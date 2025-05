'Amazon wil opnieuw miljarden in AI-bedrijf Anthropic investeren'

Amazon zou gesprekken voeren om miljarden te investeren in AI-bedrijf en Claude-ontwikkelaar Anthropic. Het zou de tweede grote investeringsronde van de techgigant in Anthropic zijn in een paar jaar tijd.

The Information schrijft dat Amazon gesprekken met het Amerikaanse AI-bedrijf voert over een nieuwe investeringsronde. Zowel Amazon als Anthropic willen niet reageren op die geruchten.

Het is niet duidelijk om wat voor deal het gaat. Het lijkt te gaan om een investering van geld, maar ook deels van apparatuur. Amazon zou Anthropic hebben gevraagd zijn modellen te draaien op Amazons eigen hardware, zoals de Trainium2-AI-chips. Anthropic gebruikt al AWS-servers om zijn modellen te trainen.

Amazon heeft in het verleden al vaker geïnvesteerd in Anthropic. In maart van dit jaar stak het bedrijf daar nog 2,75 miljard dollar in. Eerder had het al eens 1,25 miljard geïnvesteerd. Er gaan ook al langer geruchten dat Amazon Claude wil gebruiken om slimme assistent Alexa te ondersteunen.