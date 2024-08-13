Minister: deel ambtenaren moet op Binnenhof blijven werken wegens staatsgeheimen

Minister Mona Keijzer wil dat een deel van de ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken blijft werken aan het Binnenhof. Dat is omdat computers met staatsgeheimen nog niet beschikbaar zijn op de tijdelijke locatie. Dat ministerie moet verhuizen wegens brandgevaar.

Het merendeel van de medewerkers aan het Binnenhof zijn uiterlijk eind september verhuisd naar de tijdelijke locatie op de Turfmarkt in Den Haag, schrijft minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer. Die verhuizingen zijn inmiddels begonnen. Tegelijkertijd zegt de minister dat een deel van de ambtenaren onder voorwaarden nog gedeeltelijk aan de slag moet kunnen op het Binnenhof. De minister heeft hiervoor toestemming aan de gemeente gevraagd en verwacht binnenkort een besluit. Het is nog niet bekend of de gemeente akkoord gaat.

"In de tijdelijke huisvesting van het ministerie aan de Turfmarkt kan niet per direct worden beschikt over alle benodigde voorzieningen", vertelt Keijzer aan de Kamer. "In het bijzonder zullen de ict-voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden met de hoogst gerubriceerde informatie pas eind van het jaar beschikbaar komen aan de Turfmarkt." Daarom moet een deel van de ambtenaren nog terecht kunnen op het Binnenhof, al dan niet voor een gedeelte van de werkweek.

Het betreffen volgens Keijzer alleen medewerkers die werk te doen hebben op de 'staatsgeheime ict-voorzieningen die nog niet beschikbaar zijn op de Turfmarkt', of ambtenaren van wie het werk nog deels gebonden is aan het Binnenhof. Er zullen volgens de minister nooit meer dan zeventig medewerkers van het ministerie aanwezig zijn op het Binnenhof. De ambtenaren zullen volgens Keijzer alleen aanwezig zijn op de momenten dat ze werkzaamheden moeten doen die niet elders uitgevoerd kunnen worden. Er zullen ook alleen vaste werkplekken zijn voor medewerkers van wie het werk 'volledig en onlosmakelijk' verbonden is met de locatie aan het Binnenhof.

Keijzer zegt daarnaast dat de brandveiligheid gewaarborgd blijft. De vluchtveiligheid 'is met alle genomen maatregelen goed geregeld', stelt de minister in haar Kamerbrief. Er worden ook extra brandwachten ingezet en de genomen maatregelen worden volgens de minister periodiek tegen het licht gehouden.

Officieel moet het ministerie van Algemene Zaken uiterlijk eind deze maand vertrekken van het Binnenhof vanwege de brandveiligheid. Als dat niet gebeurt, dan staat daar een dwangsom van 100.000 euro per week op. Het ministerie wordt ondergebracht op een tijdelijke locatie aan de Turfmarkt. Minister-president Dick Schoof vertrekt eind deze maand al wel, de rest van de ambtenaren volgen dan uiterlijk eind september, maar dus met uitzondering van sommige ambtenaren die (deels) op het Binnenhof moeten zijn vanwege de ict-voorzieningen. Den Haag heeft nog niet op de brief van Keijzer gereageerd. Volgens de NOS komt de gemeente 'binnen enkele dagen' met een reactie.