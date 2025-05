Europese Commissie: 'Apple overtreedt mogelijk wet door toepassing geoblocking'

De Europese Commissie en Europese marktautoriteiten zeggen dat Apple geoblocking toepast in de Europese Unie en daarmee mogelijk de wet overtreedt. Volgens de instanties mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen consumenten op basis van hun woonplaats.

De EC en het CPC-netwerk, een samenwerkingsverband tussen de Europese consumententoezichthouders, beroepen zich op de Verordening Geoblocking uit 2018, schrijft de ACM dinsdag. Daarin staat dat een bedrijf een consument niet mag discrimineren, alleen omdat deze in een andere lidstaat woont of een andere nationaliteit heeft.

De toezichthouders noemen drie punten waarbij Apple mogelijk in overtreding is. Het eerste probleem ligt bij Apple Media Services, waar de App Store ook onder valt. In de appversies van deze diensten hebben consumenten in de EU en de Europese Economische Ruimte alleen toegang tot de interface die is gemaakt voor het land waar ze hun Apple-account hebben geregistreerd.

Ten tweede lukt het downloaden van apps in een ander land niet altijd. Ook krijgen consumenten geen toegang tot versies van de app uit andere landen. Als laatste merken de autoriteiten op dat het gebruik van betaalmethoden zoals een creditcard beperkt is tot het land van uitgifte van de kaart.

Apple krijgt een maand de tijd om te reageren op de conclusies van de EC en het CPC-netwerk en oplossingen voor te leggen. Doet Apple dit niet, dan mogen de marktautoriteiten in hun eigen land stappen ondernemen tegen Apple. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de bevindingen van de EC en het CPC-netwerk.