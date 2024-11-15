Splinter Cell-film komt er niet

De filmadaptatie van Splinter Cell is definitief van de baan. Dat meldt producer Basil Iwanyk aan The Direct. Reden voor het schrappen is dat het productieteam 'het gewoon niet goed kon krijgen'. Fans kunnen wel nog uitkijken naar een animatieserie.

Tijdens de promotie van de tienjarige verjaardag van de eerste John Wick-film heeft Basil Iwanyk aan The Direct verteld dat het productieteam 'een miljoen verschillende versies' in gedachten had, maar het qua script en budget niet goed kon krijgen. Iwanyk werd in 2013 aangesteld als producer van de Splinter Cell-film, waarin Tom Hardy het hoofdpersonage Sam Fisher zou spelen.

Naast de geschrapte film is er een animatieserie van de bekende gamefranchise op komst. Eind september heeft Netflix een eerste teasertrailer gedeeld van Splinter Cell: Deathwatch. Hierin wordt de rol van Sam Fisher vertolkt door Liev Schreiber. De serie wordt geschreven door Derek Kolstad, de bedenker van de John Wick-films.