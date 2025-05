Apple maakt reserveonderdelen voor iPhone 16-modellen beschikbaar

Apple heeft reserveonderdelen en gereedschap voor de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max beschikbaar gemaakt in onder meer Nederland en België.

Het is vanaf nu mogelijk om direct van Apple verschillende componenten van iPhone 16-telefoons te bestellen, waaronder het achterglas, het beeldscherm, de accu, de TrueDepth-camera, de luidsprekers en Taptic Engine, ontdekte MacRumors. Het bedrijf biedt voor ieder model ook een gereedschapsset te huur aan voor 55,66 euro per week. De zelfreparatiehandleidingen van de iPhone 16's waren al sinds de release van de telefoons in september beschikbaar, maar de reserveonderdelen zijn nu pas te bestellen.

Het Self Service Repair-programma van Apple werd in april van 2022 voor het eerst uitgebracht in de Verenigde Staten. Later dat jaar kwam het reparatieprogramma beschikbaar in België en sinds december 2023 zijn de reserveonderdelen in Nederland te bestellen. Naast iPhones vanaf de 12-serie worden er ook onderdelen aangeboden voor nieuwere Mac-laptops en -desktops.