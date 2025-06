Analist Kuo: iPhone 17 Pro Max krijgt 12 GB ram

De iPhone 17 Pro Max, die naar verwachting in 2025 wordt gepresenteerd, krijgt 12 GB ram. Dat stelt analist Ming-Chi Kuo. Naar verwachting introduceert Apple ook andere toestellen in de iPhone 17-reeks, die minder werkgeheugen krijgen.

Naar verwachting introduceert Apple in 2025 naast de iPhone 17 Pro Max ook een ultradrunne iPhone 17, een reguliere iPhone 17, de iPhone 17 Pro en de iPhone SE 4. Deze andere modellen krijgen 8 GB ram, schrijft Macrumors op basis van analist Kuo. Dat is dezelfde hoeveelheid als de iPhone 16-reeks, die dit jaar moet verschijnen, volgens geruchten krijgt.

Kuo stelt verder dat de iPhone 17 Pro Max een verbeterd koelsysteem krijgt, waarbij vaporchambertechnologie gecombineerd wordt met grafietplaten. De andere iPhones die in 2025 aangekondigd worden, zouden alleen grafietplaten gebruiken.

