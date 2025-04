Apple gaat gebruikte onderdelen toestaan bij iPhone-reparaties

IPhone-bezitters die hun eigen telefoon willen repareren via Apples Self Service Repair-programma, kunnen dat in de toekomst ook doen met tweedehands onderdelen. Ook commerciële reparateurs kunnen zulke gebruikte, originele onderdelen gaan gebruiken.

Apple schrijft dat het het officiële zelfreparatieprogramma uit 2021 gaat uitbreiden. Gebruikers die zelf een iPhone willen repareren, kunnen daarvoor in de toekomst gebruikte iPhone-onderdelen voor gebruiken in plaats van alleen nieuwe die ze via Apple kopen. Daarmee komt Apple tegemoet aan de kritiek van veel reparatievoorvechters. Tweakers schreef in 2022 al over de kritiek van onder meer iFixit op het Self Service Repair-programma, onder andere omdat gebruikers nieuwe onderdelen moesten kopen bij Apple en dan vervolgens een serienummer moesten opgeven om de onderdelen te bestellen. Dat laatste hoeft nu ook niet meer, tenzij het moederbord wordt vervangen.

Als gebruikers nu tweedehands onderdelen willen gebruiken, dan blijven ook Touch ID en Face ID werken. Tot voor kort stopten die features als gebruikers zelf een onofficieel scherm of cameralens in hun iPhone zetten.

Apple breidt daarnaast het Activeringsslot uit naar gestolen apparaten. Activation Lock gaat in de toekomst herkennen of bepaalde tweedehands onderdelen uit een iPhone komen die als gestolen is aangemerkt. In dat geval kan een reparateur het onderdeel niet meer kalibreren in het toestel.

Het programma blijft overigens nog wel beperkt. De onofficiële onderdelen worden pas in de herfst van dit jaar 'op bepaalde iPhone-modellen' ondersteund. Apple zegt niet om welke modellen het gaat. Verder kunnen nog steeds alleen iPhones worden gerepareerd, maar Apple Watches en AirPods bijvoorbeeld nog niet.