'Nederlands kabinet wil ASML verbieden chipmachines in China te onderhouden'

Het Nederlandse kabinet zou ASML willen verbieden om duv-machines bij Chinese klanten te onderhouden en te repareren. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. Tot op heden hebben de restricties nog geen impact op het onderhoud van al geleverde machines.

Door de stap zou het moeilijker worden voor Chinese bedrijven om processors te blijven produceren, meldt Bloomberg. Zonder onderhoud kunnen de machines mogelijk vanaf volgend jaar stoppen met functioneren, zo heeft het persbureau gehoord van bronnen. Het onderhoud is noodzakelijk na levering.

China leunt op ASML-apparatuur om processors te maken met duv-procedé's. Daarmee loopt China enkele generaties achter op wat bijvoorbeeld TSMC, Intel en Samsung kunnen maken. Huawei stopte een in China gemaakte soc in smartphones nadat de restricties van kracht werden. Het kabinet-Schoof heeft nog niet gereageerd op de informatie. Ook de Chinese overheid heeft nog niet gereageerd. ASML was afgelopen kwartaal voor de helft van de omzet afhankelijk van China.