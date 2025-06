Netflix deelt eerste teasertrailer van Splinter Cell-animatieserie

Netflix heeft een eerste teasertrailer gedeeld van de animatieserie Splinter Cell: Deathwatch. De serie was in 2020 aangekondigd, maar sindsdien is er niet veel over naar buiten gekomen. Acteur Liev Schreiber vertolkt de rol van hoofdrolspeler Sam Fisher.

In de korte teasertrailer komt onder meer de kenmerkende bril van Fisher langs en de dood van Fishers voormalige vriend Douglas Shetland, waar de Splinter Cell-game Chaos Theory uit 2005 over gaat. Derek Kolstad is als schrijver verbonden aan de serie; Kolstad bedacht eerder de John Wick-filmserie. Naast de Splinter Cell-serie werken Netflix en Ubisoft samen aan een Assassin's Creed-serie, waarover sinds de aankondiging in 2020 weinig bekend is gemaakt. In 2021 kondigde Ubisoft een remake aan van de eerste Splinter Cell-game.