4,5 jaar cel voor aanbieden van cryptocommunicatiedienst aan criminelen

De rechtbank in Arnhem heeft drie mannen veroordeeld tot celstraffen vanwege het aanbieden van een cryptocommunicatiedienst aan criminele organisaties. De leider van de groep krijgt 4,5 jaar gevangenisstraf. De twee andere mannen moeten respectievelijk 22 en 18 maanden de cel in.

De drie mannen werkten bij Blackbox Security, dat tussen januari 2015 en november 2018 de IronPhone-cryptotelefoons en bijbehorende IronChat-berichtendienst verkocht. Daarmee konden mensen versleuteld met elkaar communiceren.

Bij het verkopen van de producten stond anonimiteit centraal, zegt de rechtbank. Er werden daarom geen gegevens van klanten gevraagd en transacties werden met contant geld afgerond. "De mannen ontwikkelden hiermee een product dat vervolgens op de markt werd gebracht en aantrekkelijk was voor criminelen. De criminelen gebruikten de chatapplicatie en cryptotelefoon op grote schaal om te communiceren over strafbare feiten." De rechtbank stelt dat het duidelijk is dat de mannen wisten dat de telefoons op grote schaal door criminelen werden gebruikt. Ook zouden ze op verzoek een account hebben gewist als een gebruiker werd opgepakt door de politie. "Hiermee werd voorkomen dat de opsporingsinstanties belastende informatie uit de telefoon konden halen."

De mannen genereerden met deze praktijken ruim 1,2 miljoen euro aan omzet. Omdat het geld afkomstig is uit een misdrijf en de mannen dat wisten, hebben ze zich ook schuldig gemaakt aan het witwassen van die omzet, oordeelt de rechtbank. Verder hebben de mannen zich schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie, Blackbox Security, en zijn twee van de mannen schuldig aan het medeplegen van valsheid in geschrifte, omdat er verschillende valse facturen zijn gemaakt en opgenomen in de bedrijfsadministratie.

IronChat werd in november 2018 offline gehaald. De politie bemachtigde voor die tijd al de encryptiesleutels van de dienst, waardoor de politie wekenlang live berichten op de dienst kon meelezen. De communicatie ging volgens de politie vrijwel uitsluitend over criminaliteit, zoals de handel in wapens, drugs, geld en bitcoin.