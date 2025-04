Microsoft voert updates naar Windows 11 24H2 voortaan automatisch uit

Microsoft gaat computers die op Windows 11 versie 22H2 en 23H2 draaien, automatisch naar Windows 11 24H2 updaten. De automatische update wordt alleen toegepast op apparaten die niet onder IT-beheer staan. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de update uit te stellen.

Microsoft schrijft in een update dat er een nieuwe fase in het uitrolprogramma van Windows 24H2 is aangebroken. De automatische update naar Windows 11 24H2 geldt volgens het bedrijf voor zowel de Home- als de Pro-versie van het besturingssysteem, en gebruikers kunnen het tijdstip van de update instellen.

Windows 11 24H2 is de recentste jaarlijkse update voor Windows 11. De update is sinds 1 oktober beschikbaar voor klanten. De nieuwe versie bevat enkele AI-functies die onder de Copilot+-merknaam bekendstaan, verbeteringen aan de Verkenner, ondersteuning voor USB met symmetrische snelheden van 80Gbit/s, nieuwe functies en patches. Deze AI-functies zijn voorbehouden aan gebruikers met een processor die AI-functies ondersteunt, zoals de Qualcomm Snapdragon X-chip. Tweakers schreef een achtergrondartikel over Windows 11 24H2.