Europese toezichthouders geven Temu maand om te voldoen aan consumentenrecht

Het Consumer Protection Cooperation Network en de Europese Commissie roepen Temu op zijn werkwijze aan te passen aan de regels van het consumentenrecht. De Chinese webshop krijgt een maand tijd om aan te geven hoe dat gaat gebeuren.

De Europese Commissie schrijft in een persbericht dat zij samen met het CPC Network Temu op de hoogte heeft gebracht van allerlei praktijken op zijn platform die in strijd zijn met de Europese consumentenwetgeving. Dit omvat nepkortingen, het gebruik van aftelklokken en schaarsteclaims, en het uitoefenen van druk via spelelementen zonder informatie over wat het oplevert. De toezichthouders hekelen ook het gebrek aan of niet duidelijk weergeven van informatie met betrekking tot retouren, reviews, contactgegevens en duurzaamheidsclaims.

Temu krijgt een maand de tijd om te reageren op de klacht. De Chinese webwinkel moet niet alleen aangeven hoe de werkwijzen aangepast gaan worden, maar ook hoe hierover gerapporteerd zal worden aan de Europese toezichthouders. Doet het bedrijf dit niet of onvoldoende, dan kunnen de toezichthouders een vervolgtraject starten en sancties opleggen.

In het kader van de Digital Services Act wordt Temu sinds 31 mei 2024 beschouwd als een Very Large Online Platform, waardoor het aan strengere eisen moet voldoen. Is dat niet het geval, dan riskeert het boetes van maximaal zes procent van de wereldwijde jaaromzet. De webshop ligt al langer onder vuur in Europa: eerder dit jaar dienden zeventien Europese consumentenorganisaties een klacht in tegen Temu.