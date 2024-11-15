Splinter Cell-film komt er niet

De filmadaptatie van Splinter Cell is definitief van de baan. Dat meldt producer Basil Iwanyk aan The Direct. Reden voor het schrappen is dat het productieteam 'het gewoon niet goed kon krijgen'. Fans kunnen wel nog uitkijken naar een animatieserie.

Tijdens de promotie van de tienjarige verjaardag van de eerste John Wick-film heeft Basil Iwanyk aan The Direct verteld dat het productieteam 'een miljoen verschillende versies' in gedachten had, maar het qua script en budget niet goed kon krijgen. Iwanyk werd in 2013 aangesteld als producer van de Splinter Cell-film, waarin Tom Hardy het hoofdpersonage Sam Fisher zou spelen.

Naast de geschrapte film is er een animatieserie van de bekende gamefranchise op komst. Eind september heeft Netflix een eerste teasertrailer gedeeld van Splinter Cell: Deathwatch. Hierin wordt de rol van Sam Fisher vertolkt door Liev Schreiber. De serie wordt geschreven door Derek Kolstad, de bedenker van de John Wick-films.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 15-11-2024 20:16 52

15-11-2024 • 20:16

52

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Reacties (52)

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nst6ldr 15 november 2024 20:27
Prima dat er alleen een serie komt, maar moest dat nou echt een animatieserie zijn? :/ Niet alle genres en thema's lenen daar zich voor.
ThanosReXXX @nst6ldr15 november 2024 22:07
Ach, gezien het gebaseerd is op een game, is de keuze voor animatie toch helemaal niet zo vreemd, lijkt me. In dit geval leent het zich dus prima daarvoor.
nst6ldr @ThanosReXXX16 november 2024 12:26
Juist Splinter Cell heeft altijd fotorealisme nagestreeft, grafisch was er altijd veel focus op lichteffecten, shaders, gezichtsuitdrukkingen en animaties. Tenzij je naar de nieuwe releases kijkt, maar gezien de film al in 2005 bij de release van Chaos Theory werd aamgekondigt lijkt me dat niet.
ThanosReXXX @nst6ldr18 november 2024 12:41
Ik bedoelde uiteraard 3D animatie. Als een serie over deze game dezelfde kwaliteit zou hebben, of beter, dan de cut scenes uit de meest recente game, dan zou dat gewoon prima zijn en zodoende zag ik het ook wel als passend.
Amanoo @nst6ldr16 november 2024 00:26
Nou ja, animatieseries kunnen wel vrij volwassen zijn. Dat is inmiddels wel bewezen. En dan bedoel ik niet van die raunchy adult series die juist heel onvolwassen zijn.
Knijpoog @Amanoo17 november 2024 19:16
Dit is in de jaren 80 al bewezen.
Akira (1988) word door velen gezien als een van de beste animatiefilms ooit en die laat je alleen aan je kinderen zien als je ze absoluut een trauma wilt bezorgen.

…Of te wel zeker het kijken waard 😉

[Reactie gewijzigd door Knijpoog op 17 november 2024 19:17]

wou5er @nst6ldr16 november 2024 00:41
Dan heb je arcane nog niet gezien zeker, de animatie serie van het spel League of Legends... zit nu op seizoen 2 maar wat is die goed!
PdeBie @wou5er16 november 2024 06:50
Of Cyberpunk Edgerunners
nst6ldr @PdeBie16 november 2024 07:52
Je noemt daar juist een voorbeeld van een animatieserie waar ik het inderdaad afbreuk vond doen aan de franchise. Op één of andere manier is het onmogelijk geworden om geen fanservice en ADHD/spastische over-the-top momenten te hebben in anime, dat maakt zo'n serie voor mij onkijkbaar en super cringe. Dat anime bepaalde scenes mogelijk maakt die in live action niet of moeilijk zouden kunnen, betekent niet dat dat dan ook moet gebeuren.

En ja, ik ben me bewust van de roots van cyberpunk in anime*, ik weet wat GitS is. Dat is dus een voorbeeld van hoe het vroeger blijkbaar wèl kon.

Edit: het was vroeg*

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 16 november 2024 12:59]

The Zep Man @nst6ldr16 november 2024 12:37
En ja, ik ben me bewust van de roots van cyberpunk, ik weet wat GitS is.
Je denkt dat Ghost in the Shell de roots van cyberpunk is? Het is absoluut cyberpunk, maar echt niet de roots. Daarvoor is het te jong ten opzichte van ouder materiaal in het genre.
nst6ldr @The Zep Man16 november 2024 13:05
In anime wel ja, de tabletop heb ik zo'n tien jaar geleden op IRC gespeeld met een groepje van lainchan.
The Zep Man @nst6ldr16 november 2024 19:31
In anime wel ja,
Wut? Akira, Cyber City Oedo 808... Dat zijn zomaar twee voorbeelden die echt een stuk ouder zijn.
Blizz @nst6ldr16 november 2024 00:44
Volgens mij leent juist letterlijk elk genre en elk thema zich voor animatie. Het kan wel zijn dat als je wilt dat iets op een live action lijkt dat je dan misschien beter af bent met een daadwerkelijk live action project, maar zelfs dan betekent het niet dat het zich niet leent voor een animatieserie.

Andersom echter niet, sommige dingen werken niet zo goed in live action, of de tech schiet tekort of het zou wel erg CGI-heavy en/of duur worden (en dat is heel technisch gezien ook animatie is, al ziet het er vaak (hyper)realistisch uit, ha!).
lanarhoades @nst6ldr16 november 2024 18:16
Animatie is gewoon goedkoper dan een serie zoals Splinter Cell in live action, vooral het type animatie dat Netflix uitbrengt.
The Zep Man @nst6ldr16 november 2024 01:03
Prima dat er alleen een serie komt, maar moest dat nou echt een animatieserie zijn? :/ Niet alle genres en thema's lenen daar zich voor.
Animatie is een stijlkeuze. Noem eens een genre of thema dat zich niet daarvoor leent, en zie hoe je een tegenvoorbeeld zal krijgen.
Xfade @nst6ldr16 november 2024 04:25
zelfde geld voor live action
ultimasnake @nst6ldr16 november 2024 06:40
Een live action serie kan budget technisch enorm duur uitvallen, en laat naast het verhaal vooral budget een ding zijn.

Een animatie serie is kosten technisch veel goedkoper (tenzij je een cutting edge bioscoopfilm maakt zoals Pixar kan)
LongTimeAgo 15 november 2024 22:24
Met de huidige staat van Hollywood en de 'kwaliteit' die de huidige schrijvers naar buiten brengen... Denk ik dat we een gigantische flop bespaard zijn gebleven.
Want hoe ze bepaalde andere 'game films/series' om zeep hebben geholpen de afgelopen tijd is schandalig. Arme Halo...

Voor de animatie serie houd ik ook m'n hart vast. Ze hebben namelijk Lara Croft die altijd een stoere, zelfstandige en slimme dame was, een emotioneel wrak gemaakt die plots ook opeens (geïmpliceerd) Lesbienne is. Komop zeg.

Laat dit soort schandalig schrijfwerk aub niet ook bij Splinter Cell overkomen.

Edgerunners was daarentegen wel goed.
Manderlay1 @LongTimeAgo15 november 2024 22:48
Ik vond halo niet slecht.

Werd dan ooit beweerd dat lara hetero is?
LongTimeAgo @Manderlay115 november 2024 23:17
Waarom moet er persé een sexualiteit aan een personage worden gekoppeld die jaar en dag is ingezet om de harten van jonge (en oude) gamers te veroveren? Compleet onnodig om de 'andere stempel' dan ook extra te benadrukken in de animatieserie, willens en wetens dat je daar mee mensen tegen de haren in strijkt. Schandalige geschreven.

Daarbij werd er in de oude (strip)boeken geïmpliceerd dat haar "love interest" bij Chase Carver lag en bij Angel of Darkness (voordat het spel volledig kapot geknipt werd om aan deadlines te voldoen) waren er indicaties dat Kurtis Trent een "love interest" was. In de 'comic timeline' geven ze elkaar zelfs een kus. Dit gedeelte was nooit tot stand gekomen of is weggeknipt in het originele spel.

En als groot Halo fan was dit de slechtste serie die ooit gezien had. Het volgde nagenoeg het verhaal van Mass Effect en daar propten ze dan maar een Halo sausje overheen. Al hadden ze er écht Mass Effect van gemaakt dan was het waarschijnlijk nog enigszins te pruimen.
PdeBie @LongTimeAgo16 november 2024 06:53
Die laatste komt eraan: .geek: Variety: Amazon ontwikkelt tv-serie over Mass Effect
James Pond @PdeBie16 november 2024 11:48
Van de schrijvers van Fast 9... Inspirerende keuze..
FloggingHank 15 november 2024 20:17
Dan is ons waarschijnlijk een kutfilm bespaard gebleven. Prima. Geen dragon ball z praktijken oid
Ruw ER @FloggingHank15 november 2024 20:21
Borderlands was het 1e waar ik aan dacht. Hadden ze daar maar het zelfinzicht gehad dat ze beter konden kappen.
SkyStreaker @Ruw ER16 november 2024 08:13
Op zich doet het wat het moet doen, prima vermaak voor een keer in te zien, avondje film past het goed voor. Herhaling vatbaar? Nee, geenzins.
Ruw ER @SkyStreaker16 november 2024 08:20
Ligt er aan wat je verwachtingen zijn. Als ik een avondje film ga kijken wil ik iets minimaal redelijk goeds zien. Ik ga bijvoorbeeld ook geen James Bond kijken. Want poeh, james is de held, dan verliest ie en zit ie in de put te zuipen, dan komt er een gozer met een prive leger en prive eiland die de wereld over gaat nemen, dan verslaat james hem in zijn 1tje, neukt de vrouw die ook nog ergens een klein rolletje had, en iedereen is happy.

Dat is het mij niet waard om 2 uur voor te gaan zitten. Liever een film als no country for old men ofzo, die ik niet kan voorspellen en ook echt spannend is.
Carlos0_0 @Ruw ER17 november 2024 10:47
Nou ja ligt er denk ik ook aan, ga je de film thuis kijken of in de bioscoop.
Genoeg films die uitkomen dat ik denk, zie hem thuis wel een keer.
Prima vermaak dan maar niet om 20 euro in de bios kwijt te zijn(Kaartje wat te drinken of eten erbij).
SouLLeSSportal @FloggingHank18 november 2024 12:29
Om dragonball (anime) te vergelijken met een game als splinter cell is een beetje vage vergelijking. Splinter cell leent mijns inziens zich heel goed om een verfilming van te maken. Dragonball zit zoveel in dat normaal niet mogelijk is zoals van looks van characters, de bovennatuurlijke krachten van de vechters en normaliter onmogelijke movements en physics etc.

[Reactie gewijzigd door SouLLeSSportal op 18 november 2024 12:42]

FloggingHank @SouLLeSSportal18 november 2024 23:04
Huh. Als je denkt dat dat het probleem was met de dbz film heb je hem niet gezien gok ik…

Er kan prima een ok/goede serie of film van worden gemaakt zolang men maar trouw is aan de anime. Want dat is wat fans willen. Niet een goku die op een Amerikaanse middelbare school zit.

Neem als voorbeeld maar de film en serie van Avatar TLAB. Hoewel de serie niet perfect is werd deze in ieder geval stukken beter ontvangen door fans dan de film

[Reactie gewijzigd door FloggingHank op 18 november 2024 23:06]

Ashalar @FloggingHank19 november 2024 10:06
Dat de live action serie van Avatar TLAB beter ontvangen werd dan de film spreekt niet in het voordeel van de serie en zegt meer over de erbarmelijke kwaliteit van de film.
SouLLeSSportal @FloggingHank19 november 2024 13:25
Dat is wel wat ik onmogelijk slecht van de film vond(dus zeker wel deels gezien), zo erg dat ik halverwege die bende heb uitgezet. Dat is nog los van dat het niet echt in de buurt kwam van de anime qua verhaal.
The Chosen One 15 november 2024 20:44
1e wat ik denk bij zulke IP's, wat zou een Splinter Cell film een Splinter Cell film maken en niet een algemene spy movie?
Iets als Warcraft zie ik als iets uniek(er).
Schway @The Chosen One15 november 2024 21:19
Alles zwart met alleen drie groene lampjes, en een lage stem.
Manderlay1 @Schway15 november 2024 22:46
En het geluidje wanneer hij de nachtkijker aanlegt:) en de hele tijd blikjes horen vallen
Blizz 15 november 2024 20:22
Wie weet is de anime een groot succes en maken ze er dan toch nog een live action met Liev Schreiber van, maar dan vanuit Netflix. ;)

Edit: het is anime-stijl getekend door niet-Japanse studio's, dus het is (in het Engels) inderdaad geen anime.

[Reactie gewijzigd door Blizz op 17 november 2024 00:44]

Armselig @Blizz15 november 2024 23:56
Ik zei het al eerder bij het artikel over de trailer: Laten we nou niet alles wat tegenwoordig geanimeerd is automatisch anime noemen.
Blizz @Armselig16 november 2024 00:39
Het ziet er anders wel uit als anime…

Even kijken.
Netflix heeft het zelf de volgende genres toegewezen:
Genres
Anime Action, Anime based on a Video Game, Anime Series, US TV Programmes

This programme is...
Slick, Action Anime, Assassination, Based on a Video Game, Spies, TV
3x anime zelfs, om maar duidelijk te maken dat het ¾ Japan is en ¼ VS o.i.d.
Armselig @Blizz16 november 2024 21:10
Netflix heeft ze ook niet allemaal op een rijtje, die zitten er ook naast. Mijn standpunt blijft. Splinter Cell is geen anime. Of zijn de films van Disney ook anime?
Blizz @Armselig17 november 2024 00:42
Ja dat kan, in het Engels is de normaliter gehanteerde definitie van anime puur of het in Japan is gemaakt of niet. Dat wil Netflix graag veranderen en dat snap ik ook wel, er valt ook zeker wat voor te zeggen.

Ik heb het elders opgezocht en je hebt gelijk: de serie is in anime-stijl getekend, maar is niet door Netflix' Japanse partnerstudio's gemaakt, dus behalve door Netflix en Ubisoft en media die hun persberichten overnemen zal het niet als anime bestempeld zal worden omdat het een 'buitenlandse' productie betreft. We zullen het dan ook niet terugvinden op Engelstalige anime-trackers. Ik zal mijn top-level reactie even bewerken.

Ik vind het zelf een beetje flauw, Avatar: TLA, Avatar: TLOK en bv. ook Castlevania hebben sterke inspiratie opgedaan van anime en zijn in dezelfde realistische gedetailleerde tekenstijl getekend, maar worden niet als anime beschouwd omdat ze niet (hoofdzakelijk) door een Japanse animatiestudio zijn gemaakt. Splinter Cell zal vast ook voor eeuwig die discussie blijven opwekken.

Ik hoop dat op een gegeven moment hoofdzakelijk de soms gehanteerde (woordenboek)definitie zal worden overgenomen (een stijl van Japanse film en televisie-animatie), dan houdt deze discussie die in Japan niet bestaat ook op. In Japan betekent anime, net als animatie hier, gewoonweg alle animatie. We onderscheiden in dagelijks taalgebruik Chinese animatie ook niet constant als donghua en Koreaanse animatie als hanguk aeni (binnenlandse animatie).

Veel Nederlandse producties zijn onder de in het Engels geldende definitie ook anime, zoals Alfred J. Kwak, Boes, Dommel en andere kinderseries die we van de Nederlandse televisie kennen en velen vast ten onrechte als oer-Nederlandse animatie zullen bestempelen. Allemaal (grotendeels) getekend door Japanners in een Japanse studio, wat op zich een tof weetje is waar vrijwel niemand van afweet.

[Reactie gewijzigd door Blizz op 17 november 2024 00:42]

Ashalar @Armselig19 november 2024 10:07
Beste anime is nog altijd Family Guy, nu ook van Disney.

/s
Armselig @Ashalar20 november 2024 00:30
Oh, ik dacht dat Corey in the House de beste anime was.
L23 15 november 2024 21:00
Wellicht eerst weer eens een nieuwe game uitbrengen?
Lodd 15 november 2024 23:43
De film is zo wel trouw aan het bronmateriaal: Sam Fisher blijft onzichtbaar.
Tweakriez 16 november 2024 08:03
Ik denk dat dit een goed besluit is. Splinter Cell verdient het om terug te komen als game, maar als film denk ik dat het te weinig toe zal voegen.
xoniq 16 november 2024 08:21
Jammer. Splinter Cell was een enorme naam toen. Film zou er komen, een VR game zou er komen, maar intussen is er al een decennia niks meer vernomen van iets tastbaars rondom Splinter Cell.
nms2003 16 november 2024 09:11
Is ook niet nodig. Splinter Cell is nooit groot geweest in story telling. Ging meer om de vette gameplay.

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