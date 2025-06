Amerikaanse autoriteiten halen illegale clearnetmarktplaats Rydox offline

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de illegale marktplaats Rydox offline gehaald. Daarop werden gestolen persoonsgegevens verkocht, maar ook tools om hacks uit te voeren. Twee Kosovaren zijn daarbij gearresteerd.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de clearnetwebsite offline gehaald. Op Rydox werden 312.372 verschillende 'cybercrimeproducten' aangeboden, zeggen de autoriteiten. Rydox was een marktplaats waarop persoonsgegevens werden verkocht, waaronder creditcardgegevens en gebruikersnamen en wachtwoorden van duizenden slachtoffers. Daarnaast verkocht de website tools om phishing- en cybercrimecampagnes mogelijk te maken. Rydox verkocht onder andere phishingpanels, spamlogs en handleidingen om spam te versturen.

De autoriteiten zeggen dat de website in de acht jaar dat hij operationeel was aan ruim 18.000 klanten heeft geleverd. In zeker 7600 gevallen werden er persoonsgegevens verkocht. Dat leverde in totaal zo'n 230.000 dollar op. Daarmee is de site relatief klein in vergelijking met veel soortgelijke marktplaatsen, waarvan er de laatste maanden steeds meer offline worden gehaald.

De Amerikaanse autoriteiten zeggen ook twee mannen te hebben gearresteerd. Die Kosovaren van 26 en 28 jaar oud zijn in hun thuisland opgepakt en worden uitgeleverd aan de VS. Er is ook een derde persoon uit Kosovo opgepakt in Albanië, die naar verwachting daar wordt berecht.