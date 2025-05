'Nederland krijgt vrijstelling voor nieuwe Amerikaanse chipexportregels'

De Verenigde Staten gaat enkele bondgenoten een vrijstelling geven voor nieuwe, strengere restricties op chipexport naar China. Dat meldt Reuters. Daaronder valt ook Nederland. ASML wordt daarmee niet onderhevig aan de strengere wet, die volgende maand wordt aangekondigd.

Ingewijden melden aan Reuters dat onder andere Japan, Nederland en Zuid-Korea worden vrijgesteld van de nieuwe exportregels. Die landen hebben alle drie een belangrijke positie in de chipsector. De impact van die nieuwe restricties wordt daardoor relatief beperkt, zeggen de bronnen tegen dat persbureau. De wet moet in augustus worden gepubliceerd.

De vrijstellingen betekenen onder andere dat Veldhovense chipmachinemaker ASML niet wordt beïnvloed, naast andere fabrikanten als Tokyo Electron. De regels worden wel van invloed op bedrijven uit verschillende andere landen. Het zou gaan om landen als Israël, Taiwan, Singapore en Maleisië. Het Amerikaanse ministerie van Handel, dat verantwoordelijk is voor het exportbeleid, reageerde niet op vragen.

Onlangs meldde Bloomberg al dat de Verenigde Staten strengere beperkingen op chipexport naar China wilde introduceren. Het land zou dat doen door zijn foreign direct product rule uit te breiden. Onder die wet kan de Verenigde Staten de export beperken van machines die deels gebruikmaken van Amerikaanse technologie, ook als die machines worden gemaakt door een buitenlands bedrijf. De uitbreiding zou betekenen dat 'een half dozijn' van China's geavanceerdste chipfabrieken niet langer mag importeren uit 'een groot aantal landen'.

De Verenigde Staten zijn al langer bezig met het beperken van chipexport naar China, ook bij hun bondgenoten. In oktober 2022 introduceerde het land vergaande beperkingen op de export van geavanceerde chips en chipproductieapparatuur naar China. Die regels werden vorig jaar aangepast om bepaalde mazen in de wet te dichten. Ook Nederland introduceerde eerder een vergunningsplicht voor de export van halfgeleiderapparatuur naar China, onder druk van de VS. Dat heeft onder meer invloed op ASML. Dat bedrijf mag sinds dit jaar niet langer bepaalde duv-machines leveren aan Chinese klanten. Er geldt al langer een exportverbod van ASML's geavanceerdste euv-machines naar China.