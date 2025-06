Amazon opent fysieke locaties waar AWS-klanten data kunnen uploaden

Amazon introduceert AWS Data Transfer Terminals. Het betreft fysieke locaties waar klanten heen kunnen om datasets via een internetverbinding te uploaden in de AWS-cloudomgeving. De eerste terminals bevinden zich in Los Angeles en New York. Er komen later meer locaties wereldwijd bij.

Amazon schrijft in een persbericht dat AWS-klanten een tijdslot in de terminal zullen kunnen reserveren. Eenmaal daar aangekomen, kunnen gegevens snel en veilig worden geüpload naar de desbetreffende Amazon-cloudomgeving van klanten, zoals Amazon Simple Storage Service en Amazon Elastic File System. Het bedrijf deelt een stappenplan voor klanten waaruit blijkt dat de fysieke locaties bemand zullen zijn met personeel. Klanten moeten zich verplicht aanmelden en worden daarna naar de betreffende terminal begeleid voordat het uploaden kan beginnen. Volgens het bedrijf bestaat de kans dat er in de gebouwen geen logo’s of andere verwijzingen naar AWS te zien zullen zijn. Het bedrijf heeft hiervoor gekozen uit veiligheidsoverwegingen. Amazon rekent een uurprijs bij het gebruik van de terminals en geen prijs per gigabyte.