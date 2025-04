Testversie Windows 11 bevat nieuw deelmenu om bestanden te delen

Er is een nieuwe functie in een testversie van Windows 11 opgedoken waardoor het eenvoudiger wordt om snel bestanden te delen. Als gebruikers een bestand in de Verkenner beginnen te verslepen, verschijnt er bovenaan het scherm een nieuw deelmenu met verwijzingen naar apps.

De functie werd ontdekt door X-gebruiker phantomofearth. Het gaat over een verborgen functie in Windows 11-testversie 22636.4805 die via aparte tools kan worden geactiveerd. Uit de video die phantomofearth heeft gedeeld, blijkt dat als een gebruiker een bestand in de Verkenner begint te verslepen, er bovenaan een nieuw deelmenu verschijnt. Dat deelmenu bevat verwijzingen naar de Phone Link-, de Outlook- en de Mail-app en beschikt over een knop met meer opties. Als gebruikers het versleepte bestand naar de appicoontjes verslepen, kan het rechtstreeks via de apps worden gedeeld. De functie werkt naar verluidt ook met bestanden die op het Bureaublad staan. Het is niet duidelijk welke plannen Microsoft voor de deelfunctie heeft en of de functie naar toekomstige versies van Windows 11 zal komen.