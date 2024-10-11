Bug Windows 11 24H2 zorgt voor niet te verwijderen cache van 8,63GB

Verschillende gebruikers melden dat de installatie van Windows 11 update 24H2 een cache met bestanden van in totaal 8,63GB aanmaakt, die daarna niet meer te verwijderen is. Microsoft erkent het probleem en zegt aan een oplossing te werken.

De update introduceert een Windows Update Cleanup-cache van 8,63GB. Normaal zijn dit soort caches te verwijderen, maar in dit geval is dat niet mogelijk, zo ontdekte Windows Latest na meldingen van verschillende gebruikers. Het medium probeerde meerdere verwijdermethoden toe te passen, waaronder de Schijfopruiming-functie. Geen van de verwijdermethoden werkt. Volgens het medium heeft Microsoft de bug erkend en komt er in een toekomstige update een oplossing voor dit probleem. Het is niet duidelijk wanneer er een fix uit moet komen.

Naar verluidt is de onverwijderbare cache een gevolg van wat Microsoft cumulatieve checkpointupdates noemt. Deze updatevorm maakt gebruik van bestaande updates om nieuwe releases te installeren, wat moet zorgen voor een kleiner installatiebestand en een snellere installatie van updates.

windows cache bug bron WindowsLatest
Bron: Windows Latest

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 11-10-2024 11:25
173 • submitter: jpsch

11-10-2024 • 11:25

173

Submitter: jpsch

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Reacties (173)

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robbinwehl 11 oktober 2024 11:30
Ik had gister een vergelijkebare situatie maar dan niet met de update bestanden maar met de temp cache.

Ik ging naar instellingen - > opslag ->
daar onder andere de temporary files was in dit geval 50gb, helemaal leeg gemaakt.
Maar er kwam geen schijfruimte vrij.

Nog wat andere mappen leeggegooid, maar schuifruimte erbij.. nee helaas.
iemand oplossing ?
Ethelind @robbinwehl11 oktober 2024 11:32
In powershell het volgende uitvoeren, werkt dat?
# Basic cleanup
dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup

# Extended cleanup, removing all superseded components
dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase

# Analyze component store
dism.exe /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore
naaitsab @Ethelind11 oktober 2024 12:23
De ResetBase is zeer onverstandig om handmatig uit te voeren op een productiesysteem. Deze zorgt namelijk dat alle updates die geïnstalleerd zijn voordat je het commando uitvoert, niet meer verwijderd kunnen worden. Dus als je tegen een serieus probleem aanloopt met een update die issues heeft dan zit je daaraan vast tot Microsoft hier een volledige fix voor uitbrengt. Dit commando wordt vaak klakkeloos in de welbekende 'cleanup guides' gepost zonder dat men eigenlijk weet wat het doet en dus ook stuk kan maken.

De standaard StartComponentCleanup wordt overigens automatisch door de taakplanner gestart 30 dagen nadat een patch is geïnstalleerd. Dus tenzij je net een grote patch hebt geïnstalleerd en heel krap zit met je schijfruimte is het wijsheid om hier eigenlijk niks mee te doen.
grasmanek94 @naaitsab11 oktober 2024 13:09
Het aantal keren dat ik updates in de afgelopen 10 jaar heb moeten verwijderen is op 1 vinger te tellen, dus ik vind "zeer onverstandig" voor de gemiddelde gebruiker wel erg overdreven.
naaitsab @grasmanek9411 oktober 2024 14:03
'zeer' is achteraf wellicht wat overdreven. Het biedt echter geen meerwaarde omdat het al op een veilige manier automatisch verloopt. Een stuk herstel mechaniek om zeep helpen voor weinig tot geen gewin gaat er bij mij wat lastig in. Ieder moet zelf weten wat ze doen maar mensen op de hoogte brengen van de gevaren/risico's is wel prettig. En ja zomaar blind commandos van een forum/site copy-pasten zonder eigen onderzoek is überhaupt onverstandig. Zeer onverstandig zelfs ;)

Mooi dat jij het niet nodig hebt gehad. Ik heb echter genoeg situaties gehad, die ik al lang niet meer op 2 handen meer kan tellen dat updates voor problemen hebben gezorgd. Toen was ik blij dat ik met DISM deze updates nog kon terugrollen. Dat betrof wel Windows Server maar daar geldt hetzelfde voor als de client versies. StartComponentCleanup prima, ResetBase, afblijven.
JWL92 @grasmanek9411 oktober 2024 13:49
Hier toevallig een dell en lenovo laptop, beide win10, beide een firmware update via windows update die niet lekker werkt , en dus heb moete (en gelukkig ook kunnen!) verwijderen.
SpoekGTi @JWL9211 oktober 2024 13:55
Waarom überhaupt firmware/bios updates door Windows laten doen?
SgtElPotato @SpoekGTi11 oktober 2024 14:02
Waarom niet? Windows heeft daar ondersteuning voor dus voor de gemiddelde gebruiker een prima manier om te zorgen dat zijn of haar systeem lekker up to date blijft!
PhilipsFan @SgtElPotato12 oktober 2024 03:14
Omdat het idioot is. Je besturingssysteem en je BIOS zijn volkomen gescheiden entiteiten en dat moet zo blijven. Een update van Windows die stuk gaat is altijd wel weer te herstellen. Maar een BIOS update die stuk gaat zorgt ervoor dat je PC niet meer opstart. En dan ben je klaar. Gezien ik die PC voor letterlijk alles nodig heb, is me die afhankelijkheid te groot. BIOS updates komen er hier NIET in.
Firestorm666 @PhilipsFan12 oktober 2024 09:17
En hoe vaak komt dat in de praktijk voor? Zo weinig dat je bijna kan zeggen dat het nooit voorkomt.
Als je toch oh zo afhankelijk bent van jouw pc.. dan zijn back-ups een veel betere methode en als het echt zo zo kritisch is, dan zorg je voor een fail-over setup

Verder hebben systemen van de laatste jaren ook een back-up bios, in het onwaaarschijnlijke geval dat er toch een faal is, wordt de back-up bios terug gezet.

Ik heb lang als pc technieker gewerkt en nu als sysadmin. In al die tijd heb ik nu eens werkelijk nog nooit een BIOS update gedaan die het toestel omzeep heeft geholpen. Uitgezonderd toestellen waar sowieso hardwareproblemen mee waren & de update als een laatste weesgegroetje is uitgevoerd. Zelfs die toestellen kan ik op één hand tellen: 4 op 20 jaar tijd.
TD-er @Firestorm66612 oktober 2024 09:58
Zoals ik al eerder noemde, HP forceert BIOS/firmware updates die je niet kunt weigeren tenzij je wellicht in een domein zit waar updates via een eigen updatebeleid doorgevoerd worden.
Dus als je al een 'backup-systeem' hebt, is dat waarschijnlijk een vergelijkbaar systeem (bijv. zelfde HP) en dan hang je alsnog.
En nee, laptops hebben over het algemeen geen backup-BIOS.
In het geval van HP's falende update, dat was een firmware file die gepushed werd die groter was dan de flash-chip zelf, dus dan moet je met een programmer in de weer om die flash chip weer van een valide firmware te voorzien. (even aangenomen dat dit niet ook af hangt van encryptiesleutels enzo)

En "je hebt toch backups" heb je niet zo veel aan als je het systeem _nu_ nodig hebt.
Ik weet niet hoeveel laptops jij mee hebt als je ergens op locatie dingen moet doen bijvoorbeeld?
Firestorm666 @TD-er14 oktober 2024 21:14
Zakelijke laptops zijn uitgerust met backup bios hoor, zowel HP als Lenovo. Consumentenlaptops, dat is wat anders.

Windows Update wilt wel eens eigenaardig doen helaas, maar denk dat ie alleen een update uit "optioneel" haalt wanneer de oorspronkelijke bios te ver achter loopt of bij een kritisch lek. Consumentenlaptops zullen wel eerder gepushed worden vermoed ik zo.

2 laptops heb ik idd niet, maar het is ook geen ramp mocht ie het "on the job" begeven. Mocht ik er zwaar afhankelijk van zijn, dan zou ik er idd wel 2 hebben, desnoods een oude lapop.
TD-er @Firestorm66614 oktober 2024 22:49
Kennelijk was dit toch wel dusdanig vervelend dat 't echt de laptop brickt.
Zie: nieuws: HP bevestigt problemen met biosupdate ProBooks die laptops brickt

Update was niet te vermijden... althans als je er op tijd bij was kon je alle updates uitstellen.
Dit kan maximaal zo'n 6 weken.
Ik heb dus die laptop nu voorzien van Ubuntu omdat ik de update niet meer tegen kon houden.
SgtElPotato @PhilipsFan12 oktober 2024 10:21
Ik vind dat een slecht voorbeeld om BIOS updates niet te installeren. Die updates zorgen vaak dat er vulnerabilities gepatcht worden, ik denk dat het juist van belang is dat je ze wel installeert als je zo afhankelijk bent van je computer.
TD-er @SgtElPotato11 oktober 2024 18:36
HP had laatst anders mooi laten zien "waarom niet" door een niet te weigeren firmware-update erdoor te drukken die de meer high-end laptops van +/- 3 a 4 jaar oud te bricken en reparatie door HP zou 400$ vervanging van mainboard zijn.
Rudie_V @SpoekGTi11 oktober 2024 14:54
Omdat Windows update soms bios/uefi updates aanbiedt die ik niet op de site van de fabrikant kan vinden. In mijn geval was dat voor laptops.
Ik heb er overigens nog nooit problemen mee gehad ook, want de update zelf gaat gewoon op dezelfde manier als dat je het handmatig van een usb stick start, alleen heeft Windows nu de update na een herstart gestart, het scheelt mij gedoe met usb stick maken en daarvan opstarten. :)
OruBLMsFrl @grasmanek9411 oktober 2024 14:10
Daarin zit dan precies het verschil volgens mij in aanpak. Opties voor rollback openhouden voor productiesysteem vs gemakkelijk genoeg om desnoods heel Windows opnieuw te installeren bij de gemiddelde gebruiker.
SG @OruBLMsFrl12 oktober 2024 07:08
In verband met nvme ssd wear is het gezonder om te volle SSD te mijden. Dus een OS SSD moet dan toch wel wat ruimer bij mij zijn. Dan net genoeg en aparte SSD voor minder belangrijke install. Ben me ook in verdiepen van Nas opslag en zie dat nvme U.2 SSD ook voordelen heeft. Maar momenteel minder bezig op de threadripper gen1. Win10. Meer op die ouwe Mac mini x86.
Wim Cossement @grasmanek9412 oktober 2024 21:12
Zelfs in een productieomgeving ga je geen tijd verspillen door updates te verwijderen want de helft van de kere draait dat ook in de soep, je gaat gewoon een snapshot of back-up terugzetten.
Straks kom je met een 100GB systeempartitie voor een Windows server of 11, zonder veel extra software of data al niet meer toe.
bigbadbull @naaitsab11 oktober 2024 16:53
Dan keer je toch terug naar de full system backup die je standaard uitvoert voor dergelijke stappen te ondernemen.
Als je nu zegt geen backup's te nemen voor dergelijke handelingen, ben je even erg, zo niet erger in de fout dan de 'cleanup guides'
Help!!!! @Ethelind11 oktober 2024 12:22
Nee, dat werkt niet.
Probook8979 @Ethelind11 oktober 2024 15:02
Ga dit is uitproberen
BaggerDeBagger @robbinwehl11 oktober 2024 11:35
Deze week toevallig ook ondervonden.
Wat voor mij wel resultaat gaf was Settings -> Storage Sense -> Run Storage Sense now (Instellingen -> Opslaginzicht -> Knop onderaan).
Valt te proberen.
LeNNy @BaggerDeBagger11 oktober 2024 11:58
Net even getest, dat helpt helaas niet. Bij mij blijft er 16 GB aan Windows Update Cleanup files aanwezig.
youridv1 @robbinwehl11 oktober 2024 11:32
je prullenbak legen en controleren of je schijven lokale prullenbakken hebben (hidden folder in de root van de schijf) en die leeggooien.
SkyStreaker @robbinwehl11 oktober 2024 17:31
Krijgt BleachBit in admin modus het weg?
ToolBee @robbinwehl11 oktober 2024 22:01
Prullenbak, eventueel per schijf/partitie leeg maken? :)
Anders een keer Ccleaner eroverheen of een collega-cleaner...
Mizw @robbinwehl11 oktober 2024 15:18
Ach een dual boot werkt ook niet, probeerde een upgrade 23h2 naar 24h2 en een nieuwe 24h2 naast elkaar, maar nee de nieuwe 2e boot niet, toen maar 23h2 weer gedaan. Die werkt gewoon.

En dit, ik snap er werkelijk waar nooit iets van, hoe test je Microsoft?
Mizw @Niels123211 oktober 2024 20:03
Community, nou in het bedrijfsleven,dauwen ze ook half afgemaakte niet mee te werken versies door je strot. Neem bijv. Outlook (new), totaal niet mee te werken, Teams (new) is sneller maar ook niet werkbaar, geen sortering, gepinde contacten verdwijnen , echt ramp.
Niels1232 @Mizw12 oktober 2024 23:18
Jup, werk zelf bij een MSP dus alle ervaring mee helaas ........
bantoo 11 oktober 2024 11:36
Voor een ieder die nu in de paniek zit met een gebrek aan opslag, je tegenwoordig 2TB SSDs voor minder dan 100 eur ;)
TimDJ @bantoo11 oktober 2024 11:42
reken eens uit hoeveel opslag er wereldwijd verloren gaat door deze bug. Dat is pas verspilling van middelen als we gezamenlijk deze opslag zouden moeten kopen.
DieMitchell @TimDJ11 oktober 2024 12:27
Leuk om zo te denken maar die opslag zal nooit samen gebruikt worden. Ik kan je ook niet dat stukje van mijn ssd verkopen.
Technoid @DieMitchell11 oktober 2024 12:30
Ik kan je ook niet dat stukje van mijn ssd verkopen.
Dat kan wel en zijn ook vaker initiatieven in het verleden voor geweest, rendabel is het helaas niet. Die modellen gaan er ook vanuit dat je 24/7 uptime daarbij hebt.
DieMitchell @Technoid11 oktober 2024 14:23
Ik heb het niet over het online toegankelijk maken van je opslag. Als je dat clustert is het ook absoluut niet betrouwbaar gezien je afhangt van of mensen hun pc aan hebben staan en of hun internet uberhaupt al betrouwbaar is.
Loller1
@TimDJ11 oktober 2024 12:55
Je gaat ervan uit dat er überhaupt opslag verloren gaat en dat dit niet gewoon Windows is die een waarde fout rapporteert doordat bestanden die niet verwijderd kunnen worden wel worden meegerekend.

Alsof er überhaupt mensen zijn buiten het doelpubliek van Tweakers die handmatig Windows gaan aansturen om deze bestanden te verwijderen...
DataGhost @TimDJ11 oktober 2024 12:30
Op 2TB is het alsnog maar 0,4%, dat percentage verandert niet of het nou wereldwijd is of op 1 machine. 8GB is tegenwoordig zo weinig dat het gewoon gerommel in de marge is. Zeker als het er wellicht voor zorgt dat dat gedeelte niet nogmaals gedownload hoeft te worden bij een cumulatieve update. Bandbreedte is nog altijd schaarser dan opslag.

Hetzelfde geldt voor overige caches, zoals die van je browser enzo. Erg leuk dat je die leeg kan mikken zodat het lijkt alsof je meer vrije schijfruimte hebt, maar het staat in no-time weer helemaal vol waardoor je die ruimte weer kwijt bent, en ondertussen is je internet-ervaring trager omdat alles opnieuw gedownload moet worden. Caches moet je gewoon afblijven tenzij er dingen mis zijn gegaan. Ze worden door het OS en de applicaties over het algemeen prima zelf beheerd zolang de data erin nog relevant is. Dat er opschoontools aanwezig zijn betekent niet dat je ze elke dag (of überhaupt) moet gebruiken.

Als je met 8GB meer of minder in de knoop komt met je opslag moet je simpelweg een groter opslagmedium regelen. Op dat moment kunnen normale updates ook problematisch worden namelijk, en er is weinig lastiger dan de melding dat je disk vol zit op het moment dat je aan het werk bent.

Neemt niet weg dat dit een bug is maar hier hoor je niet eens mee te maken te krijgen als normale gebruiker. En als de bug verholpen is komt die ruimte straks ook vanzelf weer vrij (om daarna door andere updates/caches weer ingenomen te worden). Dus er gaat uiteindelijk niks verloren, of dat was het al, net hoe je het wilt bekijken.

[Reactie gewijzigd door DataGhost op 11 oktober 2024 12:36]

DataGhost @jpsch11 oktober 2024 14:06
Compleet irrelevant aangezien het niet in het interne geheugen staat opgeslagen, maar op de opslag welke zo ongeveer per definitie enkele ordes van grootte groter is dan het interne geheugen. Anders kan je ook zeggen dat 8GB (niet gb) een veelvoud (meer dan 100x!) van de processorcache is, maar dat betekent ook niks in de context van disk-opslag.
metalmania_666 @bantoo11 oktober 2024 12:21
1. Waar kan ik die vinden?
2. Ik heb een HP laptopje met een vast gesoldeerde SSD van 128GB en een case die niet zomaar te openen is (gelijmd) dus vertel maar hoe
3. 8 GB op zich is niet veel, maar reken dat eens uit over alle installaties die niet voorzien kunnen worden door een andere SSD
DataGhost @metalmania_66611 oktober 2024 13:50
Ik denk dat dat een goede drijfveer is om zulke hardware gewoon niet meer aan te schaffen en hopelijk houdt daarmee de productie ervan ook op. Ik kijk van tevoren of de boel uitbreidbaar of vervangbaar is. Dan hoef je ook niet bij defecte opslag de hele machine weg te gooien.
JWL92 @metalmania_66611 oktober 2024 14:02
Op 128GB moet je t prima kunnen redden in mijn ervaring,
Je kan alleen niet te veel kwijt naast windows en de updates ..
CH4OS @bantoo11 oktober 2024 11:47
Voor een ieder die nu in de paniek zit met een gebrek aan opslag, je tegenwoordig 2TB SSDs voor minder dan 100 eur ;)
Doe mij maar eentje dan, als het zo goedkoop is volgens jou. ;) En als de bug gewoon opgelost wordt, kost het velen nog niets ook. Drogreden wat mij betreft.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 11 oktober 2024 11:55]

JWL92 @CH4OS11 oktober 2024 13:56
Nou nee... als je echt in paniek zit om maar 8GB opslag, zou iik zoals @DataGhost ook al aanhaald echt wel ff achter je oren krabben of je niet 2 tientjes kan missen voor een 256Gig model of meer... om meteen 2TB te kopen is wellicht overdreven, maar vaak tegenwoordig wel de sweetspot kwa GB/euro. Want dit gaat je idd problemen met je Windows updates (en andere programmas en games) opleveren.
CH4OS @JWL9211 oktober 2024 14:00
De kans dat zoiets gebeurd, lijkt me wel redelijk nihil. De meeste PC's en laptops die Windows 11 al draaien, hebben sowieso wel een grote SSD er in zitten waar het OS op draait. Ik denk dus niet dat iets als dit überhaupt een realistisch scenario is. En dat weet degene waar ik op reageer ook, gezien de ;) emoji aan het einde.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 11 oktober 2024 14:00]

JWL92 @CH4OS11 oktober 2024 14:08
Drogreden wat mij betreft.
? ik zie hier geen ;) achter staan
CH4OS @JWL9211 oktober 2024 14:48
Ik bedoelde niet mijn reactie, maar deze: bantoo in 'Bug Windows 11 24H2 zorgt voor niet te verwijderen cache van 8,63GB'
TD-er @CH4OS11 oktober 2024 18:43
Zeker 2 a 3 jaar geleden was het eerder standaard dat een laptop maar 256 GB SSD had.
Dat is echt niet veel meer tegenwoordig en dan is 8 GB extra gebruikt best wel veel tov. de hoeveelheid vrije ruimte die je waarschijnlijk nog maar had op een dergelijk systeem.
En SSD clonen naar een nieuwe is niet heel makkelijk te doen voor velen. Al was het alleen al dat menigeen geen NVME naar USB verloop heeft liggen.
Dafader @bantoo11 oktober 2024 11:52
Denk dat de mensen die met panne zitten omdat ze 8/9 GB kwijt zijn niet echt een budget hebben voor nieuwe ssd's.. Kan aan mij liggen
catfish @Dafader11 oktober 2024 13:35
Ik heb wel budget, maar waarom zou ik een perfect werkende ssd vervangen als dat eigenlijk niet nodig is?
Dat zou pas verspilling zijn.
JWL92 @catfish11 oktober 2024 13:58
een volle SSD werkt niet perfect.
BruT@LysT @catfish11 oktober 2024 14:28
In het geval je daadwerkelijk maar 10 tot 20GB vrij hebt moet je hem eigenlijk wel vervangen, dat is gewoon sneu voor de SSD :) En waarom zou dat gelijk verspilling zijn, die SSD kan ook prima zijn werk doen op een andere plek toch of gooi je ze dan gelijk in de prullenbak.

[Reactie gewijzigd door BruT@LysT op 11 oktober 2024 14:28]

JWL92 @Dafader11 oktober 2024 13:58
Goedkoop usb sticky voor je data om ruimte vrij te maken , of kleiner dan 2TB ssd kopen?
Heb hier n oud laptopje dat prima draaid op 128GB (wel nog win10, dus geen last van deze bug :P ) maar doe r verder dan ook niet veel mee .
EelcoG @bantoo11 oktober 2024 11:55
Kom jij dat even in mijn laptop solderen?
GameNympho @bantoo11 oktober 2024 12:09
Er zijn ook laptops met flash opslag. Met W10 had je 32gb tot je beschikking, met W11 weet ik dit niet (geen W11 in huis).
Die kan je nm niet upgraden.

@JWL92 Wat ik heb begrepen, hebben laptops met W11 std 128gb aan boord, maar goed dan nog het is een aardig percentage dan.

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 11 oktober 2024 14:04]

JWL92 @GameNympho11 oktober 2024 14:01
32GB is schandalig klein, r zijn laptops met meer ram als dat...
IMO zou je die machine (met win11 geleverd?) eigenlijk gewoon terug moeten sturen als niet conform product als ze je zon machine aangesmeerd hebbe, en je nu vast loopt op je opslag :X
Mr.Monk @bantoo11 oktober 2024 12:39
Ja tot dat je 1200 VDI's hebt.. 10 terra extra bij schijfruimte aftikken bij MS :*)
bzzzt @bantoo11 oktober 2024 13:30
Alsof iedere PC gebruiker in staat is opslag te verwisselen of er op zit te wachten dat te laten doen door een reparateur.
XFlame @bantoo11 oktober 2024 11:44
Nieuwe processor voor W11, nu extra opslag...de hardware boeren zijn erg blij met Microsoft :)
bjp @XFlame11 oktober 2024 12:24
of nieuw moederbord wegens TPM.
Mizw @bantoo11 oktober 2024 15:20
Tja ik heb een lekke band, zal er voortaan beton in doen, dat is toch geen oplossing!!!
Dat heet omzeilen van het probleem.
stefanoroos @bantoo11 oktober 2024 15:34
Ik heb een SSD van 235 GB waarop mijn OS staat en software en een SSD van 465 GB welke ik gebruik voor bestanden en back-up. De eerstgenoemde schijf begint toch aardig vol te raken (<10% beschikbaar). Deze bug verkleint dan toch net de ademruimte, ondanks dat ik dus een grotere schijf heb met genoeg ruimte.

Bovendien is dat natuurlijk helemaal niet de discussie. Die schijfruimte zou gewoon vrij moeten zijn. Daar heeft de hoeveelheid vrije ruimte niks mee te maken.
JWL92 @stefanoroos11 oktober 2024 23:44
ondanks dat ik dus een grotere schijf heb met genoeg ruimte.
Je hebt t alleen niet vrij gezien die <10%
PKHS @bantoo11 oktober 2024 17:00
Koopt of leaset?
uiltje @bantoo12 oktober 2024 03:00
Daar heb je wat aan als je als consument op een laptop aan de gang bent. En zelfs als je een mobo met een m.2 slot hebt dan denk ik niet dat iedereen zit te springen om meteen maar even de SSD te migreren. De meeste mensen hebben zelfs geen enkel idee hoe je dat zou moeten doen. Sterker nog, veel mensen weten niet eens hoe zo'n ding er uit ziet.
Vicje 11 oktober 2024 13:58
En geen bug, maar let op als je een NAS via SMB benaderd. In 24H2 heeft MS SMB signing gepushed en niet alle NAS-apparaten kunnen daar evengoed mee overweg. De snelheid kakt behoorlijk in, bij mij wel zo'n 6-voud. Robocopy is een goed alternatief.
Mark de Vaal @Vicje11 oktober 2024 15:48
Ik vind het wel grappig dat jij zegt dat het geen bug is terwijl Microsoft het probleem wel erkent heeft. Ergens strookt dit niet?
Microsoft erkent het probleem en zegt aan een oplossing te werken.

[Reactie gewijzigd door Mark de Vaal op 11 oktober 2024 15:49]

Vicje @Mark de Vaal11 oktober 2024 16:16
Bij mijn weten is het een bewuste keuze om dit in 24H2 toe te passen. Ik heb hem niet eerder als bug op de lijst aangetroffen.
_Pussycat_ @Mark de Vaal12 oktober 2024 01:16
@Vicje heeft het over het SMB-protocol wat bewust veranderd is en geen bug is.
De 8 GB cache is duidelijk wel een bug.
Yaz @Mark de Vaal12 oktober 2024 08:17
Dat is iets erkent is als probleem maakt het nog geen bug natuurlijk. Kan prima "by design" zijn en kijken ze nu naar de impact.
AvWijk @Vicje12 oktober 2024 00:01
Wat is het snelheidsverschil voor en na? Ik ga het ook even testen met een Windows 11 laptop vs mijn Windows 10 desktop.
Vicje @AvWijk12 oktober 2024 07:18
Van 30MB/s naar 5MB/s per seconde. Maar Robocopy is een erg goed alternatief, want dat gaat zelfs stukken sneller als voorheen.
Anonymoussaurus 11 oktober 2024 11:32
Er zijn volgens Windows Latest ook nog twee andere bugs, welke jullie ook best hadden mogen noemen. ;)

De eerste bug zorgt ervoor dat `sfc /scannow` telkens rapporteert dat er integriteitsproblemen zijn, terwijl dat in feite niet zo is: https://www.windowslatest...s-in-every-scan-webview2/. Deze is in de laatste preview opgelost, zie https://blogs.windows.com...-release-preview-channel/. Met dank aan
@Ché Mig voor het rapporteren.

Verder is er ook nog een bug die ervoor zorgt dat de cursor verdwijnt bij Chromium-based applicaties: https://www.windowslatest...nter-cursor-to-disappear/

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 11 oktober 2024 11:39]

Ché Mig @Anonymoussaurus11 oktober 2024 11:37
Die SFC /scannow bug is intussen al opgelost in de laatste Release Preview update:
https://blogs.windows.com...-release-preview-channel/
DonJunior @Anonymoussaurus11 oktober 2024 11:33
Wist je dat: https://tweakers.net/submit/
Anonymoussaurus @DonJunior11 oktober 2024 11:34
Goh, vertel mij wat: review: Dit zijn de winnaars van de Tweakers Awards 23/24 :+ Verder heeft het ook niet zoveel zin om 3 losse artikelen te posten over 24H2 bugs; beter is om in 1 artikel 3 bugs te beschrijven.

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 11 oktober 2024 11:38]

DonJunior @Anonymoussaurus11 oktober 2024 11:38
Ik zeg het alleen maar omdat jij op zo'n manier schrijft:
welke jullie ook best hadden mogen noemen.
n.b. Ik weet niet wat ik met het Tweaker Awards linkje moet?
Anonymoussaurus @DonJunior11 oktober 2024 11:39
n.b. Ik weet niet wat ik met het Tweaker Awards linkje moet?
Tweaker met de meeste nieuwssubmits waar ook iets mee gedaan is
AnonymousWP: 133
Ik weet heus die submitknop wel te vinden. ;)
mailis @Anonymoussaurus11 oktober 2024 11:43
Wellicht helpt het om toe te lichten dat gebruiker "AnonymousWP" = "Anonymoussaurus" is - neem dat je jouw username hebt aangepast?
Anonymoussaurus @mailis11 oktober 2024 11:44
Klopt, zie Anonymoussaurus.
osmosis 11 oktober 2024 14:33
Njah 8GB aan updatestore cache is niet een drama (tenzij je heel krap zit qua ruimte natuurlijk)

[Reactie gewijzigd door osmosis op 11 oktober 2024 14:34]

Admiral Freebee @osmosis11 oktober 2024 14:42
Wel als je nog zit met een laptop of tablet met beperkte opslagruimte. Genoeg budgetsystemen te vinden met een 128GB of 256GB SSD waarbij elke gigabyte telt. En als een SSD vol raakt dan zakken de prestaties soms erg hard in omdat er niet meer genoeg ruimte is om een deel in te zetten als pseudo SLC cache.
Hann1BaL 11 oktober 2024 11:32
Deze bug is niet bij iedereen zichtbaar. Ik heb 2 machines van upgrade voorzien en deze bug is niet zichtbaar. Geen cache aanwezig zoals het screenshot laat zien.

Even om aan te geven dat het geen universele bug is voor iedereen die de upgrade heeft gedraaid.
jpsch @Hann1BaL11 oktober 2024 14:00
Update sowieso al een maand uitgesteld, wil geen BSOD.
TV_NERD 11 oktober 2024 11:33
Als je graag Star Wars Outlaws of Avatar speelt, of andere games op de "Frontier" engine zou ik 24H2 ook nog niet installeren. De games sluiten zichzelf om de haverklap af, soms na 20 seconden, soms na 20 minuten. Staat genoeg over op Reddit. Ik heb zelf een rollback gedaan.
DummyXL @TV_NERD18 oktober 2024 22:08
Klopt. :(
The Zep Man
11 oktober 2024 11:46
Verschillende gebruikers melden dat de installatie van Windows 11 update 24H2 een cache met bestanden van in totaal 8,63GB aanmaakt, die daarna niet meer te verwijderen is.
Niet meer te verwijderen vanuit de betreffende Windowsinstallatie. Gaat verwijderen wel via een andere Windowsinstallatie of (bijvoorbeeld) Linux?

Het antwoord op die vraag geeft een indicatie van hoe makkelijk dit probleem is op te lossen. Als Windows gewoon succesvol kan starten en draaien zonder het cache, dan betreft het alleen de hindernissen in het OS om het cache te verwijderen. Dat is sneller opgelost dan dat er problemen zijn als bijvoorbeeld Windows zonder dat cache geen updates meer op kan halen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 11 oktober 2024 13:56]

Blokker_1999
@The Zep Man11 oktober 2024 12:03
Je kan hem niet verwijderen via het opkuisen van tijdelijke bestanden vanuit het settings menu. Ongetwijfeld zijn er omwegen die het ook gewoon vanuit Windows kunnen. Maar je kan ook gewoon even wachten totdat MS met een fix komt.
DeTeraarist 11 oktober 2024 12:01
Aangezien het toch om een cache gaat, kan het niet verwijdert worden door van een rescue cd te starten, Linux of Windows, en dan gewoon een directory leeg maken? Daar heb ik zelf meer vertrouwen in dan een "cache clean knopje".
Azbest 11 oktober 2024 12:07
Ik herinner me eenzelfde bug in Windows 7 waarbij je tussen de 10 en 30gb kwijt was.

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