Nederlandse 'grootverbruiker' van marktplaats Genesis Market krijgt 4 jaar cel

Een 33-jarige Nederlander heeft vier jaar celstraf gekregen omdat hij 'grootverbruiker' was van darkwebmarktplaats Genesis Market. Hij kocht onder meer gestolen gegevens om zo ruim 90.000 euro te stelen. Het Openbaar Ministerie eiste eerder vijf jaar cel.

De Nederlandse man uit Barendrecht kocht in vijf jaar tijd 1885 bots voor 33.000 dollar op Genesis Market. Die bots bevatten malware, en inloggegevens en IP-adressen van slachtoffers. "Hij heeft daarbij steeds de kwade bedoeling gehad om deze gegevens te gebruiken op een criminele wijze. Bij twee slachtoffers is de verdachte, met gebruikmaking van de bots, ook echt hun computer binnengedrongen en heeft daar vervolgens een bedrag van in totaal 93.700 euro buitgemaakt", schrijft de rechtbank.

De rechtbank merkt op dat door het handelen van de verdachte slachtoffers digitale omgevingen van financiële instellingen minder vertrouwen, waardoor de cybercriminaliteit ondermijnend werkte. "Dit alles rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan, zeker omdat de verdachte zeer professioneel te werk is gegaan en ook omdat hieraan slechts door ingrijpen van politie en justitie een einde is gekomen." De verdachte was bovendien eerder veroordeeld tot een 'lange gevangenisstraf voor soortgelijke feiten' en registreerde zich kort na die gevangenisstraf bij Genesis Market.

Het feit dat de verdachte eerder werd veroordeeld voor een soortgelijk vergrijp, heeft de rechtbank meegenomen in de strafmaat. Daarom krijgt de man 'een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf'. Desondanks valt de straf lager uit dan de vijf jaar cel die het OM eind januari eiste. De Nederlander werd in juli 2023 in Brazilië gearresteerd. Eerder werden twee andere Genesis Market-klanten veroordeeld tot onvoorwaardelijke celstraffen van één en vier jaar.