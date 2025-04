Nederlandse politie ontving vorig jaar 45.000 aangiftes van internetoplichting

De Nederlandse politie heeft in 2024 ongeveer 45.000 aangiftes van internetoplichting ontvangen. In meer dan 20.000 gevallen ging het om webwinkelfraude. De politie meldt ook dat de eigen nepwebshop sinds eind vorig jaar ongeveer 125.000 bezoekers heeft kunnen lokken.

Uit een persbericht blijkt dat de Nederlandse politie aanvankelijk op zo’n 30.000 bezoekers had gerekend voor de nepwebshop pakjedealsnu.nl. Die webshop werd eind 2024 geïntroduceerd. "Het is mooi dat we zoveel mensen hebben bereikt", stelt Gijs van der Linden, van Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting. "Aan de andere kant baart het ons zorgen", aldus de man. Van der Linden merkt ook op dat de grootste groep bezoekers van pakjedealsnu.nl 55-plussers zijn.

De Nederlandse politie heeft nepwebshop pakjedealsnu.nl in november van 2024 geïntroduceerd. Het betreft een website waar elektronica en huishoudelijke apparaten tegen een ogenschijnlijk lage prijs worden aangeboden. De nepwebwinkel is een preventiecampagne die consumenten bewust moet maken van de gevaren van malafide webwinkels. Via de site krijgen potentiële kopers een realistisch beeld van hoe internetoplichters te werk gaan.