geloosd in de natuur...dergelijke centrales doen dat nog steeds. Kerncentrales zijn niet het probleem; de kolen- en gascentrales die hun CO2 lozen zijn het probleem!
Terracotta @ejabberd13 juni 2023 06:25
Nieman wil een centrale uitbate' waarvan de kosten niet onder controle zijn: klopt, wil niet zeggen dat een smr per definitie goedkoper zal zijn, dat wil eerder zeggen: het zal goedkoper zijn of het zal niet zijn, smr's hebben hoegenaamd nog niet aangetoond dat ze kostenefficiënt zijn.

De discussie hier gaat over of het ofwel kencentrales ofwel zon- en windenergie om kolen- en gascentrales te vervangen. Een gascentrales die ontploft zorgt voor issues maar vergiftigd niet decennialang nog de mensen die rondom wonen.
ejabberd @Terracotta13 juni 2023 07:23
Ze kunnen in een fabriek worden vervaardigd en naar een locatie worden getransporteerd. Modulaire reactoren zijn sneller bedrijfsklaar
SMR´s worden de Ford model T van de kerncentrales.

Bij een kolen- of gascentrale is er vandaag 100% zekerheid dat er voor het klimaat giftige CO2 wordt geloosd. Niemand verplicht dergelijke centrales om dat vergif op te vangen.

Ik ken geen enkele kerncentrale die vandaag haar afval ergens ongecontroleerd mag lozen en waarbij niet nauw wordt toegezien op dat afval. Jij wel?
Terracotta @ejabberd13 juni 2023 07:53
Worden... Er is niks bewezen, zonne en windenergie hebben bewezen dat ze goedkoper en goedkoper worden, SMR's hebben in theorie, zonder ze in praktijk te zetten en zonder dus een zicht te hebben op alle reële elementen die de kost bepalen de mogelijkheid, volgens wat we nu weten, om misschien goedkoper te zijn dan huidige kerncentrales. Zekerheden daarvan zal niemand, zeker de mogelijke fabrikanten van SMR's u geven, waar baseer je je dan op om te zeggen dat ze goedkoper Zullen worden.

Als nu de keuze gemaakt moet worden met welke technologie steenkoolcentrales vervangen moeten worden (gezien het budget ervoor nog altijd gelimiteerd is) , dan is het niet kernsplijtingsenergie. Die technologie heeft veel bewezen, kostenefficiëntie is er geen van.
ejabberd @Terracotta13 juni 2023 12:54
Wat moet er bewezen worden? Alles wat sinds de industriële revolutie in massa in een fabriek wordt geproduceerd is goedkoper dan wat lokaal in kleine aantallen wordt gemaakt.

Het is niet omdat jij toevallig een hekel hebt aan alles wat met kernenergie te maken heeft, dat je eender wat kunt beweren om de technologie af te doen als onzin.
Terracotta @ejabberd14 juni 2023 07:05
Ik was een tegenstander van de afschaffing van kernenergie in 2003, noch uw argument dat ik een anti-kernenergie dogmatischegroen zou zijn als de ontkenning ervan hebben enige waarde aan de argumenten die hier naar voor gebracht worden.

In 2023 liggen de kaarten anders dan in 2003. Massaproductie sinds de industriële revolutie heeft enkel onder twee voorwaarden een gigantische kostreductie tot gevolg:
- massaproductie vereist: massa. Zoals iemand hierboven aanhaalt is de winst die je kan halen door iets ipv 1x per 10 jaar, 10x per jaar te doen zeer beperkt.
- je moet je enkel bezig houden met het productie gedeelte.

SMR's gaan niet in de massa's geproduceerd worden zoals auto's en de kennis over de kost van het product tijdens maar voornamelijk na gebruik is maar zeer beperkt.

De mogelijke fabrikanten hebben een punt dat ze theoretisch kostenreductie t.o.v. Traditioneel gebouwde kerncentrales kunnen halen met hun productie in een fabriek. De vraag is hoeveel, waar zij een overschatting zullen maken omdat ze nog niet alle factoren meenemen en omdat ze mensen (en overheden) moeten overtuigen in hun producten te investeren.

Wat de SMR lobby doet is hetzelfde als de fabrikanten van clt's of andere technieken die toelaten structurele onderdelen van huizen in een fabriek te bouwen. Zij beweren ook allemaal dat hun producten tot goedkopere bouwconstructies zal leiden. Wat blijkt, hun producten hebben huizen Niet goedkoper gemaakt en worden voornamelijk gebruikt om betere kwaliteit te leveren (maar tegen een sérieuse meerprijs).

Zonnepanelen en zelfs windmolens worden in zo'n massa's geproduceerd dat zij effectief goedkoper en goedkoper geworden zijn door massaproductie. De kosten in gebruik zijn tevens laag en de afvalverwerking is misschien moeilijk maar het is nog altijd een peace of cake in vergelijking met kernafval.

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 23 juli 2024 01:55]

ejabberd @Terracotta14 juni 2023 13:59
- massaproductie vereist: massa. Zoals iemand hierboven aanhaalt is de winst die je kan halen door iets ipv 1x per 10 jaar, 10x per jaar te doen zeer beperkt.
Als je morgen alle CO2-lozingen in de vrije natuur verbiedt en voor het chemische afval van de productie van zeldzame aardmetalen ook dezelfde voorwaarden gelden als voor radioactief afval, dan is er plaats voor een massa smr´s.

Wat mij enorm ergert aan sommige groene organisaties, is dat men vaak enorm en populistisch focust op milieuzaken met een groot ´what if´-gehalte, terwijl er ondertussen concrete milieurampen zich al jaren afspelen.
Terracotta @ejabberd14 juni 2023 22:42
De hele discussie gaat over wat het beste is om nu te realiseren als alternatief van kolen, gas en olie: kerncentrale of zon/wind. Als je alle co2 uitstoot wil beboeten dan is het enige betaalbare alternatief zon en wind.

Het budget beschikbaar is nog altijd niet eindeloos groot, de tijd om het te realiseren is ook beperkt, zoals je zelf aanhaalt. SMR's zijn nog altijd op zoek naar fondsen voor een proof of concept. Vergeet die massa maar, die zijn er de eerste tien jaar niet.
Je hele économie kapot maken gaat ook niet helpen.
maar feit, alle generaties sinds 1970 hebben boter op hun hoofd voor de kosten die ze de volgende generaties opleveren (reparatiekosten voor de 500milj mensen die tegen 2050 gaan moeten verhuizen omdat hun woongebied onleefbaar is geworden).
De beste way forward is momenteel niet alfa kernenergie technologie met beloftes die ze niet kunnen waarmaken.

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 23 juli 2024 01:55]

ejabberd @Terracotta15 juni 2023 07:39
Het gaat er mij vooral om dat kernenergie een zeer schone technologie is net omdat het volledige traject tot in de puntjes is gereguleerd en men de regels constant verbetert. Dat is niet slecht maar dat maakt oude kerntechnologie die ontwikkeld was voor die strengere regels er waren steeds duurder.

Datzelfde kun je niet zeggen van andere energietechnologie. Niet enkel gas en kolen maar óók wind en zon.

Kun jij garanderen dat bij het delven van de (zeldzame) aardmetalen geen chemische stoffen in de natuur zijn geloosd die ik later op mijn bord krijg in een pot mosselen? Staan er ergens windturbines met een laagje chroom-6-verf? Worden er schadelijke PFAS gebruikt om de rotorbladen beter te doen roteren? Zijn er zonnepanelen met een schadelijke protectielaag die vrijkomt bij een woningbrand of waarmee moet rekening gehouden worden bij recyclage? Wordt er überhaupt op voorhand voldoende nagedacht over de recyclage en afbraak?

Allemaal vragen waar mijn inziens door milieubewegingen véél te weinig bij wordt stilgestaan door de lichtbak die kerntechnologie is.
denkster @kidde9 juni 2023 18:35
Super informatief, Kidde, bedankt.
[...]


Wat een disinformatie! Het omgekeerde is natuurlijk waar.

Doel en Borssele zijn goedkoop, want allang afgeschreven.

Olkiluoto 4 is €5 miljard duurder dan begroot, dat betaalt de Franse belastingbetaler (€80 per Fransoos voor een centrale die dus in Finland staat).

In South Carolina in de Verenigde Staten is de bouw van 2 stuks stil gelegd want niet meer rendabel door kosten overstijgingen. De fundaties, kosten enkele miljarden, worden betaald door degenen die daar andere stroom kopen; maar daar krijgen ze dus geen kern-stroom voor terug.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nukegate_scandal

Stroom van Hinkley C zal gegarandeerd verkocht worden voor £0,94 per kWh. Ver boven het prijsplafond dat we hier hebben, en onderhand 2x zo duur als zonnecellen met batterijen.

Op thorium en weet ik veel wat voor onzin de kernlobbie ons beloofd, is 40 jaar ingezet en het heeft nooit ook maar iets geleverd.

Het enige dat aantoonbaar het meeste zakt door 'economy of scale' is zonne en wind energie en batterij-opslag.

En kernenergie van Russische of Chinese leveranciers. Ik denk dat Rosatom er best eentje goedkoop wil bouwen in uw achtertuin ;)

Bange groenen is allang het probleem niet meer, het probleem is gewoon in strategisch opzicht dat we zelf in het Westen niet meer goedkoop en op tijd betrouwbare kerncentrales kunnen bouwen.

Areva is failliet, Toshiba ook. Allen de Zuid Koreanen kunnen nog van betekenis zijn, voor de rest handelt de kernlobbie al 30 jaar in gebakken lucht van thorium, pebble reactoren en al die andere onzin die ze nooit daadwerkelijk afleveren. Je hoeft echt geen 'Groene' te zijn om je te beseffen dat in een vrije markteconomie kernenergie niet rendabel is, iedereen die voorstander is van een vrije markteconomie en tegenstander van subsidies en Melkert-banen is tegen kernenergie.

Kernenergie werkt inderdaad prima met een communistische dictatoriale partij met 5 jaren plannen en een sterke leider. In een liberale markteconomie niet, zoveel heeft het faillissement van Toshiba en Areva wel aangetoond.
killercow @bzuidgeest9 juni 2023 14:48
Economie of scale werkt vooral als je iets 1000 keer doet, niet als je iets in plaats van 1 keer per 10 jaar 3 keer doen, of 10 keer.

Heck, Frankrijk heeft 50 centrales, en nog ondanks dat is een centrale daar niet ineens substantieel goedkoper dan wat de plannen in andere landen laten zien.
bzuidgeest
@killercow9 juni 2023 17:33
De franse centrales zijn net als de meeste EU centrales decenia oud. Niets nieuws..

Maar werelwijd worden centrales gebouwd. Hoe meer we bouwen hoe meer kosten we reduceren. Het werkt niet op nederland alleen, maar wereldwijd...
ph4ge @bzuidgeest9 juni 2023 20:23
Maar werelwijd worden centrales gebouwd. Hoe meer we bouwen hoe meer kosten we reduceren. Het werkt niet op nederland alleen, maar wereldwijd...
Maar dat is helemaal niet zo. Kernenergie heeft een beruchte negative learning curve, hoe meer we het doen hoe duurder het wordt. Zie bijvoorbeeld dit onderzoek. De EPR en SMRs zoals NuScale hebben hier nu ook al last van.
Onnem @bzuidgeest9 juni 2023 21:37
Kernenergie en kosten efficiënt gecombineerd in 1 zin 😂

De heilige 3 eenheid, Olkiluoto, Hinckley point C, en Flamanville.

De laatste grote projecten, en allemaal even succesvol. Dat succes meet je aan 250% budget overschrijding.
bzuidgeest
@Onnem10 juni 2023 14:08
Noem eens een overheid project dat niet over budget gaat? Tunnels, wegen, andere infra. Alles gaat over budget. Kernenergie is daar geen uitzondering in. Dus een beetje slap argument.

Elk "groene" energie rapport dat ik zie stelt dat de kosten van kernenergie onder die van zon en wind liggen. Zeker met co2 erbij in ogenschouw genomen. Het is een hoop energie met relatief weinig uitstoot.
Terracotta @bzuidgeest9 juni 2023 21:52
Ga jij Chinese, Russische of Indische kerncentrales laten bouwen? Zij bouwen ze inderdaad op schaal, efficiënt en tot nu toe lijkt het behoorlijk veilig. Of je wil dat zij hier kern-energie beheren lijkt me gezien de mogelijke catastrofische gevolgen strategisch gezien een vrij gevaarlijke zet. Zij laten het omgekeerde trouwens ook niet, voor dezelfde logische reden en ze gaan de ontwerpen ook niet zomaar aan ons geven.
bzuidgeest
@Terracotta10 juni 2023 14:11
Die landen "lenen" en kopen een hoop van hun techniek hier in. Soms bouwen ze met hulp van westerse bedrijven.
Ik zie geen reden dat een buitenlands bedrijf geen centrale kan bouwen die WIJ beheren.
Terracotta @bzuidgeest10 juni 2023 14:40
Hoe ga je ervoor zorgen dat er geen backdoors inzitten? Al was het maar structurele sabotagemogelijkheden.
Sommige sectoren kan je beter niet in plaats stellen dan het aan externen vragen om het te doen. Het risico is de probabiltieit*gevolgen, de kans dat er jets fout gaat is misschien laag, de gevolgen zijn mogelijks gigantisch.
bzuidgeest
@Terracotta10 juni 2023 15:14
Wat maakt een backdoor uit als je er een eigen ontwikkelde en geconfigureerde firewall omheen plaats? Of gewoon niet aan het internet koppelt?

Dit continue angst voor backdoors als excuus om maar iets niet te doen word ik moe van.
Neem in de deal op dat je de code mag inzien en zelf compileren of iets dergelijks. Opties zat om backdoors te voorkomen en onwaarschijnlijk te maken. En ik herhaal nog maar eens dat de meest aparatuur met bewezen backdoors van onze "vrienden" uit de VS kwam.

Als wij eens leren samenwerken en stoppen met denken dat onze manier de enige is. Dan kunnen we licht prima samenwerken met een hoop van die "enge" landen. Zolang we maar altijd onthouden dat het zakenpartners zijn, geen vrienden en dat we altijd met ze moeten opletten, net als we dat met landen moeten doen die zich wel "vriend" noemen.
Terracotta @bzuidgeest10 juni 2023 15:35
We zijn hier niet bezig over iets waar maar 1 persoon miserie van ondervindt. Als het fout loopt gaat het om miljarden schade, miljoenen mensen die sérieuse problemen ondervinden.

De broncode laten nazien zal ook genoeg kosten, een contract is niks waard tijdens een oorlog,.

Sommige dingen geeft ge niet uit handen, hoeveel vertrouwen ge ook hebt in uw partner. Kernenergie is er daar 1 van.
bzuidgeest
@Terracotta10 juni 2023 17:49
De broncode laten nazien zal ook genoeg kosten, een contract is niks waard tijdens een oorlog
lijkt mij ook dat je geen updates accepteert tijdens een oorlog van de vijand! en met de broncode kan je altijd zelf door ontwikkelen. Het is niet alsof een kerncentrale de laatste media codec hoeft te ondersteunen. Eenmaal functioneel blijft de software functioneel.

We geven al jaren alles uit handen. Onze elektronica is een samenraapsel van onderdelen van over de hele wereld. En zelfs al komt de chip uit de VS en word het apparaat geleverd door de VS. De productie ligt in China en daar kunnen ze wel van alles uithalen tijdens dat proces.

Tenzij de wereld heel veel veranderd hebben gaan we nooit meer 100% Nederlandse of zelfs Europese of Amerikaanse elektronica hebben. Zelfs de dies op een chip komen niet (noodzakelijk) allemaal meer van dezelfde plek.

Eigenlijk denk ik eerder hoe meer onderlingen handelsafhankelijkheden hoe groter de kans op blijvende vrede. Je grootste handelspartner bevechten is bijna het domste wat je kan doen. Rusland is dat net aan het bewijzen. Ik had geen bezwaar ook tegen nordstream 1 en 2, waar ik wel bezwaar tegen had en heb is dat er geen "AfricaStream" was zodat we keuze en opties hadden. De stommiteit was niet handelen met de Russen, het was alleen handelen met de russen. Gebrek aan redundantie.

Ik denk ook dat een gecompromitteerd communicatie netwerk erger is dan een gecompromitteerde kerncentrale. Met een centrale kan je niets, behalve hem stukmaken. Nogal een "in your face" dingetje.
Echter telecommunicatie, die manipulatie is onzichtbaar en veel gevaarlijke lange termijn dan straling. Een gebied dat je wil veroveren radioactief maken is gewoon dom en niet zinnig. Maar data manipulatie en sociale manipulatie, dat zijn de wapens van de toekomst. Wil je nieuw grondgebied dan manipuleer je gewoon wat verkiezingen. Cheap en kost geen soldaten hun leven. Geen Tanks, niets.
Terracotta @bzuidgeest10 juni 2023 17:57
Gewoon stuk maken. We zijn over kerncentrales bezig.

Voor handel en samenwerking zijn kan perfect zonder je leven in de handen van buitenlandse dictators te leggen.
B64 @bzuidgeest9 juni 2023 15:35
En ook meteen de duurste schone techniek.
Met wat extra investering zou dat wel eens kunnen veranderen.
Van extra investeringen wordt het goedkoper? Sure... Wie moeten die investeringen doen?

Wat mij bij energiecentrales, en kerncentrales in het bijzonder, altijd opvalt is dat de exploitatie voor energiebedrijven goed op te brengen is. Echter, voor de bouw zijn flinke overheidssubsidies nodig, en als ze om wat voor reden dan ook buiten gebruik worden gesteld moet de overheid de ontmanteling betalen want daar hebben de eigenaars (= commerciële exploitanten) onvoldoende reserveringen voor gemaakt. Een hipper ontwerp gaat dat niet veranderen, is mijn verwachting.

Daar staat tegenover dat windparken op zee nu zonder overheidssubsidies worden gebouwd.
smartsys @B649 juni 2023 16:55
Die windparken zonder subsidies is nog steeds maar deels waar.
De aansluiting naar de wal wordt namelijk nog steeds door staatsbedrijven gefaciliteerd en gefinancierd. Dit gaat om hele grote bedragen en het maakt de vergelijking wel mank.
Bij een kerncentrale zit de aansluiting op het grid er namelijk wel bij gerekend en is deze ook nog eens veel goedkoper.
Onnem @smartsys9 juni 2023 21:43
Reken je niet rijk. Het net wat er nu ligt is niet door de kaboutertjes gebouwd, en ook niet door kaboutertjes betaald.

Wanneer er een centrale bij komt in Borssele, dan moet het tenslotte met verzwaard worden. Want de stroom is nodig in de Botlek en Antwerpen, niet in Borssele.

Eventjes de snelweg verdubbelen. Doe dan gelijk wind stroom over die snelweg. En zet een flink park met flow batterijen plus ammoniak productie is Borssele. Plek zat.
Wannial @Onnem10 juni 2023 00:18
Grappig genoeg zijn ze momenteel al druk bezig met kabels inspannen van borselle tot knooppunt rilland (en rilland Tilburg) in een heel nieuw tracé hoogspanningsmasten.


https://www.zuid-west380kv.nl/west/
Terracotta @B649 juni 2023 21:56
Extra investeringen kunnen inderdaad de kost per opgeleverde energie-eenheid serieus drukken.
Echter geldt hetzelfde voor zonnepanelen en windturbines... Die prijzen zitten nog altijd in vrije val, die van kerncentrales kan je niet garanderen dat dat ook zo zal zijn.

Ik vind het soms wel grappig, 'k heb de indruk dat degenen die pro nu nog kerncentrales bijbouwen zijn, ook degenen zijn die andere 'megaprojecten' zoals tunnels voor metro's enzo een slecht idee vinden want megraprojecten zijn altijd duurder, brengen minder op en duren altijd langer om te realiseren dan origineel voorzien.
In het westen zijn alle kerncentrales aan datzelfde fenomeen overgeleverd, waarbij de comcurrerende energieproductie wegens zijn kleinschaligheid en/of bewezen upscaleability dit zeker zal leveren.
bzuidgeest
@B6410 juni 2023 15:18
Als de overheid je een vergunning voor 20 jaar geeft en jij de exploitatie daarop berekend en de overheid komt vanwege een nieuw plan daar op terug dan mag je van mij verwachten dat die overheid de kosten voor opruimen op zich neemt. Dat is niet meer dan normaal. Je maakt een afspraak een partij houd zich er niet aan, dan mag die partij de kosten dragen.

Investeringen in ontwikkeling maakt dingen regelmatig goedkoper. Denk je dat niemand geïnvesteerd heeft in de ontwikkeling al je elektronica?
En wie het mag doen? De belanghebbenden natuurlijk. Als de overheid er ruimte voor maakt zijn er meer dan genoeg commerciele partijen die willen investeren in energie infra. Maar op dit moment durven ze niet omdat alles rond kernenergie onzeker is. Vooral de regelgeving, niet de techniek.
De grootste kostenpost in geld en tijd is het vergunningstraject, niet de bouw.
Bioth @killercow9 juni 2023 14:45
Blijkbaar toch goedkoper dan batterijen anders zou dit project wel financieel rendabel zijn...
killercow @Bioth9 juni 2023 14:47
Dat hangt er maar net van af. Als die centrale eenmaal doorgedrukt is, dan is de markt voor goedkopere oplossing toch te krap. Borsele draait ook eigenlijk altijd 99%, ondanks dat de stroom van windparken en zonneparken goedkoper is, en die dus maar uit moeten.
Bioth @killercow9 juni 2023 15:44
In het geval van onverwachtte overproductie van zon en wind energie moeten die er inderdaad uit omdat ze een hele hoge kost hebben op de stabiliteit van het net. De productie zelf is goedkoop, de problemen die gepaard gaan met fluctuaties in productie worden doorgeschoven naar de netbeheerder, die de totale kosten als vlakke kost verspreidt over zijn klanten. Fluctuerende producenten introduceren een hele hoop verdoken kosten, met miljardeninvesteringen die nodig zijn om het grid te stabiliseren tot gevolg.
leuk_he @Bioth9 juni 2023 17:06
Worden die windenergie kosten echt verdeeld? De capaciteit wel, maar de echte Opwekking komt denk ik gewoon terug bij de molens , daarom staan er flinke overige posten bij windenergie.
Terracotta @Bioth9 juni 2023 21:57
vandaar battery-farms...
ucsdcom @killercow9 juni 2023 15:52
Dat hangt er maar net van af. Als die centrale eenmaal doorgedrukt is, dan is de markt voor goedkopere oplossing toch te krap. Borsele draait ook eigenlijk altijd 99%, ondanks dat de stroom van windparken en zonneparken goedkoper is, en die dus maar uit moeten.
Is een beetje waterstof produceren in de uren dat er overschotten ontstaan dan niet nog duurzamer?
killercow @ucsdcom9 juni 2023 15:58
Wellicht, als dat redelijk centraal (of bij de verbruiker) kan, maar ook dat blijkt maar lastig en duur.
denkster @Geekomatic9 juni 2023 17:29
100% demand-supply matching door aanpassen v aanbod is onvoldoende.
We moeten Demand aanpassen aan de natuurlijke cycli die de supply beperken.
Eb-vloed
Dag-nacht
Maan op-af
Seizoenen
Groei-verval
Innovatie: besparen + aanpassen verbruik aan beschikbaarheid.

Dus: Flexibiliteit bij afnemers vergroten.
Juist de nieuwe verbruikers zijn in de basis in staat om het verbruik tijdelijk te matigen. Dat zullen ze deels al doen omdat de prijs voor elektriciteit hoog zal zijn op de momenten dat een tekort dreigt.
https://www.wattisduurzaa...-stroomstoringen-na-2030/

Voorbeeld energie verbruiken wanneer beschikbaar: papierfabriek
https://www.verduurzaming...e/inspiratie/2390720.aspx

En uiteraard: BESPAREN!
Refuse, reduce, reuse, repair, recycle
Scriptkid @Geekomatic9 juni 2023 20:24
Ne joh nog even vol houden.

In 2028 wordt al de eerste plasma fusie energy geleverd aan bedrijven dus tegen 2030 co.mercieele levering is goed haalbaar.
Onnem @Scriptkid9 juni 2023 21:45
Dat soort sprookjes vertellen de nucleaire boys al 30 jaar.

Morgen wordt alles beter, geloof me nou maar 😂
Scriptkid @Onnem9 juni 2023 23:03
Contract is al getekend met Microsoft, en het is met Helion een private bedrijf dat plasma fusie op een heel ander nivo aanpakt en een veel betere strategie heeft dan de stellator en thokoma reactors.

Helion heeft in hun laatste tests al positive energy opgewekt in hun reactors.

https://www.bloomberg.com...rbon-negativity#xj4y7vzkg

meschien moet je eens verdiepe in hoe zij het doen en waarom zijn niet tegen de issues lopen die de andere wel hebben en hoe zij tevens het brandstof probleem hebben opgelost dat de andere wel hebben.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 juli 2024 01:55]

Terracotta @Scriptkid10 juni 2023 14:48
1) ze verwachten in 2024 netto energiewinst op te leveren, ze hebben nog geen nettowinst opgeleverd.
2) ze hebben niet het afvalprobleem dat iernspkijting heeft, nogal wiedes als je aan fusie doet. Niks magisch t.o.v. De tokamak bvb.

Blijft interessante technologie zonder de overdreven promopraat, laten we hopen dat het hen lukt.

Je link zat achter een paywall, daarom
https://www.businessinsid...room-microsoft-deal-2028/
Stijnvi @Robbierut410 juni 2023 01:08
Ja, die paar momenten per jaar dat er een overschot is aan groene energie is het zonde van de potentiele stroom die verloren gaat bij de kerncentrale.
Tegenwoordig zijn dit niet meer 'een paar momenten'.
Op dit moment is er op zonnige dagen rond het middaguur al heel regelmatig een overschot aan energie.
Dat is ook te merken aan de negatieve energieprijzen bij de dynamische energiecontracten.
Met de toenamen in het aantal zonnepanelen zal dat de komende jaren alleen nog maar vaker gaan gebeuren.
netappie @Gwaihir9 juni 2023 12:21
Daarom hebben kerncentrales geen toekomst. Ze kunnen zich niet aanpassen aan de wisselende vraag en aanbod zonder gewoonweg energie en dus geld weg te gooien.

Een gascentrale kan dit wel en de beoogde oplossing met accu's is nog beter om de duurzaam opgewekte energie te matchen aan de vraag van warmtepompen, inductiekookplaten en niet te vergeten de vele stroomslurpende EV's die tegenwoordig het PV vermogen van 100 huizen overtreffen bij laden.
ELD @netappie9 juni 2023 12:28
Daarom hebben kerncentrales geen toekomst. Ze kunnen zich niet aanpassen aan de wisselende vraag en aanbod zonder gewoonweg energie en dus geld weg te gooien.
Dat kunnen zonnepanelen en windmolens ook niet, die leveren bij veel zon of wind onafhankelijk van de vraag. We hebben altijd een basis nodig bij geen zon en geen wind, het is prima om dit met kern energie te doen.
Darksteel83 @ELD9 juni 2023 12:44
Je kunt zonnepanelen en windmolens prima uitzetten afhankelijk van de vraag. We doen dit in Nederland alleen weinig/nooit voor zonnepanelen onder andere door de salderingsregeling en door slechte SDE+ eisen en raamcontracten. Bij zonnepanelen zou je met accu's dan zelfs nog best goed wat op kunnen slaan als je niet levert naar het net,

Je kunt zonnepanelen en windmolens alleen niet laten leveren als niet waait of als het donker is.
morphje @Darksteel839 juni 2023 14:49
Deze draad is echt briljant.

Kerncentrales afschalen is dumpen van stoom, dus energie en dus slecht
Ah daarom hebben kerncentrales dus geen toekomst, omdat ze niet dynamisch zijn
Panelen en molens kunnen dat ook niet
Ja maar panelen en molens kun je prima uitzetten hoor.

HOE is dit logisch? Energie verloren laten gaan bij kerncentrales is slecht, maar met molens ineens een prima oplossing???? Het is dezelfde cirkel redenatie zonder dat men kijkt naar het originele argument.
Darksteel83 @morphje9 juni 2023 15:08
Het is inderdaad deels een cirkel redenatie. Maar de kerncentrale moet die warmte wel kwijt, dit kan zeker in de zomer best nog wel eens tegenvallen. Ik denk eigenlijk dat zeker de oude centrales dat eigenlijk de warmte goed kwijt kunnen. Verder zijn kerncentrales per MWh duurder als zonnepanelen en windmolens tegenwoordig. Wanneer je ze weinig gebruikt zullen de kosten per MWh nog meer toenemen.

Verder is het alsnog belangrijk dat dingen uit kunnen of terug kunnen regelen want als je echt veel meer gaat leveren op het net dan er aan vraag is, dan gaan er echt dingen kapot als er verder geen beveiliging zijn. Omvormers voor zonnepanelen hebben hiervoor een maximale spanning en beveiliging op netfrequentie bijvoorbeeld. Daarmee kun je zeer snel schakelen, kerncentrales zijn trager. Het thermische gedeelte van een kerncentrale is nog veel trager.

Uiteindelijk je het liefst een centrale die op en af kan regelen naar behoefte, die geen enkele milieu impact heeft en die ook nog eens heel goedkoop is. Maar die bestaat helaas (nog) niet.

In de huidige scenario's gaan we zoveel zon en wind in Nederland zetten dat op de opwekpieken er echt heel veel uit moet. Maar op die manier heb je bij een aanzienlijk deel van de dalen in combinatie met wat batterij opslag toch genoeg voor veel dagen.
Dit is het ongeveer uit mijn hoofd voor 2050 in een scenario 90 GW zon 70 GW windmolens, 13 GW batterijen, 45 GW electrolyser 18 GW (waterstof) gascentrales. En dan nog een paar GW nucleair.
morphje @Darksteel839 juni 2023 17:55
En waarom is wind en zonneenergie zo goedkoop? Hoewel aanpassingen moeten daar aan verricht worden om dat mogelijk te maken? Er is een enorme hoeveelheid verborgen subsidie die er aan te pas komt. De belangrijkste het opheffen van de onregelmatigheid toeslag voor windmolens. Die maakte het mogelijk om de backup capaciteit betaalbaar te houden, nu komt dat voor de rekening van de fossiele kostprijs.

Er is een prachtige correlatie tussen hoeveelheid groene energie en de uiteindelijke kostprijs voor de consument. Frankrijk heeft decennia de goedkoopste energie en duitsland heeft by far de duurste. En dat heeft direct te maken met de extreme fluctuaties in epex kostprijs in duitsland. Leuk dat je heel soms 100% van je energie kan opwekken met de zon, maar die fossiele centrales willen nog steeds betaald worden in minder tijd.

Het is heel leuk dat op papier 1 stroombron goedkoop is, maar de consument betaald de gemiddelde prijs. En uiteindelijk is dat wat telt, de eindprijs van energie. Jouw droomscenario. Hoeveel moet dat wel niet kosten? reken de gemiddelde kostprijs per KWh eens uit van jouw opstelling en vergelijk dat eens met de MWh prijs van een kerncentrale. Graag hoor ik ook hoe je de onregelmatigheid van 90GW zon op denkt te vangen met deze opstelling.

Groene energie is leuk, maar als dat betekend dat de fossiele energie een veelvoud duurder wordt in tijden van onderproductie, dan doe je wel degelijk iets fout. Duitsland is een prachtig voorbeeld van fout (om al niet te spreken over al die kolencentrales die ze weer hebben opgestart haha)

[Reactie gewijzigd door morphje op 23 juli 2024 01:55]

Darksteel83 @morphje9 juni 2023 18:43
Wind en zon zijn goedkoop geworden. Door technologie, engineering en massa productie. Ook zonder subsidie zijn ze nu goedkoper. Dit was vroeger wel echt anders. Zie dit rapport van Lazard dit rapport gebruikt wel de Amerikaanse gasprijzen trouwens.
https://www.lazard.com/re...lized-cost-of-energyplus/

Zeker bij de gascentrales is de kostprijs van aardgas ook een hele grote factor geworden. Je ziet de hoogste EPEX prijzen variëren met de gasprijzen.

De consument betaald niet gewoon het gemiddelde maar in de oude situatie meer het gewogen gemiddelde waarbij de piekuren extra mee wegen omdat consumenten die deels ook veroorzaken en een risico opslag.
Nu met het salderen en de negatieven prijzen is het helemaal niet meer het gemiddelde wat je bepaald.

Als er zoveel zon is dat die 90GW echt iets zou doen, in dat scenario. Dan gaat er voor 45 GW in een electrolysers mogelijk is er nog iets van 10 GW vraag dan en heel misschien is er nog wat opslag die dan niet al vol is. Maar voor de rest gaan de zonnepanelen gewoon uit. Iedere extra GW aan zonnepanelen zal daarom gemiddeld gezien steeds iets minder opleveren.

Die kosten ga ik niet uitrekenen want de kosten voor zonnepanelen zijn waarschijnlijk zoveel lager tegen de tijd dat het 2050 is, dat dit weinig zin heeft.

Nederland heeft nu trouwens genoeg gascentrales voor de huidige belasting. De gascentrales kunnen we mogelijk ombouwen naar waterstof. Dat de financiering anders moet tegen die tijd zit ook in de Tennet rapporten.
Hier heb je een interessante podcast en de links naar de Tennet rapporten.
https://energeia.nl/energ...ls-alle-stroom-co-vrij-is

Uiteindelijk doen we dit vooral omdat anders de aarde op blijft warmen, de motieven zijn zeker niet alleen financieel.
morphje @Darksteel839 juni 2023 21:08
En wie denk je dat die negatieve prijzen gaan betalen? Denk je werkelijk dat zon/wind leveranciers gaan betalen om te mogen leveren? Zelfs al zetten we de molens/panelen uit, de teller blijft doorlopen. Dankzij ISDE subsidie krijgen ze een gegarandeerde prijs of ze het nou leveren of niet. De overheid legt het verschil bij. Dat geld moet ergens vandaan komen. Dat komt bij de burger vandaan in de vorm van belasting.

Jij beredeneert vanuit een enkele energiebron, vanuit een enkelvoudig datapunt, namelijk zonnepanelen zijn goedkoop. Je neemt niet de volledige keten in beschouwing. Je laat ook volledig mijn duitsland argument buiten beschouwing, namelijk dat het land met de meeste groene energie ook de hoogste consumentenprijs in europa heeft.

En duitsland heeft daar nog niet eens een waterstof opwekking/opslag bij zitten. Of significante hoeveelheden accu capaciteit. Dat zijn kosten die daar ook nog eens bovenop komen. En zelfs ondanks al die groene energie en hogere prijs is de totale gemiddelde energieopwekking in duitsland een van de vervuilende in europa dankzij die kolencentrales die ze nu laten bijdraaien.

Leuk die rapporten en podcasts, maar die beredeneren allemaal vanuit hetzelfde ideaalbeeld. En de praktijk laat juist het tegenovergestelde zien. Duitsland bewijst keer op keer het tegenovergestelde. Theorie is leuk, maar als je je blind blijft staren op die theorie zonder te kijken naar de praktijk graaf je alleen maar een dieper graf.
Darksteel83 @morphje10 juni 2023 09:51
Die negatieve prijzen betalen we inderdaad maar dat is door vooral door slechte Nederlandse regels en ze zijn juist zo duur omdat er nu veel door blijft leveren bij negatieve prijzen. Door salderen en ondat Nederland 6 uur lang gebruikt voordat de negatieve prijzen niet meer tellen. (Wat denk ik niet volgens de EU regels is).
Door het doorleveren worden de prijzen nog negatiever en gaan ze nog meer kosten.

De consumenten prijzen zijn voor een zeer aanzienlijk deel afhankelijk van de belastingen. Dus ik weet niet echt of je daar iets nuttigs door kunt zeggen.

Duitsland doet het ook niet echt goed eigenlijk. Het lukt ze vooral niet om voldoende hoogspanningsmasten tussen Noord en Zuid te maken. Is Duitsland echt nog een voorloper in Duurzame energie? Ik zou dit eerder van Denemarken verwachten. Of misschien Nederland door de zonnepanelen. Maar die zonnepanelen opwek data is heel slecht in Nederland waardoor de sites als electricity maps maar moeten schatten.

Het gaat inderdaad wel om de praktijk. Maar een kerncentrale heeft minstens net zoveel last van negatieve prijzen als zonnepanelen en windmolens. Want die kan veel slechter regelen en is veel duurder in aanschaf.

Met de juiste theorie en de juiste modellen. Kun je de praktijk goed voorspellen. Als je dan ook nog de juiste maatregelen neemt krijg je ook de juiste resultaten. Of de gebruikte modellen juist zijn weet ik niet. Maar de maatregelen en regels in Nederland waren zeker voor batterij opslag echt slecht. Ook de flexibele vraag is ook niet goed. Maar dat hebben meer landen volgens mij.

Het moet inderdaad in de praktijk goed geregeld worden en dat is nog veel werk.
morphje @Darksteel8312 juni 2023 13:45
Dank je wel voor het punt waar het mij juist om gaat. De theorie versus de praktijk. De regeltjes, de salderingen en de negatieve prijzen. De praktijk loopt al jaren achter op de theorie en tenzij we dratische wijzigingen doorvoeren zal dat altijd negatieve gevolgen hebben (voor de consumentenprijs).

En dit probleem is al meer dan 40 jaar oud en wordt al 40 jaar genegeerd. Sterker nog, door de praktijkuitvoering van diverse pleisters wordt dit probleem alleen maar vergroot. Maar zelfs de drastische ingrepen die noodzakelijk zijn om groene energie betrouwbaar te maken zullen extreme investeringen vergen (en dus hogere consumenten prijzen). In 1981 had Luc Lievense al een plan om dit aan te pakken, maar toen werden de (echte) experts ook al genegeerd door de overheid.

Maar het grootste probleem zit in de EPEX en de disruptie van de overheden op de vrije handel van energie. In een wereld waar groene energie daadwerkelijk goedkoop is, voorspelbaar is en dus de energie kan aanbieden zou je dus een eerlijke marktprijs krijgen voor de stroom op basis van het handelsplatform. Kernenergie werd aangeboden op week basis en vormt de baseload. In de originele EPEX was dit een prima systeem. Maar omdat groene stroom niet betrouwbaar is, kan je het niet betrouwbaar verkopen en dus ook niet een betrouwbare prijs krijgen op de EPEX. Gevolg: inmenging overheid.

Verplichte voorrang van groene energie op basis van een gegarandeerde prijs wordt het handelssysteem overhoop gegooid. De EPEX blijft gehandhaafd, maar de overheid legt het verschil bij voor de producenten. Energiebelasting en andere vormen dus. Maar door de disruptie van verplichte afname worden centrales nu dus gedwongen energie te dumpen (met negatieve prijzen tot gevolg).

Windmolens betaalde vroeger een onregelmatigheidstoeslag voor elke MWh die ze produceerde. Juist om de kosten te compenseren voor de gascentrales en de EPEX prijzen in toom te houden. Die heffing is opgeheven en dus fluctueren de energieprijzen nog drastischer. De energiehandel is/was een vrije markt, maar door een hoog aanbod groene energie zonder duidelijke spelregels krijg je dus een hele kromme reactie op de markt zoals negatieve prijzen en extreem hoge compensatie energie (als een wolkje langskomt)

Of je draait de privatisering van de energiemarkt volledig terug, maar iets zegt me dat de lobbisten van de EU dat niet zo leuk gaan vinden. Let wel: negatieve energie prijzen zijn echt iets van de afgelopen 15 jaar?. Daarvoor was er te weinig fluctuatie. Het is slechts een symptoom van een onderliggend probleem dat er al heeeeeeeel erg lang geen visie is op het gebied van energie.

Wel wil ik benadrukken dat ik denk dat een goede lange termijn visie op gebied van visie kan leiden tot een goed functionerend systeem, maar dat kost decennia om correct te implementeren en dat zal nooit gebeuren in politiek oppertuun nederland. Het is een utopie die na elke verkiezing overhoop gehaald zal worden.
Darksteel83 @morphje12 juni 2023 16:41
Uiteindelijk is alleen de gascentrale echt redelijk instaat om de vraag te volgen, alle andere bronnen hebben hier moeite mee in een vorm.
Kerncentrales kunnen ook niet echt de vraag volgen. Voor kerncentrales is het beste om de vraag zo constant mogelijk te krijgen zeker als je de kosten meeneemt. Voor de combinatie van zon en wind is het beste om zoveel mogelijk met wisselende aanbod mee te gaan.

Die inmenging van de overheid is vooral een gevolg van klimaatverandering. Daarom moet je vergroenen eventueel met kernenergie. Het gaat niet alleen om geld. Als de klimaat verandering er niet was zou dit lang niet zo snel zijn gegaan. Zolang de producenten CO2 uitstootten is het denk ik dus deels ook prima om het probleem bij hun te leggen. Dit is deels wel via het ETS CO2 prijs systeem gedaan. Maar dat was in bepaalde periodes best goedkoop, en heeft ook als nadeel dat het effect heeft op producten die in de EU worden geproduceerd, dus super hoge prijzen hebben ook weer nadelen die niet perse zorgen voor CO2 uitstoot verlaging.

De (sterk) negatieve prijzen in Nederland zijn meer iets van de laatste paar jaar, en worden ieder jaar erger. Maar ze komen vooral door zonnepanelen en wat windmolens, die niet op EPEX prijs reageren. Door of SDE+ regeling of de salderingsregeling of doordat het er technisch niet op gemaakt is.
De negatieve prijzen van -400 per MWh dus ongeveer -4x de kosten van een gascentrale, hebben eigenlijk niets meer met normale centrales te maken. Maar zijn volgens mij gewoon gevolgen van een subsidie beleid wat niet perse slecht was toen er nog weinig zon en wind op het net stond, maar wat nu niet goed meer gaat.
Op het moment van de sterk negatieve prijzen staan op wat reservevermogen op aardgas, wat stadsverwarming en mogelijk de kerncentrale, andere centrales uit. Dus centrales zijn niet echt de oorzaak. Tennet zou met wat regel aanpassingen nog wel kunnen zorgen dat ook batterijen voor reserve vermogen kunnen zorgen door de eis van 24 uur leveren naar bijvoorbeeld 4 uur aan te passen.

Uiteindelijk moet je zorgen dat je markt zo goed mogelijk werkt bij wat je als oplossing kiest voor een electrischtiteit opwekking.

Kies je voor veel zon en wind dan is flexibele vraag van een hoog vermogen om de opwekpieken zo nuttig mogelijk te kunnen gebruiken een goede markt. Je zou dan eigenlijk veel sneller dan 1 keer per uur de prijs moeten aanpassen. Constante vraag is niet hiervoor geen meerwaarde. In deze markt zal een kerncentrale het heel moeilijk hebben om mee te doen.

Kies je voor veel kerncentrales dan is constante vraag van beperkter vermogen veel beter. Een constante vraag zou dan beloond moeten worden.

Voor de netbeheerders is een hoge vraag op de ene plek en een hoge vraag op de andere plek duur, want dan is er veel meer nodig aan kabels, transformatoren enzovoort.

Uiteindelijk denk ik dat er een ander systeem moet komen dan het huidige EPEX systeem. In het ideale geval met bijvoorbeeld per minuut verschillende prijzen. Waarbij je ook nog dynamische prijzen hebt vanuit je netbeheerder.
Dus bijvoorbeeld in je woonwijk staan super veel zonnepanelen maar is er geen vraag. Dan krijg je als er landelijk nog wel vraag is €0,05 per kWh. Maar omdat je wijk niet meer kan hebben dat de wijk prijs dan €-0,05 is. Doordat de prijs dan naar de € 0,00 gaat zal dan een deel van de wijk stoppen met leveren. Maar als er dan nog een elektrische auto in de wijk is, die niet vol is, dan zal deze elektrische auto mogelijk wel willen gaan laden omdat de electrischtiteit dan gratis is.
Dit gaat wel alleen werken als je gaat regelen naar de 0 toe op wijk niveau, want met een aan uitregeling krijg je een jojo effect.

Uiteindelijk zul je dan ook nog wel iets moeten betalen om te zorgen dat voldoende zon, wind, opslag en waterstof gascentrales zijn zodat de elektriciteit nooit uitvalt. Het zou mij niet verbazen als om dat laatste beetje betaalbaar te houden een kerncentrale toch een goed idee blijkt. Maar eigenlijk verwacht ik meer van slimmere regelsystemen. Maar ik denk dat de beste oplossing nog niet helemaal bekend is, want die is ook nog erg afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen. Wanneer electrolysers en brandstofcellen heel goedkoop worden is de beste oplossing heel anders als toch blijkt dat ze niet goedkoper worden.

Ik denk eigenlijk dat het aantal tweede kamer leden wat de electrischtiteit markt echt begrijpt echt heel beperkt is. Deze markt is echt heel complex. De paar energie specialisten zullen er wel meer vanaf weten dan de gemiddelde burger. Maar echte specialisten zullen er waarschijnlijk niet in de 2e kamer zitten, gezien ze ook over super veel andere dingen besluiten moeten nemen lijkt mij dat ook wel handig. Gezien er nog veel partijen zijn die minimaal 70% van de leveringskosten wilden als terug levertarieven denk ik dat er niet veel 2e kamer leden zijn die echt de EPEX prijzen volgen.
mbbs1024 @morphje9 juni 2023 17:18
Stoom dumpen betekent brandstof blijven opstoken, verbruiken en afval produceren, terwijl dat bij zon en wind niet het geval is.
Toch wel een verschilletje.
denkster @mbbs10249 juni 2023 17:46
Bij dat afval geproduceerd door een afschakelende kerncentrale zit stoom (broeikasgas!), warm koelwater (waar we al probleem mee hebben) en diverse rare stoffen zoals iemand hierboven al uitgebreid uitlegde
walteij @Darksteel839 juni 2023 13:29
Je kunt zonnepanelen en windmolens alleen niet laten leveren als niet waait of als het donker is.
En daarmee zijn dit dus gewoon onbetrouwbare energiebronnen te noemen. Kernenergie is gewoon een constante betrouwbare bron van energie, die zich inderdaad steeds beter op laat schalen en waarbij energie verloren gaat tijdens het afschalen.
Maar we worden steeds beter in het voorspellen van het weer, dus als we weten dat er zeer weinig wind gaat zijn, of de zonintensiteit gaat scherp omlaag, kun je dus de benodigde op- en afschaling van je centrales redelijk goed voorspellen.

Ik ben, juist vanwege de onbetrouwbaarheid van zon- en windenergie wel weer een voorstander van plaatselijke energieopslag met accu's. Een stukje decentralisatie is niet zo erg, zeker als je daarmee een plaatselijke buffer kunt onderhouden tot de centrales de vereiste stroom weer kunnen leveren na opschaling. Andersom zou je bij een afschaling de plaatselijke buffers met het overschot kunnen vullen.

Er is voor de 'energie transitie' niet 1 oplossing die alle problemen oplost. We moeten (zeker de komende decennia) kijken naar een combinatie van vervangers voor de grootst vervuilende centrales (bruinkool, kolen, olie, gas etc). Kernenergie is daar, net als water, wind en zonne-energie een onderdeel van wat mij betreft.
skatebiker @walteij9 juni 2023 13:49
Nooit van afval gehoord ? We weten nog steeds niet wat we met dat nucleair afval moeten. Komt daar bij dat Chernobyl en Fukushima aangetoond hebben dat het helemaal niet zo veilig is.
Zolang dat probleem niet opgelost is, blijft kernsplijting geen serieus alternatief voor grootschalig gebruik.

Kernfusie is een ander verhaal, vooral de variant die direct electriciteit opwekt zoals inertial confinement. De Tokamak (o.a. ITER) heeft het nadeel dat je weer ouderwets met stoomturbines moet werken met alle verliezen van dien, wat inertial confinement niet heeft. Maar.... kernfusie is steeds drie decades in de toekomst zeggen ze al sinds 1950. Dus dat zou in 2053 zijn nu. Ik hoop het maar moet het nog zien.

Kern van het hele energieprobleem is dat wij als mensheid veel te veel energie verbruiken en ook veel te veel grondstoffen. Als we zo 'intelligent' zijn, moeten we dat eerst maar eens oplossen.
knirfie244 @skatebiker9 juni 2023 14:59
Afval kan gewoon gerecycled en opnieuw gebruikt worden in Fast Breeder reactoren. De techniek is er al sinds de jaren 60, echter vanwege de koude oorlog en de kostprijs is het nooit commercieel in gebruik genomen.

Afval van normale reactors bevat nog zeer veel Uranium 238, en klein beetje 235 en wat troep (plutonium en andere zooi) dat er voor zorgt dat het niet meer in normale reactors gebruikt kan worden, en ook hoogst radioactief is. Het is het plutonium en andere rotzooi dat het grote probleem is. Er is echter al lang technologie om het Uranium van de rest te scheiden. Het Uranium kan daarna opnieuw verrijkt worden en gebruikt worden in normale reactoren. Het plutonium kan opgebruikt worden in Fast Breeder reactoren, de afval die dan overblijft hoeft dan nog maar een kleine 200 jaar opgeslagen te worden ipv tienduizenden, en er is sowieso aanzienlijk minder afval.

Kernfusie is leuk, maar de technologie is nog lang niet geschikt voor commerciële uitrol, laat staan dat de centrales al gebouwd zijn, voordat er thuis elektriciteit dat opgewekt is met kernfusie uit het stopcontact komt zijn we tientallen jaren verder.
mbbs1024 @knirfie2449 juni 2023 17:15
Alleen gebeurt zo een recyclage niet, het blijft dus bij een theoretische denkoefening ipv een echte massale commerciële toepassing..
Het is een leuk ideetje, maar het blijft bij woorden
bzuidgeest
@mbbs10249 juni 2023 17:37
Het gebeurd niet in de US. Het gebeurd hier wel. Maar wellicht is opslaan op dit moment nog goedkoper.
Want er is gewoon niet veel afval.

Niemand gaat er geld in steken als ze bang zijn morgen het niet meer te mogen gebruiken vanwege domme bange mensen. Die techniek is er en dat is belangrijk.
denkster @knirfie2449 juni 2023 18:41
Staat draait op voor kosten ontmanteling kerncentrale Dodewaard
De rest van de kosten, die geschat worden op 243 tot 334 miljoen, moeten door de staat worden opgebracht.
https://nos.nl/artikel/24...ng-kerncentrale-dodewaard

Ervaringen in US, UK, Arabische, Canadese, Finse en Franse projecten laten zien: extreme vertragingen en extreem hoge kosten, bij bouw, onderhoud, exploitatie en opruimen.
De belastingbetaler draait overal voor op.
https://changediscussion.com/nuclear-power-subsidies/

We moeten CO2 uitstoot met 55% reduceren t.o.v. 1990, vóór 2030, niet pas over 20 jaar. Kerncentrales zo snel bouwen kan niet.
Kernenergie te laat en te duur!
walteij @skatebiker9 juni 2023 13:56
Chernobyl en Fukushima zijn 2 uitersten geweest. 1 was een enorm menselijk falen en gebrek aan corrigerend vermogen, de tweede veroorzaakt door een aardbeving van behoorlijk unieke grootte.
Er zijn in de afgelopen 50 jaar minder doden door kernenergie gevallen, dan door kolen/gas/olie centrales (en alles wat ze uitstoten). Niets is veilig, er zullen vast ook doden zijn gevallen door een zonnepaneel dat van een dak af is gevallen.
Wat belangrijk is, is dat er geleerd wordt van de fouten, dus dat dit soort fouten in de toekomst niet meer voorkomt.

Over afval, daar heeft vorig jaar een heel achtergrondartikel hier op de site gestaan. Dat valt allemaal reuze mee. Daarnaast zijn er methodes om het afval opnieuw op te waarderen of te verwerken, waardoor de halfwaardetijd teruggebracht wordt naar 20 jaar (jaja, nog steeds 200 jaar te veel als we ideologisch doen).

Kernfusie en inderdaad verstandiger/efficienter omgaan met energie en grondstoffen is wel een belangrijk punt.

[Reactie gewijzigd door walteij op 23 juli 2024 01:55]

mbbs1024 @walteij9 juni 2023 17:11
Maar als er een oorlog woedt, vormen kerncentrales ook een groot risico.
Bovendien is er geen enkele verzekeringsmaatschappij bereid om het risico van een kerncentrale te verzekeren, dat zegt ook wel iets.
ljanssen @walteij9 juni 2023 19:30
Chernobyl en Fukushima Zijn niet de enige rampen wel de grootste maar je hebt bijvoorbeeld ook Harrisburg
Mushy @walteij9 juni 2023 20:15
Er zijn zelfs meer dodelijke slachtoffers door het vallen van windmolens dan door kernrampen :Y)
Het afval is sowieso alleen een ideologisch probleem, zelfs het dumpen in de zee was al een realistische oplossing zonder noemenswaardige gevolgen buitenom die dumpplekken zelf dan.
claudibunsen @skatebiker9 juni 2023 14:07
fukishima heeft juist uitermate aangetoond dat nuclear veiliger is dan bijvoorbeeld kolencentrales.

op het moment dat bij een kerncentrale, ook zegmaar een klein beetje extra straling vrij zou komen, dan is het alle hens aan dek, zoals ook zegmaar de grote hoeveelheden aan "overblazen" mediahype over de meest marginale probelemen met de kerncentrales in doel, en tihange al uitwijzen.

ondertussen tho; uitgaande van de statistieken voor sterfgevallen door fossil-fuel emissies, is de hoeveelheid aan (lucht)-vervuiling, ioniserende-straling, en allerhande andere consquenties, economisch, en statistisch gezien nog altijd vele malen hoger
netappie @claudibunsen9 juni 2023 15:31
Wat je bedoelt is dat het met een sisser afgelopen is en het langzaam verdund lozen van radioactief water niet telt omdat het net onder de norm zit? https://www.vrt.be/vrtnws...radioactief-water-in-zee/

Druppel dan ook mijn tank maar vol. 0 uitstoot.
bzuidgeest
@skatebiker9 juni 2023 14:40
"Dat afval"

Dat afval stelt niets voor. Het is een heel kleine hoeveelheid. Als je een eeuw kernenergie doet voor alles, vul je nog geen voetbalveldje met afval. Het is meer een politiek probleem dan een echt probleem.

Dan is er ook nog moderne recyle methodes voor kernafval. We kunnen gebruikte brandstofstaven recyclen en recyclen totdat er iets overblijft dat een honderd jaar gevaarlijk is en dat kunnen we makkelijk overzien in de geringe hoeveelheid die het is.

En dat is nog niet eens meegenomen dat er nieuwe reactor ontwerpen zijn, die werken met wat we nu kernafval noemen.

Kernafval is gewoon geen echt probleem meer (dat was het ooit wel, lang lang geleden). Het is alleen een makkelijke bangmaker tegenwoordig.
PtrO @bzuidgeest9 juni 2023 14:52
"Dat afval"
....
Kernafval is gewoon geen echt probleem meer (dat was het ooit wel, lang lang geleden). Het is alleen een makkelijke bangmaker tegenwoordig.
Die insteek is helaas veel te veel blijven hangen uit een periode waar dat om andere redenen werd uitgekraamd om zo een andere wind te laten waaien.
Ronduit jammer, terwijl energie uit kernsplisting (en fusie) prima in de mix zou passen om te voldoen aan onze (en opkomende anderen, hun) groeiende behoeften.
skatebiker @bzuidgeest9 juni 2023 15:02
Zolang kernafval opgeslagen wordt in diepe mijnen omdat men anders bang is dat de straling blijft, is het een probleem. Toekomstige generaties opzadelen met ons probleem is geen probleem ???

Dat kan pas opgelost worden als alle reeds bestaande kernafval alsnog herbewerkt wordt en de langlevende isotopen er echt uit gehaald worden. En alle waardevolle isotopen of metalen gewoon hergebruikt worden.
CyBeR @skatebiker10 juni 2023 13:39
Komt daar bij dat Chernobyl en Fukushima aangetoond hebben dat het helemaal niet zo veilig is.
Chernobyl is wel niet écht vergelijkbaar. De sovjet-unie werkte (en laten we eerlijk zijn, Rusland werkt nog steeds) op een heel andere manier dan het westen. Het type reactor van Chernobyl (RBMK) is ontworpen op prijs, niet op veiligheid. Elke westerse kernreactor heeft meerdere containment structures om te zorgen dat als er iets mis gaat, dat in nagenoeg elk geval beperkt blijft tot binnen het reactorgebouw. RBMK had er één. Soort van. Er bestond in dat hele land geen veiligheidscultuur zoals die hier bestaat. Alles was geheim, niemand mocht weten dat het probleem wat uiteindelijk bij Chernobyl fataal is geworden (de ontwerpfout mbt regelstaven), al jaren eerder bij een andere reactor (Ignalia) was opgemerkt . Zelfs de hoogste bazen van Chernobyl niet. Dat is hier ondenkbaar.
Cuverclub @skatebiker10 juni 2023 11:21
Ik las de reacties en dit komt in de buurt wat ik erover kwijt wilde.
Ten eerste is regelen misschien redelijk snel te doen maar uitzetten kan niet in uren.
De halfwaardetijd is dermate hoog dat de afspraak is gemaakt afval 100 jaar bovengronds te houden en daarna moet het minimaal 10000 jaar minstens 400 meter ondergronds.
In Nederland zijn enkele plaatsen geschikt daarvoor maar ik vind het niet zo'n goed idee vanwege mogelijk hergebruik in de toekomst van kernfusie om dit te doen en er zullen vast mensen zijn die het niet onder hun huis willen hebben.
Natuurkrachten beter gebruiken als waterkracht in getijdenstromingen en rivieren zouden opnieuw onderzocht mogen worden aangezien de techniek om rendabel te zijn er ondertussen wel is.
Off topic: Als "nieuwe" voldoende koelwater nodig hebben en dat moet ontzilt zijn lijkt me ook problemen te geven. (Als het lang droog is zullen ze dan alle grondwater nodig hebben om energie te maken voor onze airco's.)
Darksteel83 @walteij9 juni 2023 14:53
Veel kerncentrales en veel zonnepanelen zijn gewoon niet echt een goede combinatie zonder veel batterij opslag en electrolysers. Omdat de kerncentrale en/of de zonnepanelen anders in de niet wintermaanden eigenlijk veel uit gaan staan en het een beetje zonde is van je investering.

Een beetje zonnepanelen met opslag en veel kerncentrales kan nog wel een goede optie zijn omdat de zonnepanelen dan in de zomer wanneer je de koelwater problemen kunt hebben zorgen dat er minder vermogen nodig is. Dit werkt wel eigenlijk vooral goed als er echt voldoende opslag is in bijvoorbeeld batterijen.

Wanneer je heel veel zonnepanelen en heel windmolens gaat plaatsen kun je het beter combineren met electolysers en opslag. Op die manier gebruik je het overaanbod voor de electrolysers.

Nederland heeft trouwens voldoende gascentrales voor het huidige verbruik.

Uiteindelijk moet je wel een betrouwbaar totaal systeem hebben. Maar dit zal voor Nederland waarschijnlijk een combinatie zijn van veel zon, veel wind, slim gebruik, electrolysers en redelijk wat batterij opslag(deels mogelijk via V2G van EVs). Ook parallel hieraan nog warmte buffers.

En dan nog waarschijnlijk een verbouwing van de aardgascentrales naar waterstofgascentrales. Of door groene waterstof om te zetten naar aardgas. Deze gascentrales zijn dan voor de dagen met echt weinig wind en zon.

Het wordt best wel complex om dit allemaal te gaan doen.
netappie @walteij9 juni 2023 14:35
In principe zijn zon en wind best betrouwbaar en redelijk voorspelbaar. Ze leveren echter niet wanneer wij dat willen. Dat betekent gewoon dat we opslag moeten regelen om dit uit te smeren.

Vergelijk het met een supermarkt. Die levert jou geen boter wanneer je moet bakken, maar je hebt hiervoor een eigen voorraad in je koelkast.
Ook is er een voorraad in in de winkel, en meestal nog een buffer in het magazijn.
Maar de grootste vooraad is in een centraal magazijn dat aanvult.
Uiteindelijk zorgt opslag, monitoren en voorspellen dat je nooit zonder komt te zitten en ook geen koelkast ter grootte van een schuur nodig hebt.

De energiewereld is niet veel anders, behalve dat we gewend zijn dat gas en kolencentrales alles kunnen leveren wat we willen wanneer we dat willen.En dat gaat nu mis met de grootverbruikers als EV's, warmtepompen en inductieplaten, die echt niet kunnen wachten tot de zon weer op komt of de wind gaat waaien. Hiervoor heb je opslag nodig die supersnel op en af kan schalen en ook pieken op kan vangen als zon en wind gelijktijdig komen in een periode dat er geen vraag is.

Kernenergie is wat dat betreft zeer onhandig. Een reactor opvoeren gaat nog wel, maar het vermogen noemenswaardig verlagen (zonder een extreem verspillende noodstop) is echt een kwestie van dagen. Daarbij denk ik dat de bestaande centrales nog wel een rol kunnen spelen, maar die moet tijdelijk zijn, zeker zolang het afvalprobleem niet opgelost is en eigenlijk alleen maar groter wordt.

Het besluit waar we de rommel gaan dumpen is uitgesteld tot het jaar 2100 : https://www.rijksoverheid...ogramma-radioactief-afval
denkster @walteij9 juni 2023 17:40
Kernenergie is onbetaalbaar.
Staat draait op voor kosten ontmanteling kerncentrale Dodewaard
De rest van de kosten, die geschat worden op 243 tot 334 miljoen, moeten door de staat worden opgebracht.
https://nos.nl/artikel/24...ng-kerncentrale-dodewaard
Ayporos @Darksteel839 juni 2023 13:19
Ik heb het altijd raar gevonden dat men zo enthousiast is over zon en wind energie.
Het stigma dat nucleaire energie heeft is erg betreurenswaardig, daar het actief tegenwerkt aan het behalen van onze klimaatdoelen.

Mijns inziens is de toekomst van stroom generatie nucleair + accu's + waterstof.
Het is veel goedkoper om de wereld van stroom te voorzien middels nucleair dan om windmolens en zonnepanelen te gebruiken. Niet alleen omdat windmolens en zonnepanelen per KWh over de gehele levensloop meer CO2 uitstoten, maar ook omdat er meer (zeldzame) aardmetalen voor nodig zijn omdat je genoodzaakt bent enorm veel accu buffer opslag te bouwen om al die pieken en dalen op te vangen.

Nucleaire energie is (tot nu toe) de enige vorm van energie op deze hele planeet die NIET afhankelijk is direct of indirect van onze zon en dus ook gebruikt kan worden in interstellair reizen.

Voor particulieren is het natuurlijk op dit moment niet haalbaar om 'zelf een steentje bij te dragen' middels nucleaire energie, want je kunt wél zonnepanelen op je dak leggen maar níet een reactor in je tuin zetten.. maar gelukkig wordt er actief ontwikkeld aan micro-reactors en ik ben dan ook erg hoopvol voor de toekomst.
Darksteel83 @Ayporos9 juni 2023 14:42
Afhankelijk van hoe je het aanpakt hoef je voor Nederland weinig bij te bouwen om met zon en wind een hele grote CO2 reductie te halen. Omdat we voldoende gascentrales hebben voor ons huidige verbruik. Een combinatie van zon, wind en batterij opslag en electrolysers zou dus al heel veel kunnen doen. Hierbij moet je dan wel zoveel zon en wind hebben dat je eigenlijk bijna nooit de volledige capaciteit gebruikt.

Nuclear is nu in het westen als je het nieuw bouwt echt niet goedkoper dan zon en wind per geleverde MWh. Maar bij nuclear kun je wel meer kiezen wanneer je de MWh wilt hebben. Het zou wel kunnen dat dit in bijvoorbeeld China anders is.

Met kernenergie wordt het mogelijk wel een stuk goedkoper om die laatste paar procent ook helemaal CO2 neutraal te krijgen. Maar of kernenergie echt goedkoper is erg afhankelijk van de ontwikkelingen in electrolysers, flowbatterijen, andere gridopslag mogelijkheden, fuel cells en nog meer van dat soort dingen, waarvoor de massale uitrol nu pas echt een beetje gaat beginnen.

Onderstaande podcast gaat trouwens onder andere over de Adequacy Outlook Tennet 2023. Waarin scenario's voor Nederland beschrijven zijn om helemaal CO2 neutraal te worden. Bevat ook linkjes naar de rapporten.
https://energeia.nl/energ...ls-alle-stroom-co-vrij-is

Ik snap trouwens niet waarom Duitsland hun kerncentrales heeft gesloten. Want doordraaien is een stuk goedkoper dan een nieuwe dingen bouwen.
Micro reactors kunnen mogelijk ook best wel een goede toevoeging zijn zeker als het goede serie producten worden.
mjtdevries @Darksteel839 juni 2023 15:17
Ik snap trouwens niet waarom Duitsland hun kerncentrales heeft gesloten
Omdat ze bang waren voor een kracht 9 aardbeving en een tsunami.

Allebei volstrekt onmogelijk in Duitsland, maar feiten doen er niet toe in de discussie over kernenergie.
denkster @Darksteel839 juni 2023 17:36
Waarom Duitsland de kerncentrales heeft gesloten?

Ze zijn gevaarlijk en extreem duur in onderhoud.

Nucleair is altijd al onrendabel en te laat.
De milieubeweging was NIET de reden dat #nuclear power ontwikkeling stopte in de jaren 80
https://twitter.com/jmkor...efyRVy6VOWxNP7Adk25Q&s=19

Kernenergie Stabiel? Veilig? Betaalbaar?
Paar feitjes over #kernenergie in de praktijk 1-5-2023
#EDF #nuclear in zwaar weer, eigenlijk bankroet.
€64*10⁹ schuld.
Record verlies €19*10⁹
Opruimkosten extreme berg radioactief afval verwacht
Verplichte reactor safety upgrade eist extra €50 à €100*10⁹
egeuens @Ayporos9 juni 2023 13:30
uranium wordt wel zeldzamer (en veel van wat er rest ligt in Rusland) , er wordt dus nu vooral onderzoek gedaan naar andere stoffen zoals Thorium of het herbruiken van nucleair afval. Dus een oudere model kerncentrale opzetten is niet aangeraden.
knirfie244 @egeuens9 juni 2023 15:07
Rusland staat niet eens in de top 3 (ze zijn nummer 4). Verreweg het meeste van wat er nog op te graven is, ligt in Australië.

Thoriumreactors zijn er voorlopig nog niet. Als ze al kunnen werken.

Hergebruik is wel zeer interessant, en de techniek is al gedemonstreerd in de jaren 60. Maar daarvoor moet je ook afval hebben, en persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van nucleair afval de halve wereld over transporteren. Beter zou dus zijn om een nieuwe generatie 4 reactor te bouwen, en vervolgens ook een of meerdere Fast Breeder reactors zodra die commercieel beschikbaar zijn, om je afval te verwerken.
ph4ge @knirfie2449 juni 2023 17:35
Rusland staat niet eens in de top 3 (ze zijn nummer 4). Verreweg het meeste van wat er nog op te graven is, ligt in Australië.
Het gaat niet om de uranium mijnen. Dat is het makkelijke deel, hoewel de Russische invloed daar ook veel groter is dan je suggereert (een flink deel van de uranium mijnen buiten Rusland is wel in handen van Rusland).

De afhankelijkheid van Rusland voor kernenergie gaat echter veel dieper dan het minnen van uranium. Het is de reden waarom het westen nog doodleuk handelt met de Russische bedrijven die de winst en technologie doorsluizen naar de Russische oorlogsindustrie. Waar we op olie en ga sancties kunnen leggen, kunnen we dat op kernenergie niet, hoe vaak Zelenski er om smeekt.

Rosatom alleen geeft volgens Wikipedia een marktaandeel van zo'n 50 procent van de internationale kernenergie industrie. Dat zit hem in raffinage, verrijking, afvalverwerking etc. Rusland heeft (bijna) monopolies op vele onderdelen van de supply chain. Ja, je kan ruw uranium zonder Rusland verkrijgen, maar er brandstof van maken en het afval verwerken helemaal zonder Russische betrokkenheid is zelfs ruim een jaar na de invasie zo lastig dat we er geen sancties op kunnen leggen.

Niet voor niets dat de enige nieuwe kerncentrale die in de EU gebouwd wordt sinds de Russische invasie van Oekraïne door Russen ontworpen, gebouwd, gefinancierd etc. is.
smartsys @egeuens9 juni 2023 16:59
Het hergebruiken van slijtstaven is al sinds de jaren 60 mogelijk.
Dit proces genereerd echter cesium en plutonium en die spulletjes kun je in kernwapens gebruiken.
De VS hebben in die tijd afgesproken dat kerncentrales geen materiaal geschikt voor de productie van kernwapens mogen produceren en daarmee was het ontwerp van de centrale die afval kon hergebruiken overbodig.
Het kan dus wel, het vergt alleen aanpassing van de nu gangbare ontwerpen en een beter plan over wat je met de plutonium en andere rommel doet.
naftebakje @Ayporos9 juni 2023 13:52
Micro reactors zijn fantastisch..
..slecht.
Een kleine reactor geeft meer kernafval, grotere kosten, complexere en duurdere bewaking (1 grote reactor beveilig je makkelijker dan 50 kleine), ...
Als er in kerncentrales een iets vaststaat, is dat schaalvergroting voordelig is.

Ook voor MSR reactoren, die vooralsnog enkel in theorie en in labo-opstellingen bestaan, is groter beter (of minder slecht, zo je wil). En er moeten eerst nog heel wat fundamentele problemen opgelost worden. Dan lijkt kernfusie al verder te staan, ook daar is schaalgrootte nodig om energiepositief te worden.
Verwijderd @Ayporos9 juni 2023 13:43
Als morgen de hele wereld op kernenergie zou overstappen, dan hebben we nog uranium voor 4 jaar. Het is een theoretische denkoefening, maar het geeft wel de eindigheid van de huidige kernenergie aan. Op nieuwe kerntechnologieën is het al lang wachten en die komen ws. te laat voor het klimaat.
Madshark @Verwijderd9 juni 2023 14:38
Dat is een hartnekkige broodje aap van de anti-kernenergie lobby wat gewoon niet waar is.
Er is plenty uranium te delven, en nog belangrijker, het is ook te halen in stabielere landen zoals Canada en Australië. Er is op het moment genoeg uranium om de gehele mensheid van energie te voorzien voor ongeveer 4 miljard jaar, kan ook een miljardje meer of minder zijn. Onze zon gaat minder lang mee.

De enige kern van waarheid in deze uitspraak, is het verrijking process, dat bij een plotselinge grote vraag, het aanbod wellicht niet kan matchen en dat de uranium prijs omhoog schiet. Dat heeft te maken met het proces om de grondstoffen om te zetten naar bruikbare brandstof voor de reactors.
Dat is een kostbaar process, vandaar de productiecapaciteit precies is afgestemd op de huidige vraag. Stijgt de vraag, dan moeten er extra opwerking capaciteit gebouwd worden, en dat kost ook tijd.

Een bijkomend voordeel, we kunnen ook een deel van het nucleaire militaire arsenaal opstoken, een goede manier om van kernwapens af te komen, alleen hierom zou kernenergie al gepromoot moeten worden.
Verwijderd @Madshark9 juni 2023 14:45
enCore Energy Corp. (uraniumontwikkelingsmaatschappij): "Current uranium reserves are expected to be depleted by the end of the century, and new sources of uranium are hard to find." Maar dat is dus met de huidige energiemix van globaal slechts 3%, als een groter deel van de wereld nucleair zou gaan is het veel sneller uitgeput of niet meer rendabel om te ontginnen (EROI)
Madshark @Verwijderd9 juni 2023 20:03
Dit gaat over makkelijk en goedkoop te minen erts met een zeer hoog gehalte uranium, daar zijn we, zonder nieuwe bronnen aan te spreken na +/- 90 jaar wel aardig doorheen.
Maar uranium is ook te halen uit vele andere bronnen, zelfs zeewater.
Het kost alleen meer moeite / geld, dit is vergelijkbaar met aardolie en aardgas dat ook steeds dieper gehaald moet worden.
Er zal nooit een uranium tekort zijn.
https://world-nuclear.org...es/supply-of-uranium.aspx
Verwijderd @Madshark9 juni 2023 21:45
Maar als je meer energie moet steken in de ontginning dan je er kan uit halen, dan stopt het, terwijl kerncentrales op zich nu al bijna onbetaalbaar zijn.
Verwijderd @Madshark10 juni 2023 09:41
Wat ik elders ook al gequote heb:
"At the current rate of uranium consumption with conventional reactors, the world supply of viable uranium, which is the most common nuclear fuel, will last for 80 years. Scaling consumption up to 15 TW, the viable uranium supply will last for less than 5 years. (Viable uranium is the uranium that exists in a high enough ore concentration so that extracting the ore is economically justified.)"

"Uranium is most often mined from the Earth’s crust, but it can also be extracted from seawater, which contains large quantities of uranium (3.3 ppb, or 4.6 trillion kg). Theoretically, that amount would last for 5,700 years using conventional reactors to supply 15 TW of power. (In fast breeder reactors, which extend the use of uranium by a factor of 60, the uranium could last for 300,000 years. However, Abbott argues that these reactors’ complexity and cost makes them uncompetitive.) Moreover, as uranium is extracted, the uranium concentration of seawater decreases, so that greater and greater quantities of water are needed to be processed in order to extract the same amount of uranium. Abbott calculates that the volume of seawater that would need to be processed would become economically impractical in much less than 30 years."

https://phys.org/news/201...r-power-world-energy.html
bzuidgeest
@Verwijderd9 juni 2023 14:43
uranium is niet de enige optie. En die 4 jaar bevat denk ik geen recycling van brandstof. Nu word in huidige oude rommel centrales maar een paar procent werkelijk opgemaakt. Dat kan veel beter.
Mushy @Verwijderd9 juni 2023 20:28
Op het moment dat kernenergie weer een wederopstanding zou beleven gaan die 'proven reserves' ook snel omhoog hoor. Er is op dit moment gewoon niet veel noodzaak om nieuwe mijnen te inventariseren.
MrMonkE @Verwijderd10 juni 2023 08:17
4 jaar? Waar is dat op gebaseerd? Variabelen of constanten?
Verwijderd @MrMonkE10 juni 2023 09:40
"At the current rate of uranium consumption with conventional reactors, the world supply of viable uranium, which is the most common nuclear fuel, will last for 80 years. Scaling consumption up to 15 TW, the viable uranium supply will last for less than 5 years. (Viable uranium is the uranium that exists in a high enough ore concentration so that extracting the ore is economically justified.)"

"Uranium is most often mined from the Earth’s crust, but it can also be extracted from seawater, which contains large quantities of uranium (3.3 ppb, or 4.6 trillion kg). Theoretically, that amount would last for 5,700 years using conventional reactors to supply 15 TW of power. (In fast breeder reactors, which extend the use of uranium by a factor of 60, the uranium could last for 300,000 years. However, Abbott argues that these reactors’ complexity and cost makes them uncompetitive.) Moreover, as uranium is extracted, the uranium concentration of seawater decreases, so that greater and greater quantities of water are needed to be processed in order to extract the same amount of uranium. Abbott calculates that the volume of seawater that would need to be processed would become economically impractical in much less than 30 years."

https://phys.org/news/201...r-power-world-energy.html
denkster @Ayporos9 juni 2023 17:31
Zonne-energie is nu al goedkoper dan de goedkoopste fossiele bronnen. En dat wordt alleen maar goedkoper nu er steeds meer productie is. Wet van Wright. Dit kan die ontwikkeling verder versnellen en dan hebben we steeds meer steeds goedkopere energie.
https://decorrespondent.n...5d-0d96-2bc7-1b81dae87bc8
Mushy @denkster9 juni 2023 20:26
Mensen vergeten in zo'n berekening wel altijd dat zon ook alleen levert in tijden van overvloed, nogal wiedes dat het dan goedkoop is. Je zou ook kunnen stellen dat zon vooral laagwaardige energie levert.
Het gaat om de uiteindelijke energiemix en daarin doen zon en wind vooral het makkelijke werk.
denkster @Mushy30 juni 2023 02:19
Innovatie: pas productieprocessen aan, zodat ze de energie gebruiken wanneer die overvloedig beschikbaar is.
Mushy @denkster1 juli 2023 15:50
Haha.. dat is een leuke fantasie. Zo werkt industrie niet.
denkster @Mushy13 juli 2023 16:18
Dan moet de industrie de werkwijze aanpassen. Klimaatverandering dwingt dat af.
Voorbeeld energie verbruiken wanneer beschikbaar: papierfabriek
https://www.verduurzaming...e/inspiratie/2390720.aspx
Mushy @denkster16 juli 2023 23:19
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Misschien was het toch niet zo rendabel. Industrie is gewoon véél efficienter wanneer het 24/7 kan draaien en het liefst op goedkope stroom wat je kan garanderen met kernenergie naast alle wind en zonne-energie.
RuddyMysterious @Ayporos10 juni 2023 08:37
Het is veel goedkoper om de wereld van stroom te voorzien middels nucleair
In Europa lijkt dat niet te kloppen, want álle bouwprojecten van nieuwe kernreactoren blijken veel duurder uit te vallen dan oorspronkelijk geraamd. Veel goedkoper zal het dus zeker niet zijn.
denkster @RuddyMysterious30 juni 2023 02:21
In de hele wereld is nucleair onbetaalbaar.
Ervaringen in US, UK, Arabische, Canadese, Finse en Franse projecten laten zien: extreme vertragingen en extreem hoge kosten, bij bouw, onderhoud, exploitatie en opruimen.
De belastingbetaler draait overal voor op.
https://changediscussion.com/nuclear-power-subsidies/te
Splitinfinitive @Darksteel839 juni 2023 13:35
is het uitzetten van de zonnepanelen en windmolens ook niet "weggooide" energie?

immers het paneel doet niks maar ligt er wel. gelijkend aan een kerncentrale.

ik vraag mijzelf af of een combi van wind/zon/kernenergie en waterstof generatie niet beter is dan.

het gross van je stroom via kerncentrales aangevuld door zonnepanelen en wind. die allen bij een overschot waterstof maken voor een "accu" die je bij piekmomenten weer in kunt zetten als zon/wind wegvalt en de kerncentrale niet genoeg kan leveren.
Marcel Br @Darksteel839 juni 2023 13:21
De laatste zin moet andersom :9
NiCloX @Darksteel839 juni 2023 13:59
Je kunt zonnepanelen en windmolens prima uitzetten afhankelijk van de vraag. We doen dit in Nederland alleen weinig/nooit voor zonnepanelen onder andere door de salderingsregeling en door slechte SDE+ eisen en raamcontracten. Bij zonnepanelen zou je met accu's dan zelfs nog best goed wat op kunnen slaan als je niet levert naar het net,

Je kunt zonnepanelen en windmolens alleen niet laten leveren als niet waait of als het donker is.
dit is niet juist dit word juist al op grote schaal gedaan.

[Reactie gewijzigd door NiCloX op 23 juli 2024 01:55]

netappie @ELD9 juni 2023 14:18
[...]
Dat kunnen zonnepanelen en windmolens ook niet, die leveren bij veel zon of wind onafhankelijk van de vraag. We hebben altijd een basis nodig bij geen zon en geen wind, het is prima om dit met kern energie te doen.
Je kan windmolens prima uitzetten als je echt niet meer weet wat je met de gratis energie moet.
Ook zonnepanelen kan je prima uitzetten. Veel omvormers toppen al een deel af om het vermogen stabieler te maken.
Maar je kan die energie vooral opslaan voor momenten dat er tekorten zijn. Daarnaast kost het uitzetten helemaal niets. Geen verspilde brandstofstaven, geen personeel dat duimen draait, geen extra slijtage bij het vaak op en afvoeren van de reactor en geen uitstoot van grote hoeveelheden waterdamp die de aarde zinloos opwarmen.

Kernenergie kan voor de korte termijn nog wel iets bijdragen om het stoken van kolen te voorkomen, maar op de lange termijn is het een dure oplossing met een schuld van vele duizenden jaren.
joco @netappie9 juni 2023 13:13
ha!!
dit is wel een hele aparte opmerking
ik heb net het omgekeerde probleem, mijn zonnepanelen geven stroom wanneer ik het niet direct wil of nodig heb en als ik het nodig heb doen ze niks!

Dus zonnepanelen hebben geen toekomst.
stephan02091982 @joco9 juni 2023 13:28
Dus je zou zelf kunnen inversteren in een thuisaccu. Dan kun je opnemen wanneer je wilt. 😜
Ergo er is wel toekomst hierin.

Eventueel bijladen vanaf net als stroom goedkoop is indien je te weinig zon hebt. Dan bespaar je in ieder geval daarop.
joco @stephan020919829 juni 2023 13:40
nope werkt niet
er is geen 2MWh accu voor een redelijke prijs

Ik ben mijn grootste gedeelte van mijn zonnepanelen stroom nodig in de winter...
Niet in de zomer, deze dagen zou een accu mij ongeveer gemiddeld 3.5kwh per dag zelf meer laten gebruiken van de 8kwh die ik gemiddeld per dag totaal gebruik (dus 4.5 is al direct zon)

Dat schiet niet echt op.. maar in de herfst/winter maanden verbruik ik 20kwh per dag DAN ben ik mijn zonne kwh uur nodig die ik nu op deze dagen per dag tussen 25-30kwh genereer..
stephan02091982 @joco9 juni 2023 13:52
Dan slaat het inderdaad de plank mis. Levert het onvoldoende in jouw use case. Dan kan je alleen wat goedkoper uit het.net trekken in de winter. Zal iets schelen maar of je dat eruit haalt, geen idee. Als ik het zo hoor hebt je er over nagedacht en tot die conclusie gekomen.
dillpickle @stephan020919829 juni 2023 14:45
Levert het onvoldoende in jouw use case.
Dit is nou net het probleem. De use case die @joco beschrijft, is precies het probleem van zo goed als alle huishoudens. Vrijwel iedere werkende is overdag weg, laat de auto dan niet op (want die is mee naar het werk :p) en verbruikt al helemaal niet genoeg om op dat moment minimaal 8 panelen te benutten.

In de winter daarintegen verbruiken alle wasmachines, warmteinstallaties, douche etc. te veel voor de zonnepanelen.

Hier heb je nou eenmaal een erg grote thuisaccu voor nodig, waar ook nog eens de nodige energie verloren gaat. Het lijkt me daarom juist belangrijk om te inversteren in continuïteit van energie, zoals een kerncentrale.

[Reactie gewijzigd door dillpickle op 23 juli 2024 01:55]

denkster @dillpickle9 juni 2023 18:44
De bulk van de stroom wordt verbruikt in de industrie.
Overschotten treden op op zon en feestdagen.
De industrie moet innoveren, productie aanpassen aan beschikbaarheid energie.
killercow @stephan020919829 juni 2023 15:00
Hij heeft nagedacht over ongeveer 1% van de usecases, en voor hem werkt het niet (behalve dat hij nog steeds met zijn panelen zeker 50% van het jaar *wel* eigen stroom kan gebruiken.
Voor zonneparken gaat de vlieger zoals hij hem bekijkt ook niet op. Immers, er is in de zomer meer vraag naar cooling (airco's), en we kunnen prima een heleboel industrie seizoensgebonden laten produceren als de stroom wel beschikbaar is. De alu smelterij in groningen die elke 14 minuten failliet gaat omdat ze in de winter dure stroom en gas gebruiken kan natuurlijk prima in de zomer voor bijna niets stroom afnemen en alvast hun hele parkeerterein vol halffabricaat leggen.
joco @killercow9 juni 2023 15:49
maar dat is een enorme vervelende economie voor bedrijven
daar kun je toch niet tegen plannen?
wat je wilt is gewoon een goed vast tarief over een heel jaar heen
Dat flexibele stroomprijzen met zelfs negatieve prijzen is echt een verschrikkelijk ding dat moeten we zo snel mogelijk van af zien te komen.

En het is echt niet 1% van de usecases, dit is een usecase van nagenoeg ALLE zonnepanelen niet alleen op daken van huishoudens maar ook de zonnevelden of de zonnepanelen op de daken van de bv boeren.

Nagenoeg alle nieuwe huizen die op dit moment gebouwd worden zitten direct aan dit probleem... Want ze worden gebouwd met een een warmtepomp, die gebruik je bijna niet in de zomer... maar in de winter op volle kracht, (ik heb dat zelf een beetje ook nu omdat ik verwarm met een lucht-lucht warmtepomp in de winter)
Nu met saldering is dat voor die nieuwe huizen niet zo'n probleem. want ze hebben misschien ook wel 12 tot 20 zonnepanelen liggen van 300W per stuk.. maar als saldering er af gaat is dat voor al die nieuwe huizen een echte flinke lasten verzwaring...
0 op de meter is niet meer 0 in de portemonnee

Nu snap ik eigenlijk wel dat saldering er af moet, want ja dat is een wat tricky ding..
en nee niet voor de overheid, dat vind ik totaal niet interessant. maar voor de elektriciteit opwek bedrijven..
Voor hun is het gewoon "shit". Ze moeten hele goedkope zomer stroom salderen met dure winter stroom.
Als je bv een bedrijf was die puur bv consumenten zou doen, en al die consumenten hadden zonnepanelen dan was dat bedrijf meteen failliet....
killercow @joco9 juni 2023 16:01
Wat dan? Ongeveer elk agrarisch bedrijf plant zo, en elk restaurant, en elk vakantiepark.
Het Kapitalistisch systeem zorgt er vanzelf voor dat lekker gas en stroom verbruiken in de dure maanden niet uit kan (ergo, die toko gaat elke keer failliet), en dat werkt blijkbaar al zo terwijl het gros van de kosten die dit gasvebruik met zich meebrengt onder het mom van vervuiling nog niet eens toegerekend wordt aan die vervuiler.
Datacenters die onderzoek of model-training doen kunnen ook prima achter de zon aan bewegen. Ga maar in de tijdzone met licht en zomer cpu cycles verbranden ipv in de nacht in de winter.
ph4ge @joco9 juni 2023 23:46
Waarom zou je een warmtepomp niet gebruiken in de zomer? Je hebt nog steeds warm water nodig en je kan er ook mee koelen.
joco @ph4ge10 juni 2023 16:25
Warm water voor douchen is bijna niks in verbruik tov je huis verwarmen..

En koelen met een warmtepomp van lucht-water werkt maar heel beperkt

Probleem is dat warmte opstijgt, een kouwe vloer maken heeft maar weinig zin.
Ik gebruik een airco om te verwarmen (dus lucht-lucht warmtepomp) en die kan natuurlijk ook prima koelen.
Maar tot nu toe nog niet hoeven gebruiken, kan de zon goed uit het huis houden met screens
netappie @joco9 juni 2023 14:21
Daarom bestaat nu de salderingsregeling voor particulieren die het niet jouw probleem maakt (afbouw gaat het waarschijnlijk niet redden in de nieuwe eerste kamer).

De overheid is ook bezig met het stimuleren van opslag in accu's om de dag/nacht balans te overbruggen, onder andere bij de zonneparken en windmolens zelf.

Daarnaast worden overschotten die niet binnen enkele dagen bruikbaar zijn, waarschijnlijk omgezet in waterstof. Hier is veel vraag naar vanuit de industrie (ook als vervanger voor kolen) en momenteel komt het meeste nog uit aardgas.

Dus elke kWh die je over hebt, gaat indirect ook uitstoot besparen op een andere plek.

[Reactie gewijzigd door netappie op 23 juli 2024 01:55]

joco @netappie9 juni 2023 14:44
ja in de toekomst misschien..
maar nu? als ik een dynamisch contract had gehad, had ik mijn zonnepanelen al gewoon een aantal dagen een aantal uur uit gezet en mijn airco gewoon vol aan (en die is nog niet aangeweest om te koelen dit jaar..)

puur door die idiote markt van negative stroom prijzen wat economisch gewoon nergens op slaat.
netappie @joco9 juni 2023 14:59
Zonnepanelen en een dynamisch contract zijn niet echt verenigbaar, en ook niet nuttig.
Behalve dat je buurman zonder zonnepanelen zo ook profijt kan hebben van de lage stroomprijs en jouw opbrengst voor de wasmachine, vaatwasser en andere grootverbruikers terwijl jij van de salderingsregeling profiteert.

De negatieve marktprijs is op een markt waar consumenten nooit zaten. Het is een soort verwijderingsbijdrage bij overschotten die de gemiddelde prijs van vaste contracten indirect ook drukt. En het lijkt idioot, maar met negatieve marktprijzen is het maken van groene waterstof opeens best rendabel. Zo komen we misschien van smerige kolenovens af zoals bij Tata steel.
killercow @joco9 juni 2023 15:08
Dan zou je dus voor sluiting van Borsele in de zomer kunnen zijn. Die 10GW die daar *altijd* uit komt is een negatieve invloed op de prijs. (naja goed, uitzetten heeft ook weinig zin, net als dat zonnepanelen uitzetten niets 'bespaart').
Ondanks negatieve prijzen draaien ook op die dagen er nog gas en andere centrales. Centrales die materiaal verbruiken om stroom op te wekken die daarna negatief waard is.
https://app.electricitymaps.com/zone/NL
Ook vandaag, nog steeds biomassa, gas en oliecentrales die stroom maken.
joco @killercow9 juni 2023 15:53
nee want Borsele geeft mij energie in de avond en in de nacht...
Die is stabiel, je moet natuurlijk geen stabiele stroom leverancier gaan uit zetten en dan instabiele gaan uit breiden.. dan is wel een enorm dom idee
killercow @joco9 juni 2023 16:01
Als alle andere bronnen uitvallen heb jij ondanks borsele toch echt geen stroom meer thuis.
Maargoed, laten we elkaar vooral dom noemen.
denkster @joco9 juni 2023 17:47
Dan moet je je verbruik aanpassen.
joco @denkster9 juni 2023 22:41
Hoe dan? Geef eens een tip.
Bv vandaag heb ik (met nog 1.5 uur te gaan) maar 2kwh van het net getrokken, 5kwh totaal verbruik.

Dus wat kan ik daar nog echt wat mee doen?

Ik kan er toch niet heel veel aan doen dat ik mijn huis in de winter voornamelijk met een lucht lucht warmtepomp verwarmt wat dan snel tot wel 20+kwh verbruik doet per dag?
Maar dan doen mijn panelen nagenoeg niks..
denkster @joco30 juni 2023 02:17
De individuele particulier maakt het beslissende verschil niet. Het verbruik zit vooral bij de bedrijven/industrie. Daar valt nog heel veel te besparen.
Alle wooncomplexen isoleren. Alle fabriekshallen en kantoren isoleren. Vervang Alle tl door led, is nog niet gebeurd!
Innovatie: pas productieprocessen aan, zodat ze de energie gebruiken wanneer die overvloedig beschikbaar is.
qazwsx @joco9 juni 2023 20:47
Gebruik je e-auto als batterij.
joco @qazwsx9 juni 2023 22:42
Heb ik niet, en als ik die wel had kan ik die niet bij mijn huis aansluiten. Parkeer aan de andere kant van de weg...
Alex) @netappie9 juni 2023 12:30
Het hangt bij kerncentrales heel erg af van het ontwerp: oude centrales zijn minder goed in staat om snel op te schalen, omdat deze zijn ontworpen voor een base load. Ze komen uit een tijd waarin de energievraag doorheen de dag voorspelbaar was en er geen sprake was van zon- en windparken die ineens heel veel kunnen toevoegen, of compleet wegvallen naar gelang wisselende weersomstandigheden.

De modernste ontwerpen kunnen veel sneller op- en afschakelen.

Kerncentrales hebben zeker wel een toekomst: ze zijn compact, ze leveren heel veel elektriciteit en kunnen dit 24/7 doen, er is nagenoeg geen CO2-uitstoot en de hoeveelheid afval* is zeer beperkt in vergelijking met andere manieren van elektriciteitsproductie.

* In zoverre je het afval kunt noemen - wat de één afval noemt is grondstof voor de ander.
Splitinfinitive @Alex)9 juni 2023 13:48
als aanvulling.

ooit eens opgezocht en vanuit amerikaanse bronnen/europese een mix eigenlijk.

per persoon per jaar zou een kerncentrale 40 gram "afval" genereren waarvan rond de 80% recycled kan worden. hierbij tel ik het radioactieve afval van ziekenhuizen/buizen e.d. van de centrale niet mee. dus puur de splijtstof.

1 cubieke centimeter splijtstof weegt ongeveer 20gram als we met heel nederland over zouden gaan op nuclaire centrales. 17mil * 2 = 32 mil kubieke centimeter of 32 kubieke meter aan nuclair afval waarvan 80% recycled kan worden. dit zou dus betekenen dat we ongeveer 7m2 aan materiaal per jaar moeten opslaan in een bunker/ondergrondse opslag.

qua afval lijkt mij dit best goed.

Addendum: dit is allemaal zeer amateuristisch uitgezocht en er zullen bepaalde nuances ontbreken. Tevens zal het "licht" radioactief afval veel meer zijn dan ik hier omschrijf.
Superstoned @Splitinfinitive9 juni 2023 13:56
We is inderdaad meer licht radioactief afval maar dat hoef je ook veel minder lang op te slaan (paar jaar tot een tiental jaar ofzo) dus dat is het probleem niet. De kosten van een kerncentrale, de tijd die het kost om er 1 te bouwen en de risico’s die dat oplevert (meer politiek dan praktisch) zijn meer de echte blockers. De kosten worden feitelijk weer door die tijd en onzekerheid veroorzaakt en daar staan we dan.
Splitinfinitive @Superstoned9 juni 2023 16:03
Ik vind het jammer want ik heb denk ik liever een kerncentrale in de buurt dan een kolencentrale.

Ooit eens gelezen dat je meer radioactieviteit hebt op een kolencentrale dan een kerncentrale omdat je bij een kerncentrale aan veel meer eisen moet voldoen een bij een kolencentrale. Dit kan natuurlijk ook een broodje aap verhaal zijn maar gezien wat zo’n centrale de lucht in pompt lijkt het mij best plausibel
Superstoned @Splitinfinitive12 juni 2023 18:36
Kolen komen diep uit de front en als je die verbrand komen er inderdaad radioactive stoffen vrij die gewoon samen met alle andere groep de atmosfeer ingaan. Bij een kerncentrale wordt het natuurlijk allemaal goed ingepakt. Het is waar of niet waar afhankelijk van hoe je het bekijkt. Rond een kolencentrale is dus zeker meer radioactieve troep in de lucht - maar een kerncentrale maakt meer. Die pompt het alleen niet in de lucht.
svennd @netappie9 juni 2023 12:41
Jouw conclusie staat toch haaks op wat @Skyaero verteld ... De avond piek (mensen komen thuis) is perfect te voorspellen en dus heel goed te balanceren.

Het is altijd efficiënter om stroom te maken die je nodig hebt i.p.v. stroom te moeten "bufferen". Want iedere transactie kost efficiëntie.
denkster @svennd9 juni 2023 17:52
De pieken van stroomverbruik worden tegenwoordig helemaal bepaald door de industrie. De overschotten zijn nu op zon en feestdagen.
De innovatie moet zich richten op aanpassen van productieprocessen aan het aanbod van energie.
- Aanbod voorspellen
- Verbruik plannen
- Schakelen
_Dune_ Moderator OeB @netappie9 juni 2023 13:27
Een moderne kerncentrale kan practisch net zosnel op- en afschakelen als een gascentrale. Dat kerncentrales erg traag zouden zijn, is een hartnekkig feit welke allang achterhaald is. Een moderne kenrcentrale heeft over zijn gehele leven een betere ecologischfootprint dan wind- of zonne enrgie in combinatie met accupacks.

Deze reactie somt het wel redelijk op: Alex) in 'RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales'

[Reactie gewijzigd door _Dune_ op 23 juli 2024 01:55]

mbbs1024 @_Dune_9 juni 2023 17:27
Helaas staan er hier voornamelijk oude kerncentrales, en nieuwe modernere bouw je niet even op en paar jaar, en de kost daarvan is torenhoog, en verhoogt nog eens enorm tijdens de bouw ervan, waardoor bestaande nieuwbouwprojecten gestopt worden wegens te duur en niet rendabel.
qazwsx @_Dune_9 juni 2023 20:48
Heb je hier een bron bij je beweringen?
david-v
@netappie9 juni 2023 14:38
de vele stroomslurpende EV's
Die moet je mij even uitleggen. Bij stroomslurpende EV denk ik aan zoiets als een 3000watt stofzuiger terwijl dat helemaal niet nodig is, of aan een 100watt gloeilamp die net zoveel licht geeft als een 20 watt led lamp.

Bedoel je dat een electrische auto veel stroom verbruikt in vergelijking met een huishouden? Of dat het laden ervan zoveel vermogen opneemt dat het 100x hoger is dan wat een huishouden normaal gebruikt (bij mij 11kw tijdens laden, dus een huishouden gebruikt maar 110w vermogen???)
netappie @david-v9 juni 2023 14:54
[...]


Die moet je mij even uitleggen. Bij stroomslurpende EV denk ik aan zoiets als een 3000watt stofzuiger terwijl dat helemaal niet nodig is, of aan een 100watt gloeilamp die net zoveel licht geeft als een 20 watt led lamp.

Bedoel je dat een electrische auto veel stroom verbruikt in vergelijking met een huishouden? Of dat het laden ervan zoveel vermogen opneemt dat het 100x hoger is dan wat een huishouden normaal gebruikt (bij mij 11kw tijdens laden, dus een huishouden gebruikt maar 110w vermogen???)
Een gemiddeld huishouden heeft een basislast van zo'n 200W . Vele wijken in Nederland zijn aangesloten op een gemiddeld verbruik van 1600W door 100 woningen te koppelen aan een gedeelde kabel die dan zo'n 160.000W kan leveren.
Daarbij kan een woning hoger pieken. In veel gevallen is een woning op 1x35A aangesloten. Dat betekent met 230 volt maximaal zo'n 8000W aan gelijktijdig verbruik.
Momenteel schakelen we massaal om naar inductiekoken, waarbij de kleinere platen 2x16A gebruiken om snel op temperatuur te komen en de grotere platen 3x16A nodig hebben, waardoor die 48A niet meer op de aansluiting past. Daarom gaat zo'n woning dan naar een 3 fase aansluiting van 3x25A, waarbij de inductieplaat zijn last verdeelt. Nu is die inductieplaat vaak maar heel kort op piekvermogen om de pannen op temperatuur te krijgen, maar dat betekent toch even 11.000W over de kabel.

Met warmtepompen heb je een wat lagere last in de warmere maanden, omdat deze meer warmte naar binnen pompt dan hij verbruikt. Maar als de temperatuur richting 0 gaat, dan moet er een elektrisch element aan om bij te verwarmen, gewoonweg omdat de buitenunit anders bevriest, en omdat het rendement steeds lager wordt. Het verbruik van de compressor blijft gelijk, maar je rendement daalt steeds verder. Dus die COP van 5 onder ideale omstandigheden met zacht weer (500% rendement) daalt alsmaar. Daardoor heb je extra vermogen uit een verwarmingselement nodig om dit verschil op te vangen, en dat kan zomaar 6000W of meer zijn.

Met EV's zitten we met een ander probleem. Die wil je zo snel mogelijk laden om de laadpaal vrij te kunnen geven voor de volgende klant en natuurlijk omdat uren wachten irritant is. Zelf als je deze thuis aan de stekker hangt, trekt deze met een 3 fase lader nog steeds continu 11.000W (zolang het kan naast andere apparatuur), terwijl de meeste wijken al moeite hebben met het verwerken van 3000W aan zonnepanelen opbrengt per woning. Met een 55 kWh accu , heb je het dus over 5 uur vol trekken met 11.000W en dat dan meestal niet overdag gezien de gangbare kantooruren.

De publieke laadpalen staan nog hoger met meestal zo'n 22.000W omdat daar toch een nieuwe kabel naartoe moest. Maar ook hier valt het nog wel mee, ondanks dat dit meer is dan het gemiddelde verbruik van een kleine straat. Maar met 7 EV's gelijktijdig ladende trek je dus al ongeveer de hele wijkaansluiting vol. Daarom zal je meestal maar 1 of 2 laadplekken zien in een gemiddelde straat.

Het grootste probleem zijn echter de snelladers.
De nieuwere modellen EV's kunnen zomaar 350.000W trekken, en doen dit ook wanneer dat vermogen er is om maar zo snel mogelijk door te kunnen rijden. Dat zijn dus zeker 100 huizen aan piekende zonnepanelen voor 1 voertuig.

Nu moet je je voorstellen dat heel leasend Nederland aan de EV gaat en het aantal huizen met eigen oprit onder die groep beperkt is. Je hebt het dan al snel over een miljoen voertuigen die te pas en te onpas aan het net trekken met vermogens waar het nooit voor ontworpen is. Zelfs een verouderde wasmachine piekt op 2000W, en dat zijn hele andere vermogens.

[Reactie gewijzigd door netappie op 23 juli 2024 01:55]

david-v
@netappie9 juni 2023 16:18
Ik snap je punt, maar je doet wel wat aannames of uitspraken die mi niet kloppen of in de praktijk nooit of weinig voorkomen.

De basis last is het minimum wat een huishouden verbruikt. Zodra je maar iets "extras" doet zit je al hoger. Soms is het piek belasting (inductieplaat), soms een langere periode zoals een warmtepomp.

Je geeft aan dat een warmtepomp over de 0 al snel veel meer gaat verbruiken. Dat was vroeger inderdaad zo, maar met nieuwe technieken zoals hyper inverters en hyper heating is dat al een heel ander verhaal.

Een ev met een 55kw accu zal vrijwel nooit 5 uur lang 11kw trekken. De reden is simpel, ik ken niemand die zijn auto pas als de accu 0% is gaat laden en tot 100% laad (lfp accu niet meegerekend). Mijn ervaring is dat ik in 95% van de gevallen ga lagen met een accu die nog minstens 15% capaciteit heeft.

Wat betreft de snelladers, jouw aanname van leasend Nederland strookt niet met de realiteit. Wij hebben op het werk al meer dan 35 laadpunten en die zijn vrijwel nooit allemaal bezet. Er is dus geen reden om te laden bij een snellader. Een snellader is alleen handig voor langere afstanden en die gebruik je vooral om je eind bestemming te bereiken. Dus als je met 5 minuten snelladen al voldoende hebt om thuis te komen, dan is dat genoeg en stop je de laadsessie. Een snellader is namelijk al gauw 2x duurder dan een 11kw lader, publiek of prive.

Daarnaast zie ik om me heen wat "Tweakers" die het vermogen van het laden van de auto zodanig aanpassen (met bijvoorbeeld python scripts) overdag zodat bij overproductie van de zonnepanelen niet terug geleverd wordt maar juist naar het laden van de auto accu gaat. Dus ipv laden met 11kw kan je ook lagen met 2kw of wat je op dat moment aan overproductie hebt.

Jij gaat denk ik uit van het minst positieve scenario, ik zie het iets rooskleuriger :) . Dat we de komende jaren flinke aanpassingen moeten doen aan het electriciteits netwerk, helemaal mee eens. De benzine stations die we nu overal hebben bestonden ook niet allemaal toen de massa productie van de auto begon. Toen moest je bij de "kruitvat" een Jerrycan halen bij wijze van spreken ;)

Maar bedankt voor je uitleg, nu eenmaal ik in ieder geval wat je bedoelde met slurpende EV.
netappie @david-v9 juni 2023 16:46
Dit zijn natuurlijk allemaal voorbeeldberekeningen, maar helaas te vaak wel eng dicht bij de werkelijkheid.

Nieuwbouwwijken zijn vaak al veel zwaarder aangesloten omdat de netbeheerders het huidige probleem al 10 jaar geleden voorspelden (een kabel meer of minder leggen scheelt weinig als de boel toch al open ligt.

Maar helaas mocht er van de ACM geen cent extra in rekening worden gebracht voor het preventief verzwaren van bestaande wijken zolang de last geen werkelijkheid was, dus die hebben we te danken aan de huidige situatie waarbij netbeheerders soms nee moeten verkopen.

Momenteel hebben we nog maar een relatief klein EV wagenpark in Nederland. Het zijn vooral de mensen met laadmogelijkteid op eigen terrein die ze leasen.

Maar als de massa aan leaseauto's in 4 a 5 jaar over moet, dan gaat dit nog een grote uitdaging worden. Materiaal en personeel vinden voor de netverzwaring is nu al een issue en er ontbreekt ook opslag om de pieken en dalen goed op te vangen voor dergelijk geweld.
david-v
@netappie9 juni 2023 17:14
Volgens berekeningen van de anwb heeft iets van 42% van de auto eigenaren en eigen oprit/parkeerplek. Dat zal vast wel ruim gedefinieerd zijn met gezamenlijke parkeergarages enz. Maar wat leasend Nederland betreft, van mijn werkgever mogen we alleen EVs leasen (vanaf 2025 verplicht dacht ik voor iedereen die leased) en mensen die nu al een ev hebben zijn niet allemaal mensen met een eigen oprit, er zit van alles tussen. Hoe dan ook, ik denk niet dat straks 1 miljoen EVs dagelijks aan de snellader hangen.

Dat de overheid en/of nutsbedrijven aan de slag moeten, ja, dat staat vast. Ik zou vooral ook de mbo/hbo opleidingen die hierop betrekking hebben flink stimuleren, want we zullen die mensen zeer hard nodig hebben.
netappie @david-v9 juni 2023 19:54
Hoe de ANWB aan die 42% komt is mij een raadsel. Maar als ze aparte parkeerdekken en carports meetellen die niet verbonden zijn aan de woning, dan is het al een foute berekening voor het aan eigen zonnepanelen laden van EV's. Daarnaast mogen parkeergarages alleen wat laadplekken bij de uitgang hebben wegens brandgevaar.
En wat verstaan ze onder auto eigenaar? Een leaseauto is namelijk geen bezit van de werknemer.

In de praktijk verlagen de meeste steden de parkeernorm bij nieuwbouw zelfs, dus dat op eigen terrein parkeren en laden is steeds moeilijker.

Maargoed, misschien valt het allemaal mee als de netbeheerders alle zeilen bijzetten en er genoeg mensen overdag en bij harde wind laden. We zullen het zien. Ik tank nog wel even benzine zolang het hier dringen is bij de laadpaal.
joco @netappie9 juni 2023 22:56
Ik kan mij dat ook niet voorstellen dat echt 42% van de mensen kunnen laden met hun eigen stroom (dan nog niet eens rekenen of die ook zonnepanelen zullen kunnen hebben)

1 flat gebouw trekt het al zo verschrikkelijk hard omlaag..
Bv de. Flat met 5 woonlagen met 20 woningen per laag zijn al 100 huishoudens. Als je dat plat zou slaan met huis met tuin en eigen parkeerplaats dan heb je al een mooie wijkje op zich te pakken..
denkster @netappie9 juni 2023 17:59
Ik laad mijn EV overdag als de zon schijnt via mijn gewone stopcontact. Dus max 16A.
Nog nooit een cent betaald voor de stroom voor de EV. Lever alleen iets minder terug aan Greenchoice ..
netappie @denkster9 juni 2023 19:39
Goed bezig. Ik had ook plannen om een EV te nemen, maar 1 meter laadsnoer over de stoep zou een bekeuring opleveren.
david-v
@netappie9 juni 2023 21:53
En dat is waar gemeentes toch wel iets meer mee moeten denken. Bijvoorbeeld de gemeente Dongen heeft daar al een pilot voor lopen. Dat is toch voor heel veel mensen een perfecte oplossing? Zouden meer gemeentes moeten doen!
netappie @david-v9 juni 2023 22:18
Die ken ik. Maar de gemeente hier verwijst gewoon naar die ene publieke laadpaal. Zelfs als ik die kabelgoottegel zelf zou betalen en op eigen kosten zou laten leggen, dan is dit niet toegestaan op gemeentegrond.
denkster @netappie30 juni 2023 02:22
Op welke partij stemt u voor de gemeenteraad?
Kies een partij die het laadprobleem wil oplossen!
netappie @denkster30 juni 2023 07:59
Willen en kunnen zijn natuurlijk verschillende dingen.
Op zich wil de gemeente wel, en er zijn nieuwe laadpalen gepland.
Momenteel staan er 2 laadpalen per 1000 inwoners, en daar komt er nog 1 bij in de komende jaren.

Maar zelf iets neerleggen op gemeentegrond is niet mogelijk, daar steekt de bureaucratie een stokje voor, ongeacht de partij. En natuurlijk is dat logisch, want je wilt geen stoep bezaaid met kabels en grote chaos met mensen die zelf de stoep open gaan breken.

Ik weet niet of mijn stemkeuze hierin iets gaat veranderen. De ene partij wil auto's het liefst helemaal zien verdwijnen en de andere partij heeft niks met verduurzaming. Nog een partij zegt dat iedereen het maar op eigen erf moet regelen of moet verhuizen als dat niet lukt.

Ik ga er maar van uit dat niks mag en neem een voertuig dat niet puur afhankelijk is van een stekker. Zodra ik 1 laadkabel per 10 woningen in de planning zie, wil ik het wel weer overwegen.
denkster @netappie13 juli 2023 16:21
Goed en betaalbaar OV altijd overal zou de behoefte aan auto's ook verminderen.
Kiezen voor OV is ook een zaak van goed gemeentebestuur.
netappie @denkster13 juli 2023 19:25
Goed en betaalbaar OV altijd overal zou de behoefte aan auto's ook verminderen.
Kiezen voor OV is ook een zaak van goed gemeentebestuur.
Helaas trekt de NS zich niks aan van de gemeente. Met de dienstregeling hier kom je met een baan gewoon niet onder een auto uit zolang je niet binnen fietsafstand werkt.
Er is nog wat gerommel met bussen, maar dat is echt onbruikbaar.

Feitelijk is een auto gewoon vrijheid om je te verplaatsen waar en wanneer je wilt. Die vrijheid geef ik ook niet graag op. Ongetwijfeld is er over een jaar of 10 heel veel opgelost, dus ik ga gewoon geduldig afwachten.
hansik577 @netappie9 juni 2023 12:37
Kerncentrales zijn heel flexibel. Geloof het fabeltje niet.
denkster @hansik57730 juni 2023 02:22
Ervaringen in US, UK, Arabische, Canadese, Finse en Franse projecten laten zien: extreme vertragingen en extreem hoge kosten, bij bouw, onderhoud, exploitatie en opruimen.
De belastingbetaler draait overal voor op.
https://changediscussion.com/nuclear-power-subsidies/te
supersnathan94
@netappie9 juni 2023 13:35
Euh wat?

Een kerncentrale levert 100% groene stroom. Geen schadelijke boeikasgassen die ons naar de tering helpt (de aarde overleeft het wel, maar wij waarschijnlijk niet).

Een gascentrale daarentegen … ja je kunt makkelijker regelen, maar dat is niet eens nodig.

Je kunt prima voorspellen wat de peakload gaat zijn als mensen thuiskomen en alle elektronica aan gaat.
de beoogde oplossing met accu's is nog beter om de duurzaam opgewekte energie te matchen aan de vraag van warmtepompen, inductiekookplaten en niet te vergeten de vele stroomslurpende EV's die tegenwoordig het PV vermogen van 100 huizen overtreffen bij laden.
Ten opzichte van een kerncentrale is dat gewoon niet waar. De kerncentrale levert duurzaam opgewekte energie en heeft veel minder logistieke verliezen dan gas, zon of wind energie.

Met 250ton thorium kunnen we heel nederland een jaar van energie voorzien. Een materiaal wat overal ter wereld aanwezig is en dus niet ver op transport hoeft of waar 1 land een monopolie op heeft (zoals met Olie). En dan heb je 1 ton aan afval over waar je wat mee moet ipv tientallen miljoenen tonnen aan gasvormige producten die niet goed zijn voor mens en dier en die je zomaar de lucht in tyft.

Als je denkt dat zonne energie beter is dan kernenergie moet je echt even meer gaan lezen over wat het kost in de gehele keten om een paneeltje neer te leggen, onderhouden en gebruiken.
denkster @supersnathan949 juni 2023 18:00
Thorium centrales bestaan niet.
MikeVM @netappie9 juni 2023 13:38
de nieuwe gen 3 en 4 kerncentrales zijn veel flexibeler.

maar omdat de huidige kernreactors 'traag' zijn maakt ze nog niet overbodig. een wisselende vraag heb je altijd. en daar heb je maar een aantal oplossingen voor. Gascentrales, Waterkrachtcentrales, Batterijparken of samenwerken met grootverbruikers zoals chemie en staalindustrie.

wind- en zonne-energie hebben dit probleem ook.
denkster @MikeVM9 juni 2023 18:20
De nieuwe kerncentrales types smr zijn niet leverbaar binnen 1p jaar. Te laat en peperduur
MikeVM @denkster10 juni 2023 19:11
Gelukkig kunnen de huidige nog 10-30 jaar meegaan, geen nood om nieuwe te bouwen nu.

mijn reactie was meer een counter op "Daarom hebben kerncentrales geen toekomst", er zijn zoveel manieren om kernfissie toe te passen dat dergelijke statements niet echt opgaan.
Xander2 @netappie9 juni 2023 13:48
Daarom hebben kerncentrales geen toekomst. Ze kunnen zich niet aanpassen aan de wisselende vraag en aanbod zonder gewoonweg energie en dus geld weg te gooien.
Dat geld is al weg, we kunnen er alleen voor kiezen iets met de energie van de bestaande centrales te doen.

Geen nieuwe kerncentrales, maar zeker niet vervangen door gas/kolencentrales, dat is kapitaalvernietiging en extra vervuiling, met name CO2.

Links of rechts zullen we die nucleaire afvalshit moeten regelen, dat verdwijnt niet door voortijdig kerncentrales te sluiten.
smartsys @Gwaihir9 juni 2023 14:50
Je kunt natuurlijk ook naast de kerncentrale een waterstof fabriekneerzetten.
Als je 25% van het vermogen van de kerncentrale gebruikt voor de productie van waterstof en dat proces ook nog schaalbaar maakt tussen 0 en 100% zonder ingewikkelde procedures, heb je de oplossing helemaal gevonden.
Als er te weining elektrische energie beschikbaar is, rem je de productie van waterstof. Zo kun je spelen met tussen 75 en 100% van het maximum van de kerncentrale.

Als je zo veel kerncentrales toepast met dus ook veel waterstof fabrieken, hoef je bijna niet meer te klooien. Bij veel zon en wind zet je je waterstof productie naar standje "extreem", bij geen wind of zon zet je dit uit. De baseload komt volledig uit je kerncentrales en voor nood houd je nog een paar gascentrales achter de hand om extreme vraag of nooduitval op te vangen.
denkster @smartsys9 juni 2023 18:06
Elektrolysers schakelen maakt ze totaal onrendabel. Prima uitgelegd hierboven.
smartsys @denkster12 juni 2023 12:00
Een waterstof fabriek op basis van electrolysers zie ik als pakhuis vol met hele straten parallel geschakelde "apparaten" waarbij met stroom waterstof wordt gemaakt en deze waterstof centraal wordt verzameld.

Wat ik ervan heb begrepen is dat moderne electrolysers regelbaar zijn. De meeste tussen de 5 en 100% of 15 en 100%. Helemaal afschakelen kan ook. Een electrolyser kent een warme- of een koudestart. Bij deze eerste blijft het systeem op druk en kan binnen 30 seconden tot een aantal minuten, afhankelijk van het type electrolyser, weer worden opgestart. Bij een koude start duurt dit langer, namelijk van 5 minuten tot 2 uur.

Als je je dus richt op electrolyseres met een grote regelbare range en een korte warme- en koudestart tijd, dan krijgt je een fabriek welke dus eigenlijk zeer goed geschikt is voor het afvangen van overproductie naast een kerncentrale. Je kunt snel schakelen en door meerdere electrolysers toe te passen in een waterstof fabriek is het afgenomen vermogen heel snel en nauwkeurig te doseren. Dit regelen heeft wel effect op de levensduur van de electrolyser, maar door ze niet zon/wind te laten volgen, maar juiste de traagheid van een kerncentrale regelen laten gebruiken is dit veel minder grillig en zou dit tot lagere slijtage moeten leiden.

Je kunt dus je kerncentrale op een ideaal vermogen laten draaien en de beschikbaarheid van energie op het grid vanuit die locatie sturen door ter plekke meer of minder energie te verbruiken en om te zetten in iets "nuttigs".

Om de een of andere reden wordt bij een kerncentrale heel erg naar geld gekeken. Alles moet goedkoop en flexibel etc... Bij windparken gebeurd dit nauwelijks. Dat een windmolen relatief vaak stil moet staan voor onderhoud is ook gewoon bekend, maar daar is het plots geen probleem.
Nu met electrolysers hetzelfde. Ze kunnen perfect schalen, maar als ze op 5% draaien, brengen ze te weinig op. Zo is het toch met alles. Een zonnepaneel in de schaduw doet ook bijna niets. Heel vervelend, maar die wolk kunnen we niet regelen of sturen. De wind ook niet en daar zit nou wel het grootste probleem.

We hebben wel een constante toevoer van energie nodig. Straks met tienduizenden warmtepompen die huizen warm moeten houden en elektrische auto's die geladen moeten worden zodat de volgende ochtend weer naar het werk gereden kan worden, moet er toch "iets" zijn waar we echt van op aan kunnen. Dat zijn nu tientallen kolen en gascentrales aangevuld met wind. Zon is alleen "misschien" overdag. Je kunt er dus niet op bouwen terwijl dat, naar mijn bescheiden mening, wel het meest belangrijke aspect zou moeten zijn.

Ik denk dus dat we naar een energie voorziening toe moeten waarbinnen het overgrote deel van de mix (rond de 75%) uit super betrouwbare en CO2 neutrale kernenergie komt. Dit aangevuld met snelle gascentrales (15%) en de rest wind en zon om de gaten te dichten en tot bijv. 125% te geraken.
Met export en waterstof fabrieken kun je die 25% overproductie afromen tot exact wat er op dat moment nodig is. Die gascentrales laat je uit en de kerncentrales kun je iets terugregelen als het een hele winderige en/of zonnige dag is. Op dagen met veel wolken ga je gewoon spelen met je waterstof productie.

Misschien dat bij particulieren thuis nog een thuisbatterij een oplossing kan zijn om de grilligheid van zon productie af te vlakken. Ipv bij iedere wolk een dikke dip en daarna grote piek, vlakt dit dit helemaal af. Ook pieken in de afname worden afgevlakt.

[Reactie gewijzigd door smartsys op 23 juli 2024 01:55]

Mastakilla @Gwaihir9 juni 2023 12:29
Lijkt mij een ideale use-case om "groene" waterstof mee te maken dan... Of zelfs Bitcoin te minen (hoewel dat de mining hardware waarschijnlijk best meestal kan draaien om die te kunnen terug verdienen)...

[Reactie gewijzigd door Mastakilla op 23 juli 2024 01:55]

ochhanz @Mastakilla9 juni 2023 13:32
Lijkt mij een ideaal use-case om "groene" waterstof mee te maken dan...
, even uit mijn hoofd ligt dat niet zo simpel, gezien het elektrolyse proces constant 'moet' blijven lopen (vanwege efficiëntie redenen).
Mastakilla @ochhanz9 juni 2023 13:52
Weer wat bijgeleerd, thanks :)

Misschien dan in combinatie met een accupark? :?
Bioth @ochhanz9 juni 2023 15:10
Nee een electrolyser kan redelijk flexibel moduleren, zeker even snel of sneller dan een kerncentrale. Maar qua investeringsefficientie is het waarschijnlijk niet optimaal om je electrolysers niet maximaal te benutten.
MikeVM @Mastakilla9 juni 2023 13:40
hier word zeker naar gekeken. maar de effecientie van de productie moet nog omhoog. voorlopig is het nog geen goede concurrentie voor fossiele alternatieven. er is volgens mij ook onderzoek naar kernreactors die rechstreeks waterstof aanmaken, maar volgens mij zijn daar geen plannen voor om testreactors te bouwen om dit zorgvuldig te onderzoeken.
Mastakilla @MikeVM9 juni 2023 13:52
efficientie maakt niet uit als het een "overschot" is eh... Juist daarom dat ik het vermeld...
EraYaN @Gwaihir9 juni 2023 12:35
Stoom dumpen is het equivalent van windmolens of zonnepanelen domweg uit zetten. Ja, er is minder stroom, maar er wordt (nagenoeg) niets bespaard.
Dit gebeurd dus ook veelvuldig voor windmolen en dergelijke. Dus het is verder helemaal niet zo gek dat andere centrales dat ook doen.
dmantione
@Gwaihir9 juni 2023 13:55
Kwestie bij kernenergie is dat de splijtstof niet de kosten zijn. Het is het in bedrijf houden van de centrale, met hoge afschrijving en alle extreme beveiligingsmaatregelen, wat verantwoordelijk is voor de prijs van de elektriciteit.

Het brengt daarom weinig op om op splijtstof te gaan bezuinigen. Dit is waarom een kerncentrale op volle kracht moet draaien om goedkope elektriciteit te kunnen leveren: De kosten zijn vrijwel gelijk aan een centrale die op minimale kracht draait.
batjes @dmantione9 juni 2023 14:08
Als we dezelfde maatregelen zouden toepassen op andere energiebronnen, en dat zou ik persoonlijk geen gek idee vinden. Dan is kernenergie niet zo duur meer.

We hadden 50 jaar geleden het pad naar een meer klimaat-neutralere situatie kunnen bewandelen. Bekijk alle schade die andere vormen van energieproductie veroorzaken en ga dat ook meenemen in de productieprijs.
denkster @batjes9 juni 2023 18:03
Waarom denken mensen dat 'als we 20 jaar geleden waren begonnen met kernenergie, hadden we nu minder een probleem' een argument in de discussie nu is? Of heb ik even gemist dat we terug kunnen gaan in de tijd? Want dan kunnen we misschien beter helemaal niet starten met fossiel.

En ook er nu mee beginnen zet geen zoden aan de dijk.
https://twitter.com/Jaspe...JdzK8lSEMZ6NZV3Q4N4g&s=19
batjes @denkster9 juni 2023 19:16
Omdat we ongeveer 20 jaar geleden de groene energie pas een beetje serieus gingen nemen en daar miljarden in geïnvesteerd hebben. Ruim voldoende om een hele stapel kerncentrales neer te zetten.

En dan is het gross van de groene energie... biomassa ;(

We kunnen niet terug in de tijd, maar we kunnen de ervaringen uit het verleden gebruiken voor de toekomst?

Frankrijk gaat straks lachend die klimaatdoelstellingen tegemoet komen, want die hebben decennia geleden een andere afslag genomen.

Ach ja, dan beginnen we er niet aan. We blijven toch nog tientallen jaren afhankelijk van fossiele brandstoffen. We gaan ook in de komende 10-15 jaar niet de energieproductie vergroenen. Het aandeel wind is op dit moment zo'n 5%. Dat heeft 20 jaar geduurd....

Beter ten halve gekeerd...
ph4ge @batjes9 juni 2023 23:57
Frankrijk gaat straks lachend die klimaatdoelstellingen tegemoet komen, want die hebben decennia geleden een andere afslag genomen.
Frankrijk is juist een voorbeeld wat we niet moeten volgen. De eigenaar van de kerncentrales is failliet en de Franse staat pompt er honderden miljarden in. Ze hebben geen idee waar ze het geld vandaan moeten halen om de oude centrales op te ruimen en het afval te managen. De ene centrale in aanbouw is bijna 10 jaar vertraagd en 4x over budget, terwijl de ene na de andere bestaande centrale uitvalt vanwege mankementen (paar maanden geleden stond de helft stil, nu nog steeds meer dan een derde).

Wij betalen nu 300 miljoen om Dodewaard op te ruimen, een mini centrale die al 25 jaar stil staat. Als de rekening voor Borsele komt schrikken we ons een hoedje. Maar wat Frankrijk boven het hoofd hangt wil niemand in Frankrijk aan denken. Duitsland gaat uit van 40 miljard euro voor hun kerncentrales. Engeland van 250 miljard euro voor hun kerncentrales. Frankrijk heeft meer kerncentrales dan die 2 samen, en op papier nog geen 25 miljard euro klaar staan voor de schoonmaak en het managen van de oude centrales.

Overigens is Frankrijk ook een van de weinige EU landen die z'n targets juist niet haalt.

De hele reden dat Frankrijk nog iets met kernenergie doet zijn kernwapens. Die hebben wij niet en willen wij niet.

[Reactie gewijzigd door ph4ge op 23 juli 2024 01:55]

MikeVM @denkster10 juni 2023 19:13
je kan hier wel uit leren dat je best meerdere decennia vooruit plant als het aankomt op energie. helaas is dat een zeer groot probleem in het grootste deel van het westen.
Flo @Skyaero9 juni 2023 12:20
Dat kostenplaatje ligt niet lager als de stroom prijs negatief of laag is. Dan betaald de kerncentrale operationele kosten zonder productie, of moet het betalen voor productie bij onvoldoende terug regelen. Op dat moment laadt de batterij zich op, en krijgt daar dus voor betaald bij negatieve prijzen. Om het later weer te verkopen.

Gebeurd dat elke dag? Nee
Is het per definitie zo dat kerncentrale het goedkoper dan wind/zon/batterij? Nee. Zie de inmiddels vele rapporten over wat er nodig is qua steun en garanties om kerncentrales rendabel te laten draaien. Ja zon en wind krijgen ook steun, dus niet per definitie verkeerd maar het is idyllisch om te denken dat kernenergie op de huidige elektriciteitsmarkt geen steun nodig heeft.

Ietwat platgeslagen: de veel hogere investeringen in kernenergie vs wind/zon maakt dat kernenergie veel meer uren moet draaien tegen betaling met een acceptabel tarief. Wind en zon zijn immers goedkoper qua investering en hebben dus minder lucratieve productie uren nodig. België “koopt” tijd, want een bestaande centrale verlengen is goedkoper dan een nieuwe. In dit geval dus ten koste van een grote investering van RWE

[Reactie gewijzigd door Flo op 23 juli 2024 01:55]

Caelestis @Flo9 juni 2023 12:47
Er zijn veel rapporten beschikbaar inderdaad maar de vraag is hoe accuraat deze zijn.
We hebben al in de jaren 1960 een methode volledig doorontwikkeld om nucliere afval te regenereren voor hergebruik.
Met dit proces kan het afval een steeds lagere halverings tijd doorlopen.
Uiteindelijk zal er enkel zwaar radioactief materiaal overblijven met 'letop!!!' 200jaar halverings periode ipv miljoenen jaren.
Je hoeft dus niet steeds nieuwe materiaal te maken. En geen extra opslag kosten.
Vergelijk dat maar eens met de kosten om alles wat 'groen' is te maken zoals zonnepanelen, windmolens en accu's.
https://www.youtube.com/watch?v=IzQ3gFRj0Bc&t=3s
Hier wordt het wat better uitgelegd.
De redenen waarom kernenergie weggeprijsd wordt heeft niks te maken met wat we werkelijk kunnen.

[Reactie gewijzigd door Caelestis op 23 juli 2024 01:55]

Flo @Caelestis10 juni 2023 11:34
We hebben al in de jaren 1960 een methode volledig doorontwikkeld om nucliere afval te regenereren voor hergebruik.
Okay… een volledig door ontwikkelde methode…. Die we dan al 60 jaar lang om mysterieuze redenen nergens ter wereld toepassen voor energieproductie.

Zonne-energie (met silicium cellen net zoals nu) konden we ook al in de jaren 60. Dat iets technisch kan betekend niet dat het economisch, sociaal of maatschappelijk aantrekkelijk is en dus afname vindt.

W
Er zijn veel rapporten beschikbaar inderdaad maar de vraag is hoe accuraat deze zijn.
Dat is het nogal een claim….
Caelestis @Flo10 juni 2023 15:28
Kijk de video nou maar. Er zal een hoop duidelijk worden voor je.
batjes @Skyaero9 juni 2023 14:04
Moderne kernreactors schalen net zo hard op en neer als een gascentrale dat kan. Beide hebben +/- een half uurtje nodig, want water moet warm worden en dat kost tijd.
mbbs1024 @batjes9 juni 2023 17:40
Het probleem daarbij is dat we oude kerncentrales hebben, en dat je niet zomaar even een nieuwe kan neerpoten.
Bovendien worden nieuwbouwprojecten stopgezet omdat de kosten de pan uitswingen, waardoor het niet rendabel meer is.
denkster @batjes9 juni 2023 18:08
Moderne Kerncentrales zijn niet binnen 10 jaar leverbaar. Wat het afschakelen betekent, waarom het zo lastig is, is hierboven uitvoerig duidelijk uitgelegd:

Skyaero in 'RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales'

laurxp in 'RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales'
naftebakje in 'RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales'

[Reactie gewijzigd door denkster op 23 juli 2024 01:55]

MornixRS @Skyaero9 juni 2023 14:40
Betekent dit dan ook dat als ze afregelen - wat dan relatief snel kan - er wel weer een langere periodenodig is om op te regelen? Wat gebeurt er dan als er een piekvraag optreedt nadat net is afgeregeld?
denkster @MornixRS9 juni 2023 18:23
Kerncentrale Snel regelen kan niet, lees
Skyaero in 'RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales'

laurxp in 'RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales'
naftebakje in 'RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales'
MornixRS @denkster13 juni 2023 10:53
Ja die had ik gelezen he. Daar kwam mijn vraag vandaan. Dat ze niet snel kunnen werd daar al in gezegd. Mij vraag is wat gebeurt er dan daarna. Oftewel hoe wordt voorzien in grote vraag als net is afgeregeld?
familyman @Skyaero10 juni 2023 11:52
Vind het wel apart dat het zo loopt. Accuenergie vanwege verplaatste win en zonneenergie lijkt me wenselijker in het kader van de groenste energiemix.

Dat het economisch niet uit kan, betekent dan dat de regels niet aansluiten bij de wenselijkheid, in mijn ogen.
CaptainKansloos @Skyaero10 juni 2023 16:23
Omdat kerncentrales doorgaans op nominaal vermogen draaien, regelen zij in principe niet op, alleen af. En dat kan dus vlot.

Daar hangt vanzelfsprekend wel een kostenplaatje aan, maar dat kostenplaatje zal zeker lager liggen dan bij het gebruik van accu's.
Dat kostenplaatje waar jij het over hebt komt vooral voort uit de manier waarop 'de markt' tegen energie prijzen aan kijkt. Niet als een 'kostbaar goed dat niet teveel verspilt moet worden' maar als verhandelbaar bulk goed wat bij een overschot beter gedumpt kan worden om de prijs te bewaken. Secundair is dat er een technische reden is; je moet die overtollige energie uit het systeem halen zodat er geen overspanning oid ontstaat.

Maar wat ik bij dit artikel een beetje mis is dat een accu park meestal ingezet wordt tbv van 'peakshaving'; dus een kortstondig buffer of pieken (en dalen) af te vangen. Kennelijk is het dus nog steeds goedkoper om energie te dumpen dan het op te slaan. Ergens is het natuurlijk zo krom als een hoepel dat dit model kan bestaan.

Daarbij komt dat een accu park aan het oplossen van een lokaal / regionaal capaciteits probleem kan bijdragen, afhankelijk van _waar_ je hem in het netwerk opneemt. Een kerncentrale kan dit eigenlijk_per definitie_ niet, want is alleen interessant om op grote schaal en centraal op te wekken (je zet kostentechnisch liever 1x een 2000MW centrale neer dan 10x 200MW). Nog even los van het 'vergroenen' van de totale energie mix is netcapaciteit in m.n NL (ook in BE?) regionaal een probleem; niet zozeer de totale hoeveelheid beschikbare energie. Dus mij lijkt het een beetje appels met peren vergelijken; beide 'oplossingen' dienen een ander doel.

edit: aanvulling

[Reactie gewijzigd door CaptainKansloos op 23 juli 2024 01:55]

Umbrah @Christiaan6769 juni 2023 12:46
Een kerncentrale heeft eigenlijk twee helften: de kernreactie die warmte opwerkt, en het gebruik van die warmte in een turbine. Die reactie starten of stoppen is inderdaad enorm traag. Maar de turbine bij- of afschakelen is vrij eenvoudig. In plaats van dat je de reactie onder controle houd door aan de "vieze" kant een warmtewisselaar die stoom opwerkt aan te sluiten (= koeling door stoom en beweging), laat je de warmte op een andere manier vervliegen (= niet functionele koeling).

Wat dat betreft schakelt een kerncentrale best wel snel bij. Zeker op de schaal van het gehele elektriciteitsnet is een ding als 'transient response' niet zo'n issue puur door de enorme schaal. Ze zijn een ideale baseload omdat ze gewoon altijd werk zijn (dit is ook waarbij die kerncentrale die bezet is door Rusland zo'n probleem is: dat ding genereert al tijden geen nuttige elektra meer maar omdat hij toch nog warm is moeten ze blijven koelen), en daarbij de elektra "slechts" als een soort koeling gebruiken (stoomturbine waarbij je effectief warmte in kinetische energie omzet).

Puur omwille van "brandstof" is een gas of kolencentrale wat dat betreft een stuk lastiger. De warmte aan- uitzetten heeft veel meer 'nut' (en is ook nodig eigenlijk), boven het enkel af- of aanschakelen van een stoomturbine. Daardoor is dat juist een baseload.

Een accu of andere opslag kan eigenlijk twee dingen: transient respons opvangen (= het net de kans geven om bij- of af te schalen), of "tijdgebonden" levering op niveau baseload brengen.

Ik vindt computerhardware zo'n mooi voorbeeld van een kleine representatie van het elektra net. Onze computers kunnen een accu hebben (en het is dan vaak een laptop), die je slechts af en toe van "invoer" voorziet (stopcontact, equivalent: windmolen). Doordat je de accu sneller kan laden dan dat je de energie gebruikt, blijf je netto boven de 0%. Tegelijkertijd hebben we hardware die tegenwoordig als het niks doet, erg zuinig is: een straalkachel als een 13900K + dikke RTX4090 kan als ze niks te doen hebben zo laag gaan als 5W per "chip" (de zaken eromheen verbruiken bij wijze van spreken meer). Zodra ze echter aan het werk kunnen worden gezet kan de een vrij snel naar 280-300W schalen, en de ander kan zelfs 400W aantikken. Een PC heeft daarom een heel mooie architectuur van een transport, en distributie net. Je moet het 12V systeem van een PC zien als een "TenneT", transportnet, en het elektra systeem op je PCB als een soort van Stedin/Liander/Enexis. De chips verbruiken immers geen 12V, maar eerder 0,8-1,2V. Op je GPU zit dus een HS-station wat van die 12V een mooie keten aan spanningen maakt, met dichter bij de chip zelf nog wat filters/eindfases die allemaal bij de VRM horen.

Op het moment dat je chip van "niks te doen" naar "furmark + prime95" gaat, zal de verbruiker ineens zó veel belasting erbij krijgen (transient response) dat er erg snel in de keten gereageerd moet worden. Immers, V moet hetzelfde blijven, A moet omhoog en samen moet V*A=P het aantal Watt omhoog gaan. Het effect is echter doorgaans dat zodra A omhoog gaat, V omlaag gaat omdat bijschakelen niet snel kan.

In je distributienet van je PC zitten dan ook op meerdere plekken stukjes "opslag". Condensatoren. Die kunnen heel snel meer energie leveren om de zaak stabiel te houden voor een korte tijd, terwijl de krachtbron bijschakeld. En als die hele bende in een laptop zit die slechts af en toe aan de muur hangt, heb je daar achter ook nog een accu om het gat dat je géén aansluiting hebt aan een baseload te dichten (sterker nog: die accu speelt bij moderne laptops ook een rol omdat het mogelijke verbruik hoger is dan de power brick op momenten).

Dat is ook het nut van accu's in het energienet. Als je niet permanent aan een stopcontact hangt of wil hangen (omdat je stopcontact er voor zorgt dat je longen zwart worden, of van nylon kousdraad is voorzien wat nu 40 jaar later vrij snel smelt en enkel dankzij je asbest muren nog veilig is), zoals bij het elektra net een kerncentrale, gascentrale, of kolencentrale (waarvan we allemaal wel snappen dat het niet een eindsituatie is), en je enige alternatieven omdat je nog geen ZPM hebt uitgevonden feitelijk een accu is die aan zon/wind en andere af-en-toe bronnen die geografisch afhankelijk zijn (weinig bergwater reservoirs hier), dan zal je dus de laptop methode moeten volgen. Een accu.

Maar ik denk nog steeds dat een accu "aan de bron" voor baseload niet de enige oplossing is. De 10>24kV upgrades die we in het MS-net zien zijn "goed", maar je kunt niet altijd meer kabel erbij leggen. We moeten ook onze distributienetten in steden van een "VRM" voorzien. Thuis, en buurtaccu's.
batjes @Umbrah9 juni 2023 14:15
Het energienet gebruikt veelal de generators van de energiecentrales als een soort condensatoren. Accu's in het energienet helpen vooral om de standby-tijd van vervuilende energiecentrales op te schroeven.
Polshoogte @Christiaan6769 juni 2023 12:02
Traag is in de orde van (meen ik) een half uur terwijl gascentrales in enkele minuten kunnen schakelen. Dat kerncentrales (liever niet) op lager pitje draaien is omdat het zonde is van de splijtstof om niet op vol vermogen elektriciteit op te wekken, dan is gas makkelijker om in de voorraad te houden als er minder vraag is.
Fly666 @Polshoogte9 juni 2023 12:32
Uit een gesprek met mensen in een gas centrale:
Van volledige stilstand opstarten, koste een 4 uur. Na zware investering, en permanent op staan (gasbranders laten branden, ipv enkel waakvlam om water voorverwarmd houden) zonder elektriciteitsproductie, kan men nu na 45 minuten elektriciteit produceren... Dit versneld kunnen opzetten, verspild wel elke dag meer gas, dan een kleine stad gebruikt...
Darksteel83 @Fly6669 juni 2023 12:50
Als de andere keus is dat de stroom uitvalt is dit alsnog een goede investering om een centrale zo te maken dat hij sneller kan opstarten. In de toekomst zou het nog kunnen verbeteren met elektrisch verwarmen van het water omdat je dan heel vaak stroom over hebt.
field33P @Polshoogte9 juni 2023 12:13
En omdat het overgrote deel van de kosten van een kerncentrale vaste kosten zijn: het verschil tussen voluit draaien en standby staan is qua variabele kosten ontzettend klein terwijl door de vaste kosten opeens de prijs per kilowattuur explodeert. Dus is het beter om 90% van je elektriciteitsbehoefte uit kernenergie te trekken en de rest uit een variabel deel.

Al zijn er ook landen die aan load following doen met hun kerncentrales (blijkbaar Zweden en Frankrijk), dus het kan wel. En met kleine modulaire reactoren (SMR's) is het ook economisch mogelijk.
denkster @field33P9 juni 2023 18:12
SMR's zijn niet te koop.
AuteurYannickSpinner Redacteur @Christiaan6769 juni 2023 12:04
Relatief gezien zijn kerncentrales inderdaad trager dan bijvoorbeeld gas- of kolencentrales. Die laatste twee vullen de gaten van kern- en groene stroom op. Nikkei zegt dat het grofweg een uur duurt voordat output aangepast is.
langestefan @YannickSpinner9 juni 2023 12:12
Volgens dit onderzoek:
The minimum requirements for the manoeuvrability capabilities of the modern reactors are defined by the utilities requirements that are based on the requirements of the grid operators. For example, according to the current version of the European Utilities Requirements (EUR) the NPP must at least be capable of daily load cycling operation between 50% and 100% of its rated power Pr, with a rate of change of electric output of 3-5% of Pr per minute.
Dat is een stuk minder flexibel dan gas, welke tot zo'n 30% per minuut kan regelen. Daarnaast is het economisch ook niet interessant om kerncentrales op deze manier in te zetten, gezien de hoge kosten van op- en afregelen volgens dit onderzoek (zie tabel 3).

[Reactie gewijzigd door langestefan op 23 juli 2024 01:55]

laurxp @YannickSpinner9 juni 2023 12:38
Dat is in het beste geval. Een kerncentrale hoog-laag-hoog schalen is vooral beperkt door reactor poisoning, en dat tel je eerder in dagen.
denkster @YannickSpinner9 juni 2023 18:24
Skyaero in 'RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales'

laurxp in 'RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales'
naftebakje in 'RWE trekt stekker uit Vlaams 800MWh-accupark vanwege openblijven kerncentrales'
Hatsjoe @Christiaan6769 juni 2023 11:59
Wellicht is het opstarten van een centrale inderdaad erg langzaam, maar het lijkt mij dat je relatief snel kunt schakelen of de stoom door de turbines gaat, of dat de stoom rechtstreeks door de schoorsteen gaat. Wellicht denk ik te simpel, maar ik vermoed dat ze dat bedoelen.
Luuk1983 @Hatsjoe9 juni 2023 12:02
Ik kan mij daarnaast voorstellen dat de reactie met control rods (of wat ze tegenwoordig ook gebruiken) heel snel bij te sturen is. Een kolencentrale zet je niet even lager, tenzij je vuur gaat blussen. Maar dan kan je weer niet snel opschalen als alles nat is :P Gas is weer wel heel snel of en af te schalen.

[Reactie gewijzigd door Luuk1983 op 23 juli 2024 01:55]

Heidistein @Luuk19839 juni 2023 12:33
Ik weet niet zo goed hoe snel een kernreactie op- en afschaalt, maar een kolencentrale is makkelijker dan je denkt.
Het is niet meer zo dat er mensen met een schep brokken steenkool in de oven scheppen, maar de kolen worden vergruisd, en in de oven geblazen, met de ideale brandstof/zuurstof mix. Het gruis fikt direct op. Zodra je minder aanvoert gaat de verbranding vrij snel minder worden...
Hatsjoe @Heidistein9 juni 2023 12:48
Maar is het niet zo dat je heel geleidelijk aan moet af en opschalen? Ik heb begrepen dat wanneer je te snel op of afschaalt, de oven dit niet zo leuk vindt door de snelle uitzet en krimping van materialen. Dus het is niet een kwestie van binnen enkele minuten 50% minder brandstof aanvoeren want dan zou de temperatuur in de oven erg snel zakken. Bij een kerncentrale maakt dit niet uit, zelfs als de kern nog op volle toeren draait maar je 100% van de stoom afvoert en niet gebruikt voor de turbines.
batjes @Heidistein9 juni 2023 14:19
Oude pre 00 kerncentrales uren tot dagen.
Iets modernere nogal wat uren.
De nieuwste halen half uur - uur.

[Reactie gewijzigd door batjes op 23 juli 2024 01:55]

ph4ge @batjes9 juni 2023 17:47
Het is goed te weten dat de nieuwste kerncentrale van Europe, OL3, een enorme batterij op het terrein heeft voor load following. Misschien kan een moderne kerncentrale technisch tot op zekere hoogte de vraag volgen, maar het is en blijft erg oneconomisch en onpraktisch. Kernenergie is de duurste energievorm die we kennen, als je het minder dan maximaal laat draaien wordt het snel nog duurder per eenheid.

[Reactie gewijzigd door ph4ge op 23 juli 2024 01:55]

batjes @ph4ge9 juni 2023 19:12
Hoeft ook niet, kernenergie is IMO vooral bedoelt voor een baseload en die is vrij stabiel en redelijk goed te voorspellen.

Nu verbranden we behoorlijk wat dagen van het jaar fossiele brandstoffen om die baseload te voorzien.

Kernenergie is niet zo duur, valt redelijk mee. We krijgen alleen zo'n beetje alle (maatschappelijke) kosten direct in de prijs meeberekend. De enorme kosten van vervuiling door gas en kolen zit niet in de energieprijs verwerkt.
ph4ge @batjes9 juni 2023 19:59
Hoeft ook niet, kernenergie is IMO vooral bedoelt voor een baseload en die is vrij stabiel en redelijk goed te voorspellen.
Er is ooit eens een slimme marketing man geweest die heeft bedacht om inflexibele energie bronnen dezelfde naam te geven als basislast, maar er is geen enkel inherente reden waarom je baseload energy zou moeten gebruiken voor baseload vraag. Energy is energie ongeacht hoe het opgewekt wordt en het is simpelweg veel duurder als je het met kernsplitsing opwekt.
Nu verbranden we behoorlijk wat dagen van het jaar fossiele brandstoffen om die baseload te voorzien.
Het heeft geen zin om naar 'nu' te kijken. Een kerncentrale duurt zo 15 jaar om te bouwen en moet vervolgens minimaal 40 jaar draaien om break even te zijn. Je moet dus kijken naar het grid van de toekomst. Volgens onderzoek van de Nederlandse overheid kan een kerncentrale in 2030 al in bijna 40 procent van de tijd zn energie niet kwijt omdat alles al renewable is, en dat percentage loopt rap op daarna.

Ook is het niet zo dat relatief veel basislast nog fossiel is. In tegendeel, het is juist veel moeilijker om flexibele centrales (peakers) fossielvrij te maken.
Kernenergie is niet zo duur, valt redelijk mee.
Het heeft echt geen zin om dit nu nog te ontkennen.
We krijgen alleen zo'n beetje alle (maatschappelijke) kosten direct in de prijs meeberekend. De enorme kosten van vervuiling door gas en kolen zit niet in de energieprijs verwerkt.
Dit is helemaal niet waar. Zo kunnen kerncentrales niet verzekerd worden en draagt de samenleving die risico's zonder dat er een verzekeringspremie in de prijs zit. Ook draagt de samenleving grotendeels de kosten van ontmanteling, waar Nederland een paar weken geleden weer aan herhinnerd werd. Om nog maar te zwijgen over dat de samenleving over duizenden jaren nog steeds kosten maakt om het afval te managen.

En dan hebben we het nog niet eens over de enorme hoeveelheid subsidie die ongemerkt naar kernenergie gaat, veel meer dan naar duurzame energie (maar niet zoveel als fossiel).
bbc @Christiaan6769 juni 2023 12:16
[...]


Dit verbaast mij, heb altijd begrepen dat kerncentrale traag zijn. En vooral goed zijn in het voorzien in de base load. Maar dat we daarnaast bijvoorbeeld gas centrales nodig hebben omdat die snel kunnen reageren op wisselende net belasting.
Ja, maar hoe hoger de base load, hoe minder je nood zal hebben om pieken op te vangen. In België werd een dikke 40% verzekerd door kerncentrales en zo een 20% door hernieuwbare energie, opgevuld met andere dingen zoals gascentrales en zelfs een paar straalmotoren.

Als je de kerncentrales houdt kan je sneller schakelen met andere energievormen. Zonnepanelen kunnen in bepaalde regio's niet meer terugleveren aan het net. Neem die kerncentrales weg, en die zonnepanelen gaan wel kunnen blijven leveren, maar dan zal de load veel meer gaan schommelen, waardoor zo een park nuttig is.
laurxp @bbc9 juni 2023 12:40
Het nadeel daarvan is dat je dus bij lage energievraag goedkope hernieuwbare energie uit gaat zetten om dure kerncentrales te draaien. Hierdoor maak je elektriciteit duurder dan nodig is.
bbc @laurxp9 juni 2023 12:51
Hier zitten toch een aantal denkfoutjes in.

Indien er hernieuwbare energie in overvloed is, dan wordt deze duur voor de uitbaters in die zin dat ze gaan moeten betalen opdat iemand het zou afnemen, of dit nu een particulier is, dan wel naar het buitenland sturen. Afschakelen is dan zelfs goedkoper.

De investering voor een traditionele kerncentrale is vrij hoog. Die in België zijn al lang afgeschreven en produceren veel goedkoper dan hernieuwbare energie.

Je maakt de elektriciteit niet duurder. De prijs die betaald wordt is helaas de prijs van de duurste producent. Het probleem na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne was eigenlijk de prijs van het gas. Alle elektriciteit die geproduceerd werd, hebben ze verkocht aan de prijs voor de productie via de gascentrale.
al76 @bbc9 juni 2023 12:40
Je hebt 0 controle over zon en wind, waardoor je in andere valkuilen als accu's gaat trappen om het te compenseren.

De waarheid is, zon en wind zijn 19e eeuwse technieken waar we bewust van af zijn gestapt vanwege de te vele nadelen.

En het artikel legt een zeer pijnlijk punt bloot,waar niet genoeg nadruk op ligt in mijn ogen, zon en wind zijn zonder subsidie onbetaalbaar. Misschien alleen de levering zelf kan zonder subsidie, maar! Als je over de extra kosten de netwerk capaciteit vergroten, vaste gesubsidieerde prijs!! Achtervang etc dan snap je waarom arme mensen hun rekening niet meer kunnen betalen en rijke linkse mensen hun leeg aan t roven zijn met hun kruistochten tegen het kapitaal

[Reactie gewijzigd door al76 op 23 juli 2024 01:55]

Jeroenneman @al769 juni 2023 13:20
Zelden zoveel onzin in een bericht gelezen.

Wind en zon kunnen juist de laatste jaren prima zonder subsidie, en steeds meer commerciële bedrijven zien het nut in van hernieuwbare energiebronnen.

Het hele geneuzel over arme en rijke linkse mensen op kruistochten past beter op Dumpert of een ander rioolputje.
batjes @al769 juni 2023 14:29
Zon en wind kunnen helpen om de individuele load gewoon te verminderen. Zodat huizen b.v. met dit huidige weer zoals vandaag, zelfvoorzienend kunnen zijn en geen load geven op het net.

Zonnenergie is zo'n beetje de meest schone bron van energieproductie, maar zodra je opslag gaat toevoegen, is het al minder schoon dan kernenergie en kan je in de praktijk net zo goed een gascentrale neerzetten.

Wind kan met goede plaatsing en overcompensatie goed werken als baseload, maar dan moet je in de praktijk zo'n 5 keer zo veel windmolens neerzetten dan je eigenlijk nodig hebt om de zekerheid van een baseload te houden.

Een windmolen op land kost om te bouwen al meer beton, metalen en zeldzame grondstoffen per opgewekte KWH dan een kerncentrale. Niet zo heel veel, 10% oid laatste keer dat ik het uitzocht. Windmolens op zee kosten een stuk meer om te bouwen (maar leveren weer meer op) en kwam op 20-25% meer grondstoffen per kwh.

Kernenergie is de meest klimaatneutrale oplossing, maar het is niet heel slim om op 1 enkele energiebron in te zetten. (wij struikelden keihard over gas, Duitsland nog harder en Frankrijk over kernenergie). Windmolens, zonnepanelen en opslag heeft toch mijn voorkeur over gas, kolen en olie. Om dat naast kernenergie te hebben.
denkster @al769 juni 2023 18:28
Zon en wind zijn zonder subsidie nu al verreweg de goedkoopste.
Zonne-energie is nu al goedkoper dan de goedkoopste fossiele bronnen. En dat wordt alleen maar goedkoper nu er steeds meer productie is. Wet van Wright. Dit kan die ontwikkeling verder versnellen en dan hebben we steeds meer steeds goedkopere energie.
https://decorrespondent.n...5d-0d96-2bc7-1b81dae87bc8
LurkZ @bbc9 juni 2023 12:50
Dat op en afschalen is redelijk voorspelbaar.
Een goed rekenmodel gebruikt historische gegevens zoals vraag op een bepaald tijdstip bij een bepaalde temperatuur, etc.
Kerncentrales zijn het goedkoopst als ze met volle load draaien.
Hitte dumpen is verspilling. Beter is een kerncentrale waarvan de max output gelijk is aan de minimale vraag.

Dat vul je dan aan met groene stroom.
Het restje doe je met centrales die snel op en af schalen.
Met goede rekenmodellen heb je zelden een onder of overcapaciteit.

Meer inzetten op kernenergie is ook een optie.
Veel minder/geen kolen en gascentrales.
De kerncentrale heeft voldoende capaciteit om aan de piekvraag te voldoen.
In de daluren gaat de rest capaciteit naar waterstof.
bbc @LurkZ9 juni 2023 12:55
Dat op en afschalen is redelijk voorspelbaar.
Een goed rekenmodel gebruikt historische gegevens zoals vraag op een bepaald tijdstip bij een bepaalde temperatuur, etc.
Inderdaad en dat is ook hoe er nu gewerkt wordt.
https://www.iso-ne.com/pa.../faq/da-market-commitment

De prijzen worden één dag op voorhand bepaald. Met een dynamisch contract en een slimme meter kan je je verbruik optimaliseren, in combinatie met een thuisbatterij (of wijk batterij). Het net zal zo evolueren dat er minder en minder pieken gaan zijn.
Warpozio @bbc9 juni 2023 16:03
De straalmotoren zijn enkel een allerlaatste reddingsmiddel.

https://www.tijd.be/onder...teitstekort/10343918.html
PrivatePerson @Christiaan6769 juni 2023 12:09
Ik snap je opmerking. Een gascentrale kan in principe ook sneller op- en afregelen en de er is een meer lineaire relatie tussen de hoeveelheid brandstof die je erin stop en de elektriciteit die je eruit haalt. Verder heeft een gascentrale relatief hoge variabele kosten en relatief lage vaste kosten, waardoor de kosten redelijk makkelijk goed te maken zijn in een aantal korte perioden met hoge elektriciteitsprijzen.

Op zich kan je technisch de elektriciteit die je uit een kerncentrale haalt vrij goed op en afregelen maar financieel is dit minder aantrekkelijk. De variabele kosten zijn heel laag en de vaste kosten zijn heel hoog. Een kerncentrale is alleen rendabel te maken met een hele hoge bedrijfstijd (meer dan 80%).

Dat wordt weer anders als de centrale al economisch is afgeschreven, dan levert elk moment met prijzen hoger dan de variabele kosten in principe geld op.
denkster @PrivatePerson9 juni 2023 18:29
100% demand-supply matching door aanpassen v aanbod is onvoldoende.
Demand aanpassen aan natuurlijke cycli die supply beperken.
Eb-vloed
Dag-nacht
Maan op-af
Seizoenen
Groei-verval
Innovatie: besparen + aanpassen verbruik aan beschikbaarheid.
Argantonis @Christiaan6769 juni 2023 12:07
Dat was vroeger ook zo, maar ze hebben flink wat ontwikkelingen doorgemaakt.
al76 @Christiaan6769 juni 2023 12:34
Een uur klopt ook niet, het is eerder tussen een kwartier en een half uur
dee2me @Christiaan6769 juni 2023 14:30
Frankrijk heeft decennia op kernenergie en waterkracht gedraaid. Kerndeel >90%.
Was de ideale combinatie waar enkel tijdens droogte meer inspanning nodig was.
Waarom blijft iedereen in deze draad die misinformatie verkondigen.
Een kerncentrale kan regelen indien de uitbater investeert in de juiste technologie en de logistiek opzet met roterende centrales.
Frankrijk doet het.
V3g3ta @dee2me9 juni 2023 14:39
Omdat men in die groene onzin trapt en kernenergie een slechte naam heeft gekregen door onder andere misinformatie door het kabinet.
denkster @dee2me9 juni 2023 18:30
Paar feitjes over #kernenergie in de praktijk 1-5-2023
#EDF #nuclear in zwaar weer, eigenlijk bankroet.
€64*10⁹ schuld.
Record verlies €19*10⁹
Opruimkosten extreme berg radioactief afval verwacht
Verplichte reactor safety upgrade eist extra €50 à €100*10⁹
akooijman @Christiaan67610 juni 2023 11:18
"... in combinatie met nog dynamischere output van gas- en kolencentrales ..." staat er dan ook.

Maar als de stroomprijs met enige regelmaat negatief is kun je toch wel wat (terug)verdienen met een accu.
MadX46 9 juni 2023 12:21
Dat is dus het probleem met duurzame energie obv zon en wind, je hebt backup nodig. Met accus '(o.a.) kan dat technisch (hoewel nog lang niet op de schaal die nodig is). Het economische plaatje is echter heel anders. Ik vraag mij af of dat ooit commercieel kan. Ik snap niet hoe dat zou moeten werken, al helemaal niet als we meer en meer afhankelijk worden van onbetrouwbare energie.
laurxp @MadX469 juni 2023 12:44
In sommige landen doen ze dit al jaren. Dus ja, het is inderdaad mogelijk.
langestefan @MadX469 juni 2023 12:37
Daarom gaat er in de toekomst ook veel waterstof gebruikt worden als tijdelijke energiedrager. Een interessante locatie is bijvoorbeeld dichtbij het windmolenpark op de Noordzee.
MadX46 @langestefan9 juni 2023 15:34
Maar hoe werkt het dan... financieel gesproken. Ik zie een paar scenario’s:
1) De waterstoffabriek koopt altijd tegen een vast marktconforme prijs (de prijs als er geen overschotten zijn) in, zeg 5ct per kWh.
Voor de windparken is dit geweldig want zij hebben gegarandeerd rendement. Voor de waterstoffabriek denk ik niet want de waterstof wordt wel erg duur als je ook nog rekening moet houden met de verliezen.

2) De waterstoffabriek koopt alleen het overschot tegen veel lagere, wellicht zelfs negatieve prijs.
Voor de windparken is dit niet fijn voor het rendement en naarmate er meer duurzame energie komt, gaat het vaker voorkomen dat de opgewekte energie weinig tot niets opbrengt. Voor de waterstoffabriek is het ook niet geweldig want een fabriek moet draaien om economisch rendabel te zijn.

3) De waterstoffabriek koopt altijd tegen een veel lagere maar niet negatieve prijs.
Voor de windparken is dit niet fijn want dit gaat ten koste van rendement. Kan dit uit?. Voor de waterstoffabriek is dit goed.

En dit is nog maar aan de opslag kant. We hebben ook een fabriek nodig om van de waterstof weer elektriciteit te maken. Deze fabriek draait ook niet altijd en zal dus ook niet rendabel kunnen draaien. Naarmate er meer zon en wind komt zal dit alleen maar erger worden.

Ik zie alleen maar rendement problemen optreden die alleen met eeuwigdurende subsidies op zijn te lossen.

Misschien zie ik het verkeerd. Help.

[Reactie gewijzigd door MadX46 op 23 juli 2024 01:55]

FONfanatic @MadX469 juni 2023 12:32
Het zal semi-commercieel gebeuren op een gestuurde markt. Bedrijven zullen mogen inschrijven op openbare aanbestedingen. Want ik verwacht dat de EU ministers gaan beseffen dat je de energietransitie niet aan de vrije markt kunt overlaten.
psdata 9 juni 2023 12:18
leuk en dan lees je hier dat eneco juist begint in Belgie met een accu park :) en niet in nederland.
https://www.trouw.nl/duur...3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[Reactie gewijzigd door psdata op 23 juli 2024 01:55]

FONfanatic @psdata9 juni 2023 12:41
Dilsen-Stokkem ligt in het Vlaams Gewest, terwijl Eneco wil gaan bouwen in Wallonië. Nu is het energiebeleid een deels federale bevoegdheid, maar de ruimtelijke ordening een provinciale, dus van de Belgische provincie Limburg, gelegen in Vlaanderen. Kortom, in de analyse van dit artikel is overgeslagen te kijken naar de communautaire/beleidsmatige bevoegdhedenverdeling. Grote kans dat ook RWE het nu in Wallonië gaat proberen. Daar is de bouwgrond goedkoper, en staan die dichtbijzijnde kerncentrales: in Tihange in de Waalse provincie Luik langs de regenrivier de Maas.

@YannickSpinner De Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir, is in tegenstelling tot haar federale beleidspartner Tinne Van der Straeten, tegenstander van de kernuitstap die bij haar aantreden al in gang was gezet: zowel in Doel als in Tihange zou men geleidelijk aan de zwaar verouderde maar gerevitaliseerde reactoren af gaan schakelen. In te denken valt dat RWE in het besluit de accucentrale toch niet te gaan bouwen, verdisconteerde dat de aversie van de grootste Vlaamse partijen N-VA en Vlaams Belang tegen de energietransitie terwijl die partijen liever nieuwe kerncentrales gebouwd willen zien, niet zal afnemen. Een accucentrale die dient om fluctuaties op te vangen vanwege variabele opbrengst van energie-opwekking met duurzame bronnen is even omstreden op Vlaams niveau als een te bouwen niet-duurzame gascentrale in Vilvoorde.

Ik vraag me hardop af of Vlaanderen aldus niet aan kennisvernietiging aan het doen is. Een accu-opslag implementeren is een innovatief project waarvan er nog vele gaan volgen.

[Wijzigingen: correctie t.a.v. bevoegdhedenverdeling Belgische overheden. Aanvulling m.b.t. de communautaire gevoeligheden en de visies op het energiebeleid.]

[Reactie gewijzigd door FONfanatic op 23 juli 2024 01:55]

The Zep Man
9 juni 2023 12:02
Vandeweerd uit daarnaast kritiek op de Belgische federale overheid: "Het bedrijf moest een hele lange periode bijsturen en afwachten. Als men op hoger niveau sneller beslist, is het makkelijker voor bedrijven om te investeren en naar de toekomst te kijken."
Ondernemen is risico's nemen. RWE kan prima elders (ook buiten België) een accupark aanleggen. Plek zat waar dat soort zaken de komende jaren gewenst zijn.
field33P @The Zep Man9 juni 2023 12:19
De politiek heeft ook wel een verantwoordelijkheid in deze door niet besluiten tot het laatste moment uit te stellen, regelmatig te draaien en onverstandige besluiten toch door te zetten voor het eigen ego (iets met Van der Straeten en de kernuitstap die op het laatste moment teruggedraaid werd).

Heel erg mooi democratisch principe dat er altijd de mogelijkheid is om beleid te wijzigen, maar wil je dat er grote werken met lange terugverdientijd en groot maatschappelijk belang van de grond komen dan moet de politiek terughoudend zijn met het gebruik van die mogelijkheden - anders krijg je alleen maar kortzichtige projecten met korte terugverdientijd.
The Zep Man
@field33P9 juni 2023 13:00
De politiek heeft ook wel een verantwoordelijkheid in deze door niet besluiten tot het laatste moment uit te stellen, regelmatig te draaien en onverstandige besluiten toch door te zetten voor het eigen ego (iets met Van der Straeten en de kernuitstap die op het laatste moment teruggedraaid werd).
Dat is een verantwoordelijkheid naar de burger, niet naar (buitenlandse) organisaties.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 01:55]

Andros
@The Zep Man9 juni 2023 12:17
Wellicht hebben ze die in Duitsland harder nodig nadat hun groene energietransitie helemaal gefaald is.
!null @Andros9 juni 2023 21:01
Hun groene energietransitie? Wat was er groen aan Russisch gas? En natuurlijk ging dat niet werken.
Andros
@!null9 juni 2023 21:21
Ze waren daar niet zo lang geleden van plan alles op zonnepanelen en windenergie te laten draaien. Kerncentrales in aanbouw werden geannuleerd, de nog draaiende uitgeschakeld en dat Russisch gas bleken ze hard nodig te hebben nadat de groene droom een flop bleek. Intussen draait de grootste economie van de EU op bruinkool met alle landschappelijke- en gezondheidsschade van dien.
!null @Andros9 juni 2023 22:16
Dit ligt helemaal niet aan zon en wind energie. Dat moet je gewoon bij bouwen, dat is er niet ineens vandaag op morgen.

Het is gewoon mismanagement van de bovenste plank, om de kerncentrales te sluiten en op Russisch gas over te gaan. En daar je hele economie op te bouwen.

Dit heeft helemaal niks met een groene droom te maken of met zon en wind.
erazer33 @The Zep Man9 juni 2023 12:27
Het klinkt ook alsof ze nooit eerder met een overheid hebben samengewerkt.

Een overheid en snelle beslissingen gaan gewoon niet samen.
Jefrey Lijffijt 9 juni 2023 12:57
Ik vind dit echt een vreemd verhaal. Kernenergie voldoet niet aan de vraag, de reden om de kerncentrales toch open te houden is dat het helemaal niet mogelijk bleek binnen afdoende termijn een groen alternatief te voorzien. Pieken en dalen zullen er ook nu nog komen en die moeten gebufferd worden. Ze wilden dus alleen dit park bouwen omdat ze dacht dat er extreme tekorten en daardoor prijspieken zouden komen, anders is het niet rendabel? Of wellicht omdat de afwezigheid van buffers zoals dit park de noodzaak tot fossiele bronnen aanwezig blijft?
Groningerkoek @Jefrey Lijffijt9 juni 2023 14:03
Als de vraag stijgt en het aanbod daalt dan drukken centrales die (relatief) snel op kunnen schalen de prijs van elektriciteit.
oks @Jefrey Lijffijt9 juni 2023 13:02
Amen ;-) Waarom dit niet relevant wordt gevonden. Beetje vreemd. Ik mag toch aangeven dat ik het met de oorspronkelijk auteur eens ben of niet? En aan de moderatie ontwerpers. Maak gewoon eens een knop aan van "ongewenst' in plaats van -1. en kijk dan eens wat dat voor reacties gaat geven. Dan begint dat voor de lezer ook eens duidelijker te worden wat die betekenisloze moderatie cijfertjes betekenen.

[Reactie gewijzigd door oks op 23 juli 2024 01:55]

jip_86 9 juni 2023 12:15
Als een kerncentrale een uur nodig heeft om te reageren is een accupack toch juist een perfecte aanvulling?
mfrank66 @jip_869 juni 2023 12:23
Of de energie die vrijkomt uit stoom opslaan voor een later moment:
https://www.warmte365.nl/...zoals-stoom-64A7B3AC.html
mjtdevries @jip_869 juni 2023 12:24
Ja precies. En die kerncentrale wil je sowieso niet op een laag pitje zetten om dan af en toe 4 uur aan te vullen. (waarbij ie een uur nodig heeft om te reageren). Die wil je continue op hoge load laten lopen.

Dus dit hele verhaal klinkt meer als een smoes, dan dat die kerncentrale daadwerkelijk de oorzaak is dat ze de stekker er uit trekken.
Mathijs Kok @mjtdevries9 juni 2023 12:46
Ja precies. En die kerncentrale wil je sowieso niet op een laag pitje zetten om dan af en toe 4 uur aan te vullen. (waarbij ie een uur nodig heeft om te reageren). Die wil je continue op hoge load laten lopen.

Dus dit hele verhaal klinkt meer als een smoes, dan dat die kerncentrale daadwerkelijk de oorzaak is dat ze de stekker er uit trekken.
Leg je twee zinnen nu eens naast elkaar.... ze spreken elkaar namelijk tegen.
De kerncentrales blijven draaien dus de stroomvoorziening blijft stabieler, ergo minder behoefte aan energie opslag.
mjtdevries @Mathijs Kok9 juni 2023 14:07
Nee, ze spreken elkaar helemaal niet tegen. Jij begrijpt het blijkbaar niet.
Een kerncentrale is bedoeld om stabiel een bepaalde output leveren. De centrale kan de output wel varieren, maar dat is zeer inefficient en word dus in de praktijk vrijwel niet gedaan.
En zoals in het artikel staat is een kerncentrale totaal ongeschikt om een plotseling tekort op te vangen. (1 uur reactie tijd)
Dat accupark is nou juist speciaal bedoeld om een plotseling tekort op te vangen.

Leg mijn dan maar uit waarom het handhaven van die kerncentrales impact hebben op de business case van dat accupark, aangezien die kerncentrale voor iets totaal anders gebruikt worden dan dat accupark.

Tenzij jij er vanuit gaat dat de de zonnepanelen en windmolens grote delen van het jaar uit blijven staan omdat de kerncentrales alle energie leveren. Dat is uiteraard niet het geval want:
1) ze leveren niet voldoende energie voor de energiebehoefte van Belgie
2) je stopt dan de gascentrales ipv de windmolens of zonnepanelen. Die kunnen heel snel schakelen en bij een gascentrale bespaar je daadwerkelijk veel geld als je die stil legt.

Dat word nu al continue gedaan in Nederland. Ze kunnen snel opschakelen als er ineens veel energie nodig is en kunnen snel afschakelen als er een overschot is.
Of in de taal van de energieleveranciers. Ze kunnen snel opschakelen als de energieprijs hoog is en dan maken ze veel winst, en schakelen af als de energieprijs laag of zelfs nul is.
Wouterie 9 juni 2023 12:38
Ik vraag me weleens af (regelmatig eigenlijk) of het wel zo verstandig was om de energiemarkt te privatiseren. Europa heeft een visie, landelijk is er een visie, regionaal loopt er van alles, maar uiteindelijk komt het bij bedrijven terecht die een andere drijfveer hebben dan alle politieke lagen daarboven.
RWE kunnen we kennen van het bruinkool-fiasco van Lützerath... wat een feest was dat... Dat laat meteen wel weer zien hoe de politiek en commerciële partijen er echt in staan.
divvid 9 juni 2023 13:07
Dit is dus waarom je cruciale infrastructuur niet in handen moet geven van commerciële bedrijven. Soms moet je NU investeren, tegen de stroom in, om STRAKS snel te kunnen schakelen. Mooiste voorbeeld is nog wel een voorstel van koning Willem 1, ergens rond 1835 !!! om de spoorwegen zo aan te leggen dat je er altijd nog twee sporen tussen kon leggen. Dat voorstel werd nooit, omwille van de kosten voor landaankoop, uitgevoerd. Hadden ze het maar wel gedaan, dan hadden we nu een heel andere situatie oop het spoor gehad.

Hier ook weer, die accu capaciteit hebben we gewoon nodig, ook met een kerncentrale als backup. Erg kortzichtig
RicardoAveentje 9 juni 2023 15:50
Vind het eigenlijk wel heel raar dat RWE dan gelijk stopt me bouwen of realiseren van dat mooie Accupark

Het lijkt wel of mensen echt bang zijn voor kernsplijting terwijl het super schoon is en duurzaam omdat het op de lange termijn mee kan, de huidige generatie thorium reactoren die nu gebouwd worden kunnen kernaval hergebruiken zodat er nog maar heel weinig kernaval overblijft, en dat kernaval is dan niet voor duizenden jaren radioactief. Dat betekent einde tijdperk van vele kernaval vaten in de grond

We hoeven ook zeker niet bang te zijn voor een tweede Chernobyl, want wat daar is gebeurd komt door een fout in de RBMK Reactor design, operator error & een kernreactor die vergiftigd is. Overigens heeft de wereld ontzettend veel geleerd van de ramp en van de ramp in de kerncentrale van Fukushima Daiichi.

Ik ben heel erg voor milieu maar ik weet ook dat kernsplijting ons gaat helpen om de Co2 target te halen en dit kan prima veilig!. enige nadeel is dat zulke centrales miljarden kosten en jaren duren om te bouwen.
Tib3rius 9 juni 2023 16:17
Zouden ze niet beter gewoon een synth diesel plant opzetten ofzo om het teveel aan stroom in de zomer om te zetten naar iets bruikbaar in de winter?
We zitten nu al met negatieve stroomprijzen in België tijdens deze periodes.

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