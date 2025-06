Apple voegt reparatieassistent toe aan iOS 18

Apple voegt een 'Repair Assistant'-functie toe aan iOS 18. Daarmee kunnen iPhone-gebruikers vervangende onderdelen configureren als hun telefoon gerepareerd wordt. De functie kan ook gebruikt worden om onderdelen te configureren die geïnstalleerd zijn voordat iOS 18 verscheen.

Wie bijvoorbeeld het beeldscherm van zijn iPhone laat vervangen, kan dat beeldscherm voortaan met de Repair Assistant configureren om te zorgen dat opties als True Tone en automatische helderheid toegankelijk zijn, schrijft MacRumors. Repair Assistant kan gebruikt worden op de iPhone 12 en nieuwere modellen.

De functie verschijnt nadat iOS 18 geïnstalleerd is in het instellingenmenu. De Repair Assistant staat dan in 'Parts and Service' onder het About-menu, maar verschijnt alleen als de telefoon een onderdeel bevat dat geconfigureerd kan worden. IPhones die niet gerepareerd zijn, bevatten de genoemde menufunctie niet.