Variety: Amazon ontwikkelt tv-serie over Mass Effect

Amazon Studios werkt aan een tv-serie over Mass Effect. Dat beweert Variety. Het medium geeft geen details over het plot, maar noemt wel producers. Eind 2021 deden er al geruchten de ronde over een tv-adaptatie van de gamefranchise door Amazon.

Variety schrijft dat Daniel Casey dienst gaat doen als schrijver en executive producer. Casey's recentste schrijfwerk was voor Fast & Furious 9. Daarnaast heeft hij bijgedragen aan sciencefictionfilms Kin en 10 Cloverfield Lane. Variety noemt ook Karim Zreik als executive producer, die soortgelijk werk heeft verricht voor Marvel-series zoals Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en The Punisher. EA- en Bioware-topman Michael Gamble en Ari Arad sluiten het lijstje af. Arad was producer voor adaptaties van games, waaronder Borderlands en Uncharted, en ook films zoals Iron Man, Ghost Rider en Ghost in the Shell.

In 2021 werd Amazon Studios al genoemd als kandidaat om een tv-serie rondom Mass Effect te maken. Tot dusver waren er geen updates over het project bovengekomen. Eerder waren er verschillende pogingen om een speelfilm te ontwikkelen, maar die is er nooit gekomen.