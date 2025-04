Vier jaar cel voor Genesis Market-gebruiker wegens fraude met gestolen gegevens

De rechtbank Midden-Nederland heeft vrijdag een 32-jarige man uit Almere veroordeeld tot vier jaar celstraf. De man heeft gefraudeerd met gestolen gegevens die hij via darkwebmarktplaats Genesis Market had aangeschaft.

De man had via Genesis Market 221 bots aangeschaft. In zo'n bot zaten niet alleen tools als malware, maar ook kenmerken van slachtoffers zoals hun IP-adressen, gebruikersnamen en wachtwoorden. Met die bots en de gestolen gegevens heeft de Almeerder 100.000 euro buitgemaakt, schrijft de rechtbank in de uitspraak.

De verdachte heeft vervolgens onder andere diverse aankopen en betalingen gedaan met PayPal-accounts van anderen en creditcards en telefoonabonnementen op naam van anderen aangevraagd. Ook heeft hij geprobeerd om 'levensverzekeringen, lijfrenteverzekeringen en een pensioen van anderen te laten uitkeren op door hem aangemaakte bankrekeningen op naam van anderen'. Daarbij heeft hij ook gebruikgemaakt van valse identiteitskaarten, valse paspoorten, valse gemeentelijke en notariële aktes. Naast de celstraf moet de Almeerder de veroorzaakte schade vergoeden.

De Almeerder kwam in beeld tijdens Operatie Cookiemonster, een groot internationaal politieonderzoek naar Genesis Market. Uiteindelijk leidde het onderzoek tot ruim 200 invallen en 121 aanhoudingen in 17 landen, waaronder 23 invallen en 17 aanhoudingen in Nederland. In september werd een 34-jarige man uit Boskoop veroordeeld tot 40 maanden cel voor het gebruiken van bots van Genesis Market voor Hacks.