Microsoft wil notoire Three Mile Island-kerncentrale herstarten voor datacenters

Dat kunstmatige intelligentie behoorlijk wat energie slurpt, is inmiddels wel bekend. Daar helpen windmolens maar tot zover mee, dacht Microsoft. Het bedrijf begint daarom met een eigen kerncentrale. Het beruchte Three Mile Island gaat Microsofts AI-datacenters van stroom voorzien.

Microsoft heeft een exclusieve overeenkomst gesloten met Constellation Energy om een van de units van de beruchte Three Mile Island-kerncentrale te starten. De output van TMI Unit 1 ligt op zo'n 835 megawatt. Microsoft heeft vastgelegd dat het twintig jaar lang energie koopt van de beheerders. Het is niet duidelijk of Microsoft de exclusieve rechten op gebruik krijgt, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. De reactor kon in zijn hoogtijdagen genoeg energie opwekken om 800.000 huishoudens van stroom te voorzien.

De samenwerking is nog afhankelijk van verschillende toezichthouders, niet in de minste plaats de US Nuclear Regulatory Commission. De deal draait namelijk om een reactor die sinds 2019 uit werd gezet. Voor het herstarten daarvan is een vergunning nodig. Als dat lukt, kan de reactor in 2028 voor het eerst operationeel zijn. TMI Unit 1 wordt dan hernoemd tot het Crane Clean Energy Center.

Three Mile Island is een beruchte kerncentrale. In 1979 vond er een van de grootste nucleaire rampen in de geschiedenis plaats. Er ontstond toen een gedeeltelijke meltdown van een van de reactors. Die ramp vond plaats in de reactor Unit 2. Dat is een andere reactor dan Unit 1 die Constellation nu samen met Microsoft wil herstarten. Unit 1 werd in 2019 stopgezet. Dat had niets te maken met de ramp, maar gebeurde om economische redenen.

Het is niet voor het eerst dat Microsoft kernenergie noemt als belangrijke energievoorziening. Het bedrijf sloot in 2023 al een samenwerking met Helion Energy, dat in 2028 een fusiekernreactor wil openen. Experts zijn sceptisch of dat lukt, maar het bedrijf zegt dat het na een jaar 50MW aan vermogen aan Microsoft wil kunnen leveren.