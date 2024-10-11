Bug Windows 11 24H2 zorgt voor niet te verwijderen cache van 8,63GB

Verschillende gebruikers melden dat de installatie van Windows 11 update 24H2 een cache met bestanden van in totaal 8,63GB aanmaakt, die daarna niet meer te verwijderen is. Microsoft erkent het probleem en zegt aan een oplossing te werken.

De update introduceert een Windows Update Cleanup-cache van 8,63GB. Normaal zijn dit soort caches te verwijderen, maar in dit geval is dat niet mogelijk, zo ontdekte Windows Latest na meldingen van verschillende gebruikers. Het medium probeerde meerdere verwijdermethoden toe te passen, waaronder de Schijfopruiming-functie. Geen van de verwijdermethoden werkt. Volgens het medium heeft Microsoft de bug erkend en komt er in een toekomstige update een oplossing voor dit probleem. Het is niet duidelijk wanneer er een fix uit moet komen.

Naar verluidt is de onverwijderbare cache een gevolg van wat Microsoft cumulatieve checkpointupdates noemt. Deze updatevorm maakt gebruik van bestaande updates om nieuwe releases te installeren, wat moet zorgen voor een kleiner installatiebestand en een snellere installatie van updates.