Apple brengt AI-functies in april 2025 uit voor iPhone- en iPad-gebruikers in EU

Apple brengt zijn AI-features voor iPhones en iPads in april volgend jaar uit in de Europese Unie. Dat bevestigde het bedrijf maandagmiddag in een persbericht. De functies zijn per direct beschikbaar in de VS, maar komen dus pas later naar Europa.

"In april zullen Apple Intelligence-functies worden uitgerold naar iPhone en iPad-gebruikers in de EU", schrijft Apple in een Nederlands persbericht. Het bedrijf zegt dat 'veel van de kernfuncties van Apple Intelligence' vanaf dan beschikbaar komen in Europa. Daaronder vallen de Schrijfhulp-feature, die teksten controleert op spelling en grammatica en ze kan herschrijven op basis van de gewenste toon. Ook met AI gegenereerde emoji's komen in april naar de EU, naast de verbeterde versie van Siri, ChatGPT-integratie in iOS en 'meer'.

Apple kondigde zijn AI-features eerder dit jaar al aan. Het bedrijf zei eerder al dat de features bij release niet direct naar Europa komen. Volgens de techgigant is dat vanwege de Digital Markets Act, een Europese wet die bepaalde grote techbedrijven verplicht om hun platforms open te stellen voor concurrentie. Mac-gebruikers in de EU kunnen wel al aan de slag met enkele Apple Intelligence-features als onderdeel van macOS 15.1, maar wel alleen in het Amerikaans Engels.

Apple Intelligence werkt niet op alle iPhones die het bedrijf momenteel nog ondersteunt. De features komen beschikbaar voor de iPhone 15 Pro en Pro Max en alle iPhone 16-toestellen. De functies komen ook naar iPads met een A17 Pro-soc of een M1-chip of nieuwer.