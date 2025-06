Dummy's tonen alle iPhone 17-modellen, waaronder extra dunne iPhone 17 Air

Er zijn foto's van iPhone 17-dummy's verschenen. Die lijken eerdere geruchten over die telefoons te bevestigen. Zo hebben de iPhone 17 Pro en Pro Max een groter camera-eiland dat over de hele breedte van de achterkant strekt en heeft de iPhone 17 Air een scherm van rond de 6,6".

De foto's zijn gepubliceerd door Sonny Dickson, een betrouwbare leaker die regelmatig dergelijke dummy's met het ontwerp en de afmetingen van de nieuwe iPhones uitlekt. Vorig jaar toonde hij bijvoorbeeld vroegtijdig soortgelijke foto's van iPhone 16-dummy's, waaruit bleek dat de Pro-modellen iets groter zouden worden dan de reguliere iPhone 16's. Dat bleek later te kloppen.

De afbeeldingen tonen grote gelijkenissen met onofficiële renders die in de afgelopen weken zijn verschenen. Ze laten onder andere de omvang van de iPhone 17 Air zien in vergelijking met de rest van de toestellen. Deze variant maakt later dit jaar zijn debuut en wordt dunner dan de reguliere iPhone 17 en de iPhone 17 Pro-varianten.

Op de foto's is te zien hoe de Air een dikte heeft van ongeveer 5,65mm, vermoedelijk exclusief het camera-eiland dat enigszins uitsteekt. Daarmee is het toestel een stuk dunner dan de overige iPhone 17-varianten: de reguliere iPhone 17 is volgens de dummy's 7,96mm dik en bij beide Pro-versies is dat 8,75mm. De dummy lijkt ook te bevestigen dat de Air een scherm van rond de 6,6" krijgt; het toestel is duidelijk groter dan de 'gewone' iPhone 17 en de 17 Pro, maar juist wat kleiner dan de Pro Max.

Ook de overige dummy's komen overeen met iPhone 17-renders die eerder zijn gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de 17 Pro en Pro Max een nieuw camera-eiland met drie sensors krijgen aan de achterkant. Anders dan bij de voorgaande Pro-toestellen, strekt deze over de gehele breedte van de smartphone. De iPhone 17 Air krijgt een soortgelijk camera-eiland, maar dan met een enkele camerasensor. De reguliere iPhone 17 lijkt qua ontwerp op zijn directe voorganger. De telefoons worden naar verwachting in september aangekondigd.

Bron: Sonny Dickson