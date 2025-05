Bloomberg: Apple krijgt eerste DMA-boete rondom Europese App Store-regels

Apple wordt binnenkort het eerste bedrijf dat een boete krijgt onder de Europese Digital Markets Act, melden ingewijden aan Bloomberg. De EU zou hebben geconcludeerd dat de techgigant die wet overtreedt met zijn App Store-beleid. Het boetebedrag is niet bekend.

Europese toezichthouders zijn de boete voor Apple momenteel aan het voorbereiden, zeggen bronnen die bekend zijn met de zaak tegen Bloomberg. De boete zou worden opgelegd op grond van Apples anti-steering beleid in de App Store. Daarmee mogen ontwikkelaars van iOS-apps niet communiceren over aanbiedingen buiten de App Store. Dat is in strijd met de Digital Markets Act, die concurrentie op digitale markten zoals de App Store moet bevorderen.

De Europese Commissie zou de boete nog kunnen uitdelen voordat Eurocommissaris Margrethe Vestager, verantwoordelijk voor concurrentiebeding, later deze maand haar functie neerlegt. Het is echter ook mogelijk dat dit wordt uitgesteld tot 'later dit jaar', aldus de bronnen.

Hoe hoog de boete wordt, is vooralsnog niet bekend. In theorie kan de EU DMA-boetes opleggen van maximaal tien procent van de wereldwijde jaaromzet voor eerste overtredingen, of twintig procent voor herhaaldelijke overtredingen. Een vaste boete zou gepaard kunnen gaan met dwangsommen, die periodiek worden opgelegd totdat het bedrijf voldoet aan de DMA, schrijft Bloomberg.

Er loopt al sinds maart een DMA-onderzoek naar Apple, mede rondom het anti-steering beleid in de App Store. De Europese Commissie stelde in juni al dat Apple mogelijk de DMA overtreedt met zijn App Store-beleid, maar dat betrof een voorlopige conclusie. De EU waarschuwde het techbedrijf toen al voor mogelijke boetes.

De Europese boete zou volgen op andere Europese antitrustonderzoeken naar Apple. De techgigant kreeg in maart al een Europese boete van 1,8 miljard euro, vlak voordat de Digital Markets Act van kracht werd. Die boete werd opgelegd omdat het bedrijf concurrerende muziekstreamingdiensten zou benadelen, omdat Apple Music-rivalen niet mochten verwijzen naar mogelijkheden om goedkopere abonnementen buiten de App Store af te sluiten. Momenteel wordt ook onderzocht of Apple alternatieve appwinkels benadeelt in de EU.