Rechtbank geeft drie Nederlandse Genesis Market-gebruikers taakstraffen

Drie Nederlandse gebruikers van Genesis Market zijn veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen. Het Openbaar Ministerie had onvoorwaardelijke celstraffen geëist, maar de rechter ging daar niet in mee.

De rechtbank deed zijn uitspraak eerder deze week, schrijft ook RTV Noord. Tijdens de rechtszaak stonden drie mannen uit Kolham, Sneek en Leeuwarden terecht voor het gebruik van de Genesis Market-darkwebmarktplaats. De drie mannen kregen daarvoor respectievelijk taakstraffen van 120, 200 en 240 uur. De man uit Leeuwarden kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden, terwijl de Genesis Market-gebruiker uit Sneek een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden kreeg opgelegd.

Het OM eiste onvoorwaardelijke celstraffen tot twee jaar voor twee van de Genesis Market-gebruikers. De straffen vielen minder zwaar uit. Volgens de rechter is niet bewezen dat de drie verdachten daadwerkelijk fraude hebben gepleegd met persoonsgegevens die ze op Genesis Market aanschaften. Alleen de man uit Leeuwarden heeft drie mensen opgelicht voor in totaal 900 euro. In het vonnis heeft de rechter rekening gehouden met de leeftijd, het strafblad en de persoonlijke omstandigheden van de drie mannen, schrijft RTV Noord.

Genesis Market was een online marktplaats waar criminelen bots en pakketten met onder meer inlogcredentials konden aanschaffen. Vorig jaar werd het handelsplatform offline gehaald tijdens een grootschalige actie van internationale politiediensten en de FBI, in een operatie met de codenaam Cookie Monster. Er zijn eerder al Nederlanders veroordeeld voor het gebruik van Genesis Market. Een man uit Barendrecht en een man uit Almere werden beiden veroordeeld tot vier jaar cel.