Kuo: Apple bereidt eigen slimme camera voor

Apple brengt in 2026 voor het eerst zijn eigen slimme beveiligingscamera op de markt. Dat meldt analist Ming-Chi Kuo in een blogpost. De belangrijkste troef van de camera moet volgens Kuo de naadloze integratie met Siri en AI-functies zijn.

Apple wil volgens Kuo op lange termijn jaarlijks meer dan tien miljoen exemplaren verkopen, wat erop wijst dat Apple hoge verwachtingen heeft van dit nieuwe product in zijn smarthomeassortiment. Apple richt zich al langer op de slimme woonsector, vooral via samenwerkingen met externe fabrikanten van HomeKit-accessoires. Een eigen camera zou Apple in staat stellen om de controle over de gehele ervaring in handen te nemen.

De release van de Apple-camera volgt op een ander belangrijk smarthomeproduct dat naar verwachting volgend jaar verschijnt: een smartdisplayapparaat dat een speaker combineert met een touchscreen. Daarmee wil Apple een antwoord bieden op producten als de Amazon Echo Show. Enkele jaren nadat het smartdisplayapparaat op de markt komt, zou Apple ook een meer geavanceerd model willen introduceren. Dat zou op een robotische arm worden gemonteerd om de gebruiker te kunnen volgen.