Nederlands kabinet wil goedkope pakketjes uit landen buiten EU gaan belasten

Het Nederlandse ministerie van Financiën wil importbelasting heffen op pakketjes uit landen buiten de Europese Unie met een waarde van minder dan 150 euro. Het kabinet wil hiermee de concurrentiepositie ten opzichte van voornamelijk Chinese webshops verbeteren.

Tot dusver zijn pakketjes met een waarde van onder de 150 euro nog vrijgesteld van invoerrechten, maar het betreffende ministerie wil van die vrijstelling af, zo meldt BNR. Het kabinet wil hiermee een 'gelijker speelveld voor traditionele handel' creëren.

Volgens de nieuwszender is de potentiële importbelasting vooral een maatregel tegen de dominantie van Chinese webshops. Platforms zoals Temu en Shein profiteren vooralsnog van het gebrek aan importbelasting op relatief goedkope pakketjes, maar zouden soms toch verlies maken op bestellingen om 'marktaandeel te kopen'. Lokale webshops kunnen wat de lage prijzen betreft hiermee niet concurreren. Extra kosten moeten concurrerende webshops meer concurrentiemogelijkheden bieden.

De controle op deze eventuele importbelasting wordt op EU-niveau door de douane geregeld. Eerder deze maand meldde de Financial Times op basis van bronnen dat de Europese Commissie werkt aan een vergelijkbaar wetsvoorstel. Het Nederlandse ministerie van Financiën lijkt, als onderdeel van de Raad van de Europese Unie, akkoord te gaan met een dergelijk wetsvoorstel. Uiteindelijk moeten er echter meerderheden in zowel het Europees Parlement als de Raad akkoord gaan met het tot dusver nog niet officieel ingediende wetsvoorstel. Het is onduidelijk op welke termijn dat zou kunnen gebeuren.