Amazon Prime Video krijgt functie om afleveringen samen te vatten

Streamingdienst Amazon Prime Video krijgt, vooralsnog alleen in de VS, een functie om afleveringen en delen van afleveringen samen te vatten. Zo moeten klanten een beeld krijgen van wat ze hebben gemist.

De functie heet X Ray Recaps, meldt Amazon. In tegenstelling tot de teksten die altijd bij afleveringen staan, zijn deze samenvattingen dynamisch en kunnen bijvoorbeeld een aflevering tot het exacte moment van stilzetten samenvatten. Amazon heeft X Ray Recaps zo ingesteld dat er geen spoilers in zouden moeten zitten.

X Ray Recaps is vooralsnog in bèta. Amazon gebruikt het eigen Bedrock-platform voor de functie. Bovendien werkt het niet voor alle series op het platform, maar alleen voor Amazon MGM Studios Original-series. X Ray Recaps zitten vanaf nu op de Fire TV, ondersteuning voor andere apparaten volgt later dit jaar. Wanneer en of de functie naar Nederland en België komt, is onbekend.