Microsoft bevestigt probleem met wijzigen van tijdzones in Windows 11 24H2

Microsoft heeft bevestigd dat gebruikers problemen kunnen hebben met het wijzigen van tijdzones in versie 24H2 van Windows 11. Gebruikers rapporteerden dat probleem al langer. Er komt een update om de problemen op te lossen.

Tot die tijd is er een mitigatie, zegt Microsoft. Het wijzigen van de tijdzone lukt wel via het oude Control Panel, zelfs als dat niet gaat via het Instellingen-menu. Ook kunnen gebruikers via Run, ofwel Windows+R, timedate.cpl invoeren om het venster rechtstreeks te openen. Het gaat alleen om gebruikers zonder beheerdersaccount in Windows 11.

Het probleem treedt alleen op in versie 24H2. Microsoft noemt niet wat het issue heeft veroorzaakt. Het bedrijf doet er onderzoek naar en belooft een fix voor het wijzigen van de tijdzone in een toekomstige update van Windows 11. Wanneer die komt, is onbekend.