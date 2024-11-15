Splinter Cell-film komt er niet

Ja dat kan, in het Engels is de normaliter gehanteerde definitie van anime puur of het in Japan is gemaakt of niet. Dat wil Netflix graag veranderen en dat snap ik ook wel, er valt ook zeker wat voor te zeggen.
Ik heb het elders opgezocht en je hebt gelijk: de serie is in anime-stijl getekend, maar is niet door Netflix' Japanse partnerstudio's gemaakt, dus behalve door Netflix en Ubisoft en media die hun persberichten overnemen zal het niet als anime bestempeld zal worden omdat het een 'buitenlandse' productie betreft. We zullen het dan ook niet terugvinden op Engelstalige anime-trackers. Ik zal mijn top-level reactie even bewerken.
Ik vind het zelf een beetje flauw, Avatar: TLA, Avatar: TLOK en bv. ook Castlevania hebben sterke inspiratie opgedaan van anime en zijn in dezelfde realistische gedetailleerde tekenstijl getekend, maar worden niet als anime beschouwd omdat ze niet (hoofdzakelijk) door een Japanse animatiestudio zijn gemaakt. Splinter Cell zal vast ook voor eeuwig die discussie blijven opwekken.
Ik hoop dat op een gegeven moment hoofdzakelijk de soms gehanteerde (woordenboek)definitie zal worden overgenomen (een stijl van Japanse film en televisie-animatie), dan houdt deze discussie die in Japan niet bestaat ook op. In Japan betekent anime, net als animatie hier, gewoonweg alle animatie. We onderscheiden in dagelijks taalgebruik Chinese animatie ook niet constant als donghua en Koreaanse animatie als hanguk aeni (binnenlandse animatie).
Veel Nederlandse producties zijn onder de in het Engels geldende definitie ook anime, zoals Alfred J. Kwak, Boes, Dommel en andere kinderseries die we van de Nederlandse televisie kennen en velen vast ten onrechte als oer-Nederlandse animatie zullen bestempelen. Allemaal (grotendeels) getekend door Japanners in een Japanse studio, wat op zich een tof weetje is waar vrijwel niemand van afweet.
[Reactie gewijzigd door Blizz op 17 november 2024 00:42]