Russische oud-medewerker ASML wordt verdacht van stelen bedrijfsgeheimen

Een Russische oud-medewerker van ASML wordt verdacht van het stelen en verkopen van bedrijfsgegevens tegen betaling. De man moet maandagochtend voor de rechter in Rotterdam verschijnen en heeft inmiddels een Nederlands inreisverbod voor twintig jaar gekregen.

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de 43-jarige man verdacht wordt van het stelen van documenten van ASML en het voormalige Nederlandse chiptechnologiebedrijf Mapper Lithography dat in 2018 failliet is gegaan. De oud-medewerker zou met de gestolen informatie de Russische chipproductie verder hebben geholpen en in ruil daarvoor enkele tienduizenden euro’s hebben ontvangen. ASML heeft de diefstal bevestigd. Het bedrijf heeft een klacht ingediend en wacht nu de lopende rechtszaak af.

De oud-medewerker zou op dit moment vastzitten in een penitentiaire inrichting en wordt maandagochtend voorgeleid in een rechtbank in Rotterdam. Daar zal de rechter oordelen over zijn voorarrest. De Nederlandse minister van Asiel en Migratie heeft de Rus intussen een inreisverbod voor twintig jaar opgelegd, voor als hij het land ooit verlaat. Dit soort verbod wordt naar verluidt enkel opgelegd als er gevaar voor de nationale veiligheid dreigt.

De Russische oud-medewerker werkte volgens Nieuwsuur sinds 2015 in Nederland. Hij zou enkele jaren voor chipproductiebedrijf Mapper Lithography hebben gewerkt en daarna voor ASML. Het Delftse e-beamlithografiebedrijf Mapper Lithography werd in 2000 opgericht en ontwikkelde een alternatief voor immersielithografie voor de productie van chips. Dat alternatief, electron-beam lithography, gebruikt een grote hoeveelheid parallelle elektronenbundels om patronen op een fotogevoelige laag aan te brengen. Het grote voordeel van die methode is dat geen duur masker nodig is, zoals bij immersielithografie. De machines zijn dan ook een stuk goedkoper te maken dan die van ASML. Het nadeel is dat het lastig is gebleken de techniek voor massaproductie in te zetten.

Mapper ging eind 2018 failliet en werd begin 2019 overgenomen door ASML, dat toen onder andere interesse had in het intellectuele eigendom van het bedrijf. In 2012 had Mapper Lithography nog een kapitaalinjectie gekregen van onder andere de Russische investeringsmaatschappij Rusnano.